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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6764676567666767>
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 00:12

  ЛАД написав:
  drevlyanin написав:
  ЛАД написав: Кроме того, что благодаря большему объёму экономики % на ВПК был, возможно, ниже.
Но, возможно, благодаря таким расходам на ВПК и армию Союз избег нападения.
Маю сумніви, що хотіли напасти. З 1945 і десь до 1960 США мали тотальну перевагу в ЯЗ-в десятки а часом сотні разів в зарядах і особливо носіях. І чомусь не напали дурні. Може цілі такої і не ставилося ніколи?

1. Когда США "мали ... перевагу в ЯЗ-в десятки а часом сотні разів в зарядах і особливо носіях"? Особенно в сотни.
2. Может, и не ставили
.
1) в 1945-1956 (причем, например, про это у Солонина есть же специальный ПОДРОБНЕЙШИЙ цикл передач про историю создания и развития ЯО.
2) вопрос реального отпора коммуняцким агрессорам ставился только во время развязанной коммуняками Корейской войны. Американские политики не решились начинать, зато решился Сталин, за что и был ускоренным темпом дотравлен ГБэшниками (это самая реалистичная и популярная у исследователей гипотеза смерти Сталина). Т.к. Берия понимал масштаб возможной ядерной катастрофы для СССР. Берия, единолично ответственный за ядерку, Сталину на докладах врал, что всьо в СССР уже готово и больше чем у Штатов, а в реальности на момент даже 1953 количество ядерных зарядов и средств доставки было мизерное, как раз в десятки раз меньше штатовских.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 00:20

  ЛАД написав:
  drevlyanin написав:
  ЛАД написав:Это было не "на думку ЛАДа", а в действительности.
Примерно так же было и на Западе. Кроме того, что благодаря большему объёму экономики % на ВПК был, возможно, ниже.
Но, возможно, благодаря таким расходам на ВПК и армию Союз избег нападения.
Украина не тратила столько на оборону, до 2014 выделялось до 1% ВВП. Кстати, в 2020 самые высокие за 10 лет расходы на оборону в % от ВВП - 2,9%. Это к вопросу о "развале армии" Зеленским.


Маю сумніви, що хотіли напасти. З 1945 і десь до 1960 США мали тотальну перевагу в ЯЗ-в десятки а часом сотні разів в зарядах і особливо носіях. І чомусь не напали дурні. Може цілі такої і не ставилося ніколи?

1. Когда США "мали ... перевагу в ЯЗ-в десятки а часом сотні разів в зарядах і особливо носіях"? Особенно в сотни.
2. Может, и не ставили. Можно только гадать.
Но в 1939 мир тоже надеялся, что Гитлер "не ставил цели". Мы тоже думали, что путин "не ставил цели". И ещё многие не думали.
Думаю, тогда Вы ручаться не стали бы. А сегодня, конечно, можно рассказывать о "миролюбии" Запада. На всякий случай посмотрите историю послевоенных выступлений Черчилля.

Можно думать, что угодно. И сомневаться тоже можно. Но армия и промышленность должны быть готовы к обороне страны от врага. Дабы у него и соблазна не было.


Ну блін, це ж перевіряється на раз-ось вам кацапська Вікі(що не було підозр у заангажованості) і там є діаграмма на початку(Развитие ядерных арсеналов США и СССР/России на протяжении XX−XXI веков). У вказаний мною період (кінець сорокових-пятидесяті) коли у союзу були одиниці ядерних зарядів, США мали вже сотні, і відповідно десятки і тисячі. І це ще не рахуючи переваги по потужності зарядів.
По стратегічним бомбардувальникам іще сумніше(для СРСР) справи були на той час.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... uselang=ru
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 00:40

  drevlyanin написав:
  ЛАД написав:
  drevlyanin написав:.......
Маю сумніви, що хотіли напасти. З 1945 і десь до 1960 США мали тотальну перевагу в ЯЗ-в десятки а часом сотні разів в зарядах і особливо носіях. І чомусь не напали дурні. Може цілі такої і не ставилося ніколи?

1. Когда США "мали ... перевагу в ЯЗ-в десятки а часом сотні разів в зарядах і особливо носіях"? Особенно в сотни.
2. Может, и не ставили. Можно только гадать.
Но в 1939 мир тоже надеялся, что Гитлер "не ставил цели". Мы тоже думали, что путин "не ставил цели". И ещё многие не думали.
Думаю, тогда Вы ручаться не стали бы. А сегодня, конечно, можно рассказывать о "миролюбии" Запада. На всякий случай посмотрите историю послевоенных выступлений Черчилля.

Можно думать, что угодно. И сомневаться тоже можно. Но армия и промышленность должны быть готовы к обороне страны от врага. Дабы у него и соблазна не было.


Ну блін, це ж перевіряється на раз-ось вам кацапська Вікі(що не було підозр у заангажованості) і там є діаграмма на початку(Развитие ядерных арсеналов США и СССР/России на протяжении XX−XXI веков). У вказаний мною період (кінець сорокових-пятидесяті) коли у союзу були одиниці ядерних зарядів, США мали вже сотні, і відповідно десятки і тисячі. І це ще не рахуючи переваги по потужності зарядів.
По стратегічним бомбардувальникам іще сумніше(для СРСР) справи були на той час.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... uselang=ru

По диаграмме Вики трудно оценивать, поэтому её и не привёл.
Посмотрите, пожалуйста, предыдущий мой пост, на который Вы сейчас ответили. Я там дописал и привёл ссылки.
По первой ссылке можете почитать и о мощности зарядов.
И Вы сосредоточились на количестве зарядов, но задумайтесь и о желании/нежелании напасть. Я там задал вопрос.
Могу повторить.
Если так уж не собирались нападать, то зачем даже 10-кратное преимущество в количестве ядерных зарядов (даже в 1965 в 5 раз)?

P.s. Ещё интересная заметка https://www.bbc.com/russian/other-news-49496797.
Но ладно, на эту тему написано очень много. И более авторитетными (хотя менее "раскрученными" у нас) людьми, чем Марк Солонин.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 06:10

  vitaliiangel написав:
  sens написав:А що думаєте ви, чи мають осудженні за ухилення підлягати мобілізації?
если цель максимально насолить ухылянту, тогда да. А для обороны он бесполезный.

Дуже навіть корисний. Небуває непотрібного ресурсу. Є неправильне використання.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 06:58

  vitaliiangel написав:
  sens написав:А що думаєте ви, чи мають осудженні за ухилення підлягати мобілізації?
если цель максимально насолить ухылянту, тогда да. А для обороны он бесполезный.

в нас вже обмежених виставляють на позиції. Один з дуже поганим зором буркав , що його не можно через зір. Він рафінований ботанік був тут на блатній посаді і зара попав в розрахунок крупнокаліберного кулемету.
То той хто формує в нас внутрішні резерви , йому сказав.
Мені твого зору нахєр не надо . Мені надо щоб ти в тепляк одсвічував.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 07:03

  Волинь написав:
  vitaliiangel написав:
  sens написав:А що думаєте ви, чи мають осудженні за ухилення підлягати мобілізації?
если цель максимально насолить ухылянту, тогда да. А для обороны он бесполезный.

Дуже навіть корисний. Небуває непотрібного ресурсу. Є неправильне використання.

Мені цікаво як влада буде засуджувати на реальний строк,коли ВК теж мають відносно кількість місць. Щось не дуже суспільство медійно підтримує дії мобілізації,проте поодинокі випадки коли людина одразу помирає набуває в суспільстві ознаки засудження
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 07:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Щодо моб.резерву:
Станом на зиму 2024 року в Україні теоретично є 11,1 мільйона чоловіків, які підлягають мобілізації. Саме стільки чоловіків від 25 до 60 років мають реєстраційний номер платника податків, кажучи простіше – ІПН.
Понад мільйон людей, 11% від усієї кількості, уже зараз служать у різних структурах Сил оборони. Здавалося б, залишається дуже широке поле для відносно безболісної мобілізації необхідних 300–400 тисяч осіб. Та насправді ситуація набагато складніша.
Ініціативна група в Раді, яку зібрав голова економічного комітету Дмитро Наталуха, провела свої розрахунки. Згідно з ними, із загальної цифри потенційних мобілізованих слід одразу виключити приблизно 50% людей. Майже 3 мільйони чоловіків залишились на окупованих із 2014 року територіях, приблизно мільйон перебуває за кордоном і ще щонайменше 1,5 мільйона мають різні групи інвалідності.
По суті, реально мобілізувати можна тільки дві категорії людей.
Перша – орієнтовно 2,8 мільйона офіційно працевлаштованих людей і майже 0,6 мільйона активних ФОПів.
Друга категорія – це чоловіки, які перебувають в Україні, однак про яких державі не відомо взагалі нічого, крім ІПН: вони ніде не працюють, не платять податків, не служать у війську тощо. Вони просто є. І їх ціла армія – майже 950 тисяч. https://www.pravda.com.ua/articles/2024/02/14/7441744/

Тобто навіть, якщо рахувати з 25 р., то є всього потенційно 3,4 млн.
Десь так і оцінював цей потенціал.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 08:26

  drevlyanin написав:
  ЛАД написав:Это было не "на думку ЛАДа", а в действительности.
Примерно так же было и на Западе. Кроме того, что благодаря большему объёму экономики % на ВПК был, возможно, ниже.
Но, возможно, благодаря таким расходам на ВПК и армию Союз избег нападения.
Украина не тратила столько на оборону, до 2014 выделялось до 1% ВВП. Кстати, в 2020 самые высокие за 10 лет расходы на оборону в % от ВВП - 2,9%. Это к вопросу о "развале армии" Зеленским.


Маю сумніви, що хотіли напасти. З 1945 і десь до 1960 США мали тотальну перевагу в ЯЗ-в десятки а часом сотні разів в зарядах і особливо носіях. І чомусь не напали дурні. Може цілі такої і не ставилося ніколи?



не кажіть правду комуністам -бо вийде що марно пахали на заводах(клепали зброю 70 років), більшу частину якої банально порізали на металобрухт, або валялась десь як нагадування про марний труд людей (як 150+ дпч(диз.підводні човни) які створили кладовище і владивостоку), років 20 тому караулов знімав сюжети і майже плакав над тими фактам...
бл*ть 70 років 3 покоління викинули на смітник-країна 25 років після великої перемоги тільки почала випускати туалетний папір, але потім 1979р-война в Афганістані (потім падіння цін на нафту)-як результат : припинили будівництво житла по всій країні (стояли недобудови на мр "Таїрова" по 10-12 років на стадії 3 поверхи з 16ти, тільки після 1995 Україна почала вкладати кошти і добудовала.
Оборонка(виробництво зброї) формально збільшує ввп (створення робочих місяць, використання ресурсів енергії і металу/електроніки), але по факту на рівень життя впливає дуже мало, тому що гроші зароблені їдуть на проїдання скудного набору (картопля, каша, мінімально м'ясо, молочка), а решта на збер.книжку (по ні машини ні тв , не кажучи про меблі, або модний одяг придбати неможливо).
Тому не можна в ніякому разі порівнювати ввп срср(або України) у 1990р(пік 1987р)
з ввп країн Європи того часу, краще порівняти купівельну спроможність громадян (яка в срср завжди була низькою
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 14 лют, 2024 08:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 08:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И более авторитетными (хотя менее "раскрученными" у нас) людьми, чем Марк Солонин.


ви подивились відео про анексію країн Балтії? не бажаєте вибачитись?
за свою маячню, що країни Балтії самі попросились в окупацію?

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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 08:36

Дрони Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". Це сталося в акваторії Чорного моря вранці середи, 14 лютого.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на інформованих співрозмовників в ГУР, внаслідок вдалої атаки російський корабель пішов на дно.

"Джерела УП повідомили, що це була операція ГУР, в результаті атаки ВДК "Цезар Куніков" затонув", - пише видання.


"Підписник стверджує, що після вибухів ВДК (великий десантний корабель, - УНІАН) потонув. Інформація потребує підтвердження", - вказується у повідомленні.

Там закликали підписників із Сімеїзу, Місхора, Кацівелі, Гаспри та Алупки подивитись, що відбувається у морі та повідомити.

Згодом з'явилось нечітке відео, на якому видно, як у морі щось горить.
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