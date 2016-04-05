|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 14 лют, 2024 10:32
Vadim_ написав:
А шо тут розуміти ,
пан отец-командир підрозділу ЗСУ поділив підлеглих йому солдатів на хароших і поганих , поганих змушує бути "живцем" для орків , вони його бачать(одсвічує) в тепловізор і розстрілюють як мішень у тирі...
это объясняет почему при численности ВСУ ~1млн на нуле постоянный некомплект, и почему с ТЦК отправляют служить не на гранцу с рб, а прямо в авдеевский окоп.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22150
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2371 раз.
- Подякували: 3334 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 14 лют, 2024 10:36
vitaliiangel написав: Vadim_ написав:
А шо тут розуміти ,
пан отец-командир підрозділу ЗСУ поділив підлеглих йому солдатів на хароших і поганих , поганих змушує бути "(як , вони його бачать(одсвічує) в тепловізор і розстрілюють як мішень у тирі...
это объясняет почему при численности ВСУ ~1млн на нуле постоянный некомплект, и почему с ТЦК отправляют служить не на гранцу с рб, а прямо в авдеевский окоп.
Сподіваюсь що вас с вадюлей судьба не омене і ви будете "живцем" для орків .
Бандерлог -найбільше що ціную в людях то чувство гумору !
КРАСАВА .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4251
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4109 раз.
- Подякували: 4466 раз.
-
- Профіль
-
4
21
1
Додано: Сер 14 лют, 2024 10:37
холява написав: vitaliiangel написав: Vadim_ написав:
А шо тут розуміти ,
пан отец-командир підрозділу ЗСУ поділив підлеглих йому солдатів на хароших і поганих , поганих змушує бути "(як , вони його бачать(одсвічує) в тепловізор і розстрілюють як мішень у тирі...
это объясняет почему при численности ВСУ ~1млн на нуле постоянный некомплект, и почему с ТЦК отправляют служить не на гранцу с рб, а прямо в авдеевский окоп.
Сподіваюсь що вас с вадюлей судьба не омене і ви будете "живцем" для орків .
Бандерлог -найбільше що ціную в людях то чувство гумору !
КРАСАВА .
ох ти ж і хуйло
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 322
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лют, 2024 10:37
холява написав:
Так а що юристу не сподобалось ? Земляків "закопали " ?
Закон про про ТЦК в якому вказуется про хто винуват -В СТУДІЮ
в студію - вам що ?
ваша агресія немає нічого спільного з вашими висловлюваннями
Якщо вам написав в особисті ЩО ВИ ЗАСЛУГОВУЄТЕ НА ПІZДЮЛІНУ ?
так ви до мене одразу вирішили звертатися як пане КОМБАТ ??
Не треба вішати ярлики - достатньо бути на своєму місці і не агресувати ( в вашому випадку це рух на одному місці )
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15853
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 861 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 14 лют, 2024 10:49
холява написав:
Сподіваюсь що вас с вадюлей судьба не омене і ви будете "живцем" для орків .
я надеюсь что на ваши скромные похороны не придёт ни один человек. Потому что по гавну не плачут. Его просто закапывают без эмоций.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22150
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2371 раз.
- Подякували: 3334 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 14 лют, 2024 10:50
whois2010 написав:
Сподіваюсь що вас с вадюлей судьба не омене і ви будете "живцем" для орків .
Бандерлог -найбільше що ціную в людях то чувство гумору !
КРАСАВА .
ох ти ж і хуйло[/quote]
Вже незабаром ви будете в армії .
Там і подивимось .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4251
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4109 раз.
- Подякували: 4466 раз.
-
- Профіль
-
4
21
1
Додано: Сер 14 лют, 2024 10:52
vitaliiangel написав: холява написав:
Сподіваюсь що вас с вадюлей судьба не омене і ви будете "живцем" для орків .
я надеюсь что на ваши скромные похороны не придёт ни один человек. Потому что по гавну не плачут. Его просто закапывают без эмоций.
В армію , неперевершений , в армію .
Мішень .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4251
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4109 раз.
- Подякували: 4466 раз.
-
- Профіль
-
4
21
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1491
|168536
|
|
|6076
|560419
|
|
|1
|24544
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|