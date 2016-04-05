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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 14 лют, 2024 08:47
Banderlog написав:
Ви ,Віталій, в тепляк вмієте одсвічувати?
простите, блатным жаргоном не владею.
Banderlog написав:
Вогонь будуть вести по тобі і ти прикриєш собою нормальних пацанів
я надеюсь это солдатский юмор? Математика говорит, если одними людьми прикрывать других, никакой мобилизации не хватит.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 14 лют, 2024 09:17
Давайте флешмоб від ГУР - одна значюща ціль кожного дня і так до перемоги) . Новини такі собі. Новина ,це коли є перші суттєві ураження на поле бою літаками , отримання необхідної кількості військової допомоги, або смерть головної онкології головного мозку пана пу...
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sens
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Додано: Сер 14 лют, 2024 09:43
Banderlog написав:
в нас вже обмежених
виставляють на позиції. Один з дуже поганим зором буркав , що його не можно через зір. Він рафінований ботанік був тут на блатній посаді і зара
попав в розрахунок крупнокаліберного кулемету.
То той хто формує в нас внутрішні резерви , йому сказав.
Мені твого зору нахєр
не надо . Мені надо щоб ти в тепляк одсвічував.Вогонь будуть вести по тобі
і ти прикриєш собою нормальних пацанів
.
Хочеш роби хоч якусь корисну роботу відносно здалеку,
хочеш посадим ближче там нічого не треба робити лиш ждати
.
Наша пропаганда каже, що ЗСУ м'ясними штурмами не займаються. І взагалі по виділеному видно "висококультурність"
керівного складу.
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BIGor
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Додано: Сер 14 лют, 2024 09:51
BIGor написав: Banderlog написав:
в нас вже обмежених
виставляють на позиції. Один з дуже поганим зором буркав , що його не можно через зір. Він рафінований ботанік був тут на блатній посаді і зара
попав в розрахунок крупнокаліберного кулемету.
То той хто формує в нас внутрішні резерви , йому сказав.
Мені твого зору нахєр
не надо . Мені надо щоб ти в тепляк одсвічував.Вогонь будуть вести по тобі
і ти прикриєш собою нормальних пацанів
.
Хочеш роби хоч якусь корисну роботу відносно здалеку,
хочеш посадим ближче там нічого не треба робити лиш ждати
.
Наша пропаганда каже, що ЗСУ м'ясними штурмами не займаються. І взагалі по виділеному видно "висококультурність"
керівного складу.
Після таких "ісповєдєй" взагалі дивно бачити питання, а чого це ви всі натовпом не штурмуєте ТЦК як добровольці?
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whois2010
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Додано: Сер 14 лют, 2024 09:54
whois2010 написав:
Після таких "ісповєдєй" взагалі дивно бачити питання, а чого це ви всі натовпом не штурмуєте ТЦК як добровольці?
лично я благодарен Banderlog и freeze за честность.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 14 лют, 2024 10:08
sens написав:
Давайте флешмоб від ГУР - одна значюща ціль кожного дня і так до перемоги) .
там все по датах
14-02-1943 14-02-2024
така ось історія..........
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Goodman
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Додано: Сер 14 лют, 2024 10:23
vitaliiangel написав: Banderlog написав:
Ви ,Віталій, в тепляк вмієте одсвічувати?
простите, блатным жаргоном не владею.
А шо тут розуміти ,
пан отец-командир підрозділу ЗСУ поділив підлеглих йому солдатів на хароших і поганих , поганих змушує бути "живцем" для орків , вони його бачать(одсвічує) в тепловізор і розстрілюють як мішень у тирі...
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Vadim_
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Додано: Сер 14 лют, 2024 10:28
whois2010 написав: BIGor написав: Banderlog написав:
в нас вже обмежених
виставляють на позиції. Один з дуже поганим зором буркав , що його не можно через зір. Він рафінований ботанік був тут на блатній посаді і зара
попав в розрахунок крупнокаліберного кулемету.
То той хто формує в нас внутрішні резерви , йому сказав.
Мені твого зору нахєр
не надо . Мені надо щоб ти в тепляк одсвічував.Вогонь будуть вести по тобі
і ти прикриєш собою нормальних пацанів
.
Хочеш роби хоч якусь корисну роботу відносно здалеку,
хочеш посадим ближче там нічого не треба робити лиш ждати
.
Наша пропаганда каже, що ЗСУ м'ясними штурмами не займаються. І взагалі по виділеному видно "висококультурність"
керівного складу.
Після таких "ісповєдєй" взагалі дивно бачити питання, а чого це ви всі натовпом не штурмуєте ТЦК як добровольці?
Незабаром ви долучитесь до армії і все зрозумієте .
Бандерлог мав на увазі кохання до ухилянтів і дуже освідченних .
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холява
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Додано: Сер 14 лют, 2024 10:32
Vadim_ написав:
А шо тут розуміти ,
пан отец-командир підрозділу ЗСУ поділив підлеглих йому солдатів на хароших і поганих , поганих змушує бути "живцем" для орків , вони його бачать(одсвічує) в тепловізор і розстрілюють як мішень у тирі...
это объясняет почему при численности ВСУ ~1млн на нуле постоянный некомплект, и почему с ТЦК отправляют служить не на гранцу с рб, а прямо в авдеевский окоп.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 14 лют, 2024 11:02
Banderlog написав: Сибарит написав: холява написав:
Краще би вас залишили у спокої .
Вас тут не вистачає , тому пишіть завжди .
Спасибо!
Механизм запущен, механизм остановки, как я понимаю, не предусмотрен.
А телефон я постепенно пытаюсь осваивать
Я тож жив раніше жив без смартфона.осилите.
Але шляху назад, на компи -- вже не буде.
One way ticket...
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