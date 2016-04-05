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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6765676667676768>
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 08:37

Який добрий ранок!
Мінус великий десантний корабель "Цезар Куніков".
https://t.me/evpatoriyachat2/340513?single
fler
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 08:47

  Banderlog написав:Ви ,Віталій, в тепляк вмієте одсвічувати?
простите, блатным жаргоном не владею.
  Banderlog написав:Вогонь будуть вести по тобі і ти прикриєш собою нормальних пацанів
я надеюсь это солдатский юмор? Математика говорит, если одними людьми прикрывать других, никакой мобилизации не хватит.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 09:17

  fler написав:Який добрий ранок!
Мінус великий десантний корабель "Цезар Куніков".
https://t.me/evpatoriyachat2/340513?single

Давайте флешмоб від ГУР - одна значюща ціль кожного дня і так до перемоги) . Новини такі собі. Новина ,це коли є перші суттєві ураження на поле бою літаками , отримання необхідної кількості військової допомоги, або смерть головної онкології головного мозку пана пу...
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 09:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:в нас вже обмежених виставляють на позиції. Один з дуже поганим зором буркав , що його не можно через зір. Він рафінований ботанік був тут на блатній посаді і зара попав в розрахунок крупнокаліберного кулемету.
То той хто формує в нас внутрішні резерви , йому сказав.
Мені твого зору нахєр не надо . Мені надо щоб ти в тепляк одсвічував.
Вогонь будуть вести по тобі і ти прикриєш собою нормальних пацанів .
Хочеш роби хоч якусь корисну роботу відносно здалеку,
хочеш посадим ближче там нічого не треба робити лиш ждати.

Наша пропаганда каже, що ЗСУ м'ясними штурмами не займаються. І взагалі по виділеному видно "висококультурність" керівного складу.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 09:51

  BIGor написав:
  Banderlog написав:в нас вже обмежених виставляють на позиції. Один з дуже поганим зором буркав , що його не можно через зір. Він рафінований ботанік був тут на блатній посаді і зара попав в розрахунок крупнокаліберного кулемету.
То той хто формує в нас внутрішні резерви , йому сказав.
Мені твого зору нахєр не надо . Мені надо щоб ти в тепляк одсвічував.
Вогонь будуть вести по тобі і ти прикриєш собою нормальних пацанів .
Хочеш роби хоч якусь корисну роботу відносно здалеку,
хочеш посадим ближче там нічого не треба робити лиш ждати.

Наша пропаганда каже, що ЗСУ м'ясними штурмами не займаються. І взагалі по виділеному видно "висококультурність" керівного складу.

Після таких "ісповєдєй" взагалі дивно бачити питання, а чого це ви всі натовпом не штурмуєте ТЦК як добровольці?
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 09:54

  whois2010 написав:Після таких "ісповєдєй" взагалі дивно бачити питання, а чого це ви всі натовпом не штурмуєте ТЦК як добровольці?
лично я благодарен Banderlog и freeze за честность.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 10:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sens написав:Давайте флешмоб від ГУР - одна значюща ціль кожного дня і так до перемоги) .


там все по датах

14-02-1943 14-02-2024

така ось історія..........
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 10:23

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:Ви ,Віталій, в тепляк вмієте одсвічувати?
простите, блатным жаргоном не владею.

А шо тут розуміти ,
пан отец-командир підрозділу ЗСУ поділив підлеглих йому солдатів на хароших і поганих , поганих змушує бути "живцем" для орків , вони його бачать(одсвічує) в тепловізор і розстрілюють як мішень у тирі...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 10:25

  sens написав:
  fler написав:Який добрий ранок!
Мінус великий десантний корабель "Цезар Куніков".
https://t.me/evpatoriyachat2/340513?single

Давайте флешмоб від ГУР - одна значюща ціль кожного дня і так до перемоги) . Новини такі собі. Новина ,це коли є перші суттєві ураження на поле бою літаками , отримання необхідної кількості військової допомоги, або смерть головної онкології головного мозку пана пу...


Кожна блоха у хозяйстві -скотина !
По крапелькі і до перемоги !
Так а що юристу не сподобалось ? Земляків "закопали " ?
Закон про про ТЦК в якому вказуется про хто винуват -В СТУДІЮ .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 10:28

  whois2010 написав:
  BIGor написав:
  Banderlog написав:в нас вже обмежених виставляють на позиції. Один з дуже поганим зором буркав , що його не можно через зір. Він рафінований ботанік був тут на блатній посаді і зара попав в розрахунок крупнокаліберного кулемету.
То той хто формує в нас внутрішні резерви , йому сказав.
Мені твого зору нахєр не надо . Мені надо щоб ти в тепляк одсвічував.
Вогонь будуть вести по тобі і ти прикриєш собою нормальних пацанів .
Хочеш роби хоч якусь корисну роботу відносно здалеку,
хочеш посадим ближче там нічого не треба робити лиш ждати.

Наша пропаганда каже, що ЗСУ м'ясними штурмами не займаються. І взагалі по виділеному видно "висококультурність" керівного складу.

Після таких "ісповєдєй" взагалі дивно бачити питання, а чого це ви всі натовпом не штурмуєте ТЦК як добровольці?


Незабаром ви долучитесь до армії і все зрозумієте .

Бандерлог мав на увазі кохання до ухилянтів і дуже освідченних .
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  #<1 ... 6765676667676768>
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