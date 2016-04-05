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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6765676667676768
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 10:32

  Vadim_ написав:А шо тут розуміти ,
пан отец-командир підрозділу ЗСУ поділив підлеглих йому солдатів на хароших і поганих , поганих змушує бути "живцем" для орків , вони його бачать(одсвічує) в тепловізор і розстрілюють як мішень у тирі...
это объясняет почему при численности ВСУ ~1млн на нуле постоянный некомплект, и почему с ТЦК отправляют служить не на гранцу с рб, а прямо в авдеевский окоп.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 10:36

  vitaliiangel написав:
  Vadim_ написав:А шо тут розуміти ,
пан отец-командир підрозділу ЗСУ поділив підлеглих йому солдатів на хароших і поганих , поганих змушує бути "(як , вони його бачать(одсвічує) в тепловізор і розстрілюють як мішень у тирі...
это объясняет почему при численности ВСУ ~1млн на нуле постоянный некомплект, и почему с ТЦК отправляют служить не на гранцу с рб, а прямо в авдеевский окоп.


Сподіваюсь що вас с вадюлей судьба не омене і ви будете "живцем" для орків .

Бандерлог -найбільше що ціную в людях то чувство гумору !
КРАСАВА .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 10:37

  холява написав:
  vitaliiangel написав:
  Vadim_ написав:А шо тут розуміти ,
пан отец-командир підрозділу ЗСУ поділив підлеглих йому солдатів на хароших і поганих , поганих змушує бути "(як , вони його бачать(одсвічує) в тепловізор і розстрілюють як мішень у тирі...
это объясняет почему при численности ВСУ ~1млн на нуле постоянный некомплект, и почему с ТЦК отправляют служить не на гранцу с рб, а прямо в авдеевский окоп.


Сподіваюсь що вас с вадюлей судьба не омене і ви будете "живцем" для орків .

Бандерлог -найбільше що ціную в людях то чувство гумору !
КРАСАВА .

ох ти ж і хуйло
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 10:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Так а що юристу не сподобалось ? Земляків "закопали " ?
Закон про про ТЦК в якому вказуется про хто винуват -В СТУДІЮ


в студію - вам що ?
ваша агресія немає нічого спільного з вашими висловлюваннями
Якщо вам написав в особисті ЩО ВИ ЗАСЛУГОВУЄТЕ НА ПІZДЮЛІНУ ?
так ви до мене одразу вирішили звертатися як пане КОМБАТ ??
Не треба вішати ярлики - достатньо бути на своєму місці і не агресувати ( в вашому випадку це рух на одному місці )
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 10:49

  холява написав:Сподіваюсь що вас с вадюлей судьба не омене і ви будете "живцем" для орків .
я надеюсь что на ваши скромные похороны не придёт ни один человек. Потому что по гавну не плачут. Его просто закапывают без эмоций.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 10:50

  whois2010 написав:
Сподіваюсь що вас с вадюлей судьба не омене і ви будете "живцем" для орків .

Бандерлог -найбільше що ціную в людях то чувство гумору !
КРАСАВА .

ох ти ж і хуйло[/quote]


Вже незабаром ви будете в армії .
Там і подивимось .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 10:52

  vitaliiangel написав:
  холява написав:Сподіваюсь що вас с вадюлей судьба не омене і ви будете "живцем" для орків .
я надеюсь что на ваши скромные похороны не придёт ни один человек. Потому что по гавну не плачут. Его просто закапывают без эмоций.


В армію , неперевершений , в армію .
Мішень .
холява
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