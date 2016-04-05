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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6764676567666767
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 08:37

Який добрий ранок!
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 08:47

  Banderlog написав:Ви ,Віталій, в тепляк вмієте одсвічувати?
простите, блатным жаргоном не владею.
vitaliiangel
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