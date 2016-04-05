Давайте флешмоб від ГУР - одна значюща ціль кожного дня і так до перемоги) . Новини такі собі. Новина ,це коли є перші суттєві ураження на поле бою літаками , отримання необхідної кількості військової допомоги, або смерть головної онкології головного мозку пана пу...
Banderlog написав:в нас вже обмежених виставляють на позиції. Один з дуже поганим зором буркав , що його не можно через зір. Він рафінований ботанік був тут на блатній посаді і зара попав в розрахунок крупнокаліберного кулемету. То той хто формує в нас внутрішні резерви , йому сказав. Мені твого зору нахєр не надо . Мені надо щоб ти в тепляк одсвічував. Вогонь будуть вести по тобі і ти прикриєш собою нормальних пацанів . Хочеш роби хоч якусь корисну роботу відносно здалеку, хочеш посадим ближче там нічого не треба робити лиш ждати.
Наша пропаганда каже, що ЗСУ м'ясними штурмами не займаються. І взагалі по виділеному видно "висококультурність" керівного складу.
Banderlog написав:в нас вже обмежених виставляють на позиції. Один з дуже поганим зором буркав , що його не можно через зір. Він рафінований ботанік був тут на блатній посаді і зара попав в розрахунок крупнокаліберного кулемету. То той хто формує в нас внутрішні резерви , йому сказав. Мені твого зору нахєр не надо . Мені надо щоб ти в тепляк одсвічував. Вогонь будуть вести по тобі і ти прикриєш собою нормальних пацанів . Хочеш роби хоч якусь корисну роботу відносно здалеку, хочеш посадим ближче там нічого не треба робити лиш ждати.
Наша пропаганда каже, що ЗСУ м'ясними штурмами не займаються. І взагалі по виділеному видно "висококультурність" керівного складу.
Після таких "ісповєдєй" взагалі дивно бачити питання, а чого це ви всі натовпом не штурмуєте ТЦК як добровольці?
Banderlog написав:Ви ,Віталій, в тепляк вмієте одсвічувати?
простите, блатным жаргоном не владею.
А шо тут розуміти , пан отец-командир підрозділу ЗСУ поділив підлеглих йому солдатів на хароших і поганих , поганих змушує бути "живцем" для орків , вони його бачать(одсвічує) в тепловізор і розстрілюють як мішень у тирі...
Давайте флешмоб від ГУР - одна значюща ціль кожного дня і так до перемоги) . Новини такі собі. Новина ,це коли є перші суттєві ураження на поле бою літаками , отримання необхідної кількості військової допомоги, або смерть головної онкології головного мозку пана пу...
Кожна блоха у хозяйстві -скотина ! По крапелькі і до перемоги ! Так а що юристу не сподобалось ? Земляків "закопали " ? Закон про про ТЦК в якому вказуется про хто винуват -В СТУДІЮ .
Banderlog написав:в нас вже обмежених виставляють на позиції. Один з дуже поганим зором буркав , що його не можно через зір. Він рафінований ботанік був тут на блатній посаді і зара попав в розрахунок крупнокаліберного кулемету. То той хто формує в нас внутрішні резерви , йому сказав. Мені твого зору нахєр не надо . Мені надо щоб ти в тепляк одсвічував. Вогонь будуть вести по тобі і ти прикриєш собою нормальних пацанів . Хочеш роби хоч якусь корисну роботу відносно здалеку, хочеш посадим ближче там нічого не треба робити лиш ждати.
Наша пропаганда каже, що ЗСУ м'ясними штурмами не займаються. І взагалі по виділеному видно "висококультурність" керівного складу.
Після таких "ісповєдєй" взагалі дивно бачити питання, а чого це ви всі натовпом не штурмуєте ТЦК як добровольці?
Незабаром ви долучитесь до армії і все зрозумієте .
Бандерлог мав на увазі кохання до ухилянтів і дуже освідченних .