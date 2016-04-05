Додано: Сер 14 лют, 2024 08:26

drevlyanin написав: ЛАД написав: Это было не "на думку ЛАДа", а в действительности.

Примерно так же было и на Западе. Кроме того, что благодаря большему объёму экономики % на ВПК был, возможно , ниже.

Но, возможно, благодаря таким расходам на ВПК и армию Союз избег нападения.

Украина не тратила столько на оборону, до 2014 выделялось до 1% ВВП. Кстати, в 2020 самые высокие за 10 лет расходы на оборону в % от ВВП - 2,9%. Это к вопросу о "развале армии" Зеленским. Это было не "на думку ЛАДа", а в действительности.Примерно так же было и на Западе. Кроме того, что благодаря большему объёму экономики % на ВПК был,, ниже.Украина не тратила столько на оборону, до 2014 выделялось до 1% ВВП. Кстати, в 2020 самые высокие за 10 лет расходы на оборону в % от ВВП - 2,9%. Это к вопросу о "развале армии" Зеленским.



Маю сумніви, що хотіли напасти. З 1945 і десь до 1960 США мали тотальну перевагу в ЯЗ-в десятки а часом сотні разів в зарядах і особливо носіях. І чомусь не напали дурні. Може цілі такої і не ставилося ніколи? Маю сумніви, що хотіли напасти. З 1945 і десь до 1960 США мали тотальну перевагу в ЯЗ-в десятки а часом сотні разів в зарядах і особливо носіях. І чомусь не напали дурні. Може цілі такої і не ставилося ніколи?

не кажіть правду комуністам -бо вийде що марно пахали на заводах(клепали зброю 70 років), більшу частину якої банально порізали на металобрухт, або валялась десь як нагадування про марний труд людей (як 150+ дпч(диз.підводні човни) які створили кладовище і владивостоку), років 20 тому караулов знімав сюжети і майже плакав над тими фактам...бл*ть 70 років 3 покоління викинули на смітник-країна 25 років після великої перемоги тільки почала випускати туалетний папір, але потім 1979р-война в Афганістані (потім падіння цін на нафту)-як результат : припинили будівництво житла по всій країні (стояли недобудови на мр "Таїрова" по 10-12 років на стадії 3 поверхи з 16ти, тільки після 1995 Україна почала вкладати кошти і добудовала.Оборонка(виробництво зброї) формально збільшує ввп (створення робочих місяць, використання ресурсів енергії і металу/електроніки), але по факту на рівень життя впливає дуже мало, тому що гроші зароблені їдуть на проїдання скудного набору (картопля, каша, мінімально м'ясо, молочка), а решта на збер.книжку (по ні машини ні тв , не кажучи про меблі, або модний одяг придбати неможливо).Тому не можна в ніякому разі порівнювати ввп срср(або України) у 1990р(пік 1987р)з ввп країн Європи того часу, краще порівняти купівельну спроможність громадян (яка в срср завжди була низькою