Якщо ви стоїте, ліпше сядьте. Залужним і Шапталою нічого не обмежилося. Вони звільнили й всіх інших найдосвідченіших і найвідоміших українських военачальників. Генерали Наєв, Миргородський, Забродський, Литвинов, Бокій, Миронюк, Тарнавський, Кириленко, Коваль, Мойсюк та ряд інших відправлені «в розпорядження МО». Такого погрому українська армія ще не знала. Як гірко підмітив мій дотепний друг, це співставно лише масовим звільненням, котре східний тиран Ердоган учинив після спроби перевороту в Туреччині. Але де переворот, а де українські командувачі? Нагадаю, що більшість цих генералів - саме ті люди, котрі, попри категоричну заборону Верховного готуватися до війни, все-таки в повній секретності це робили - й так зуміли зберегти країну в перші місяці й до масового надання західної допомоги. Чи не за це їм Зеленський так віддячив?
*** Якщо ви хоч краєм вуха чули про таку науку, як менеджмент, то одночасна заміна практично всіх ключових фігур структури не може не призвести до втрати нею керованості (хоча б, часткової). Враховуючи наші нинішні проблеми на фронті (дикий некомплект військових, зброї та боєприпасів) ця дія не може розцінюватися інакше, як акт саботажу. Можливо, масштаб його й менший за заборону готуватися до війни, але точно більший, ніж одночасне звільнення всіх воєнкомів, котре призвело до зриву мобілізації.
Вангую, найближчим часом цих генералів буде звинувачено в усіх про**бах підготовки до війни - здача Півдня і так далі.
А ще й ситуація на фронті не дуже... -- масові відмови, сзч (без зброї). А ще й друга “річниця” стрімко наближається. Не у всіх одночасно, але у значної кількості.
Banderlog написав:в нас вже обмежених виставляють на позиції. Один з дуже поганим зором буркав , що його не можно через зір. Він рафінований ботанік був тут на блатній посаді і зара попав в розрахунок крупнокаліберного кулемету. То той хто формує в нас внутрішні резерви , йому сказав. Мені твого зору нахєр не надо . Мені надо щоб ти в тепляк одсвічував. Вогонь будуть вести по тобі і ти прикриєш собою нормальних пацанів . Хочеш роби хоч якусь корисну роботу відносно здалеку, хочеш посадим ближче там нічого не треба робити лиш ждати.
Наша пропаганда каже, що ЗСУ м'ясними штурмами не займаються. І взагалі по виділеному видно "висококультурність" керівного складу.
Это не "мясные штурмы" и не ""висококультурність" керівного складу". Просто объективная реальность войны. Практически неизбежная.
Banderlog написав:в нас вже обмежених виставляють на позиції. Один з дуже поганим зором буркав , що його не можно через зір. Він рафінований ботанік був тут на блатній посаді і зара попав в розрахунок крупнокаліберного кулемету. То той хто формує в нас внутрішні резерви , йому сказав. Мені твого зору нахєр не надо . Мені надо щоб ти в тепляк одсвічував. Вогонь будуть вести по тобі і ти прикриєш собою нормальних пацанів . Хочеш роби хоч якусь корисну роботу відносно здалеку, хочеш посадим ближче там нічого не треба робити лиш ждати.
Наша пропаганда каже, що ЗСУ м'ясними штурмами не займаються. І взагалі по виділеному видно "висококультурність" керівного складу.
Это не "мясные штурмы" и не ""висококультурність" керівного складу". Просто объективная реальность войны. Практически неизбежная.
Бачу іншу реальність: 200 тисяч на нулі, поки не зітруться і сліпі, і горбаті. І 800 тисяч охороняють кордон з білорус'ю у Житомірський області. Об'єктивна реальність. Нєізбєжная
Востаннє редагувалось whois2010 в Сер 14 лют, 2024 11:41, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_ написав:А шо тут розуміти , пан отец-командир підрозділу ЗСУ поділив підлеглих йому солдатів на хароших і поганих , поганих змушує бути "живцем" для орків , вони його бачать(одсвічує) в тепловізор і розстрілюють як мішень у тирі...
это объясняет почему при численности ВСУ ~1млн на нуле постоянный некомплект, и почему с ТЦК отправляют служить не на гранцу с рб, а прямо в авдеевский окоп.
Это ничего не объясняет. А некомплект на нуле... А как Вы представляете себе войну? Даже в тылу есть погибшие при обстрелах. При этом Вас удивляет "некомплект на нуле" при тяжёлых боях? Или Вы думаете, что там солдаты с двух сторон фронта друг другу бумажные самолётики запускают?
За словами російських джерел, Путін через посередників, у тому числі через арабських партнерів Москви на Близькому Сході, надсилав сигнали Вашингтону, що він готовий розглянути питання про припинення вогню в Україні. Путін пропонував заморозити конфлікт на чинних лініях і не бажав поступатися жодною українською територією, контрольованою росією.
“Контакти з американцями закінчилися нічим”, – повідомило російське джерело, обізнане з переговорами наприкінці 2023-го – на початку 2024 року.
Інше російське джерело, знайоме з цими контактами, розповіло, що американці через посередників заявили Москві, що не обговорюватимуть можливе припинення вогню без участі України, і тому контакти закінчилися невдачею.
Тут багато хто голосив, що фюрер не погодиться на рпв, поки ми не віддамо йому повністю Херсонську, Запоріжську області, розбооєння чи ще щось подібне. Сподіваюсь, що рпв без додаткових умов буде досягнутий ще цього року, а виборці не забудуть спитати у Зеленського, за що загинули додаткові десятки тисяч людей і втрачені території з осені 2023.
Просто объективная реальность войны. Практически неизбежная.
Да. Иных способов выявить огневые точки, кроме как вынудить их стрелять, нет. Может в нате есть робот Джон, он может пойти в атаку, по нем будут стрелять, огневые точки будут выявляться. У нас можно в разведку боем отправить кого-то без ситкивки. Потому для каждого мобилизированного всегда есть резон быть с максимальной отдачей, старательным, то есть нормальным, а не «у меня нет мотивации, я слепой, я пацифист, меня мамка растила для другого», чтобы не оказаться роботом Джоном.
vitaliiangel
Блатным жаргоном не владею
Віталій, це не блатний жаргон, а військова термінологія. Ти ще раз ненавмисно обмовився, що для тебе служба в ЗСУ це як тюрма. То може тих, хто свідомого чи несвідомо знаходиться в цій тюрмі, ти мав би носити на руках , і вдячно перераховувати останню сорочку?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 14 лют, 2024 12:10, всього редагувалось 4 разів.
ЛАД написав:По диаграмме Вики трудно оценивать, поэтому её и не привёл. Посмотрите, пожалуйста, предыдущий мой пост, на который Вы сейчас ответили. Я там дописал и привёл ссылки. По первой ссылке можете почитать и о мощности зарядов. И Вы сосредоточились на количестве зарядов, но задумайтесь и о желании/нежелании напасть. Я там задал вопрос. Могу повторить. Если так уж не собирались нападать, то зачем даже 10-кратное преимущество в количестве ядерных зарядов (даже в 1965 в 5 раз)?
Може тому, щоб у супротивника не було навіть думки про напад+скоріш за все не мали точних данних про потужності союзу. Пам'ятаєте Хрущовське: "у нас ракети виготовляють на конвеєрі як ковбасу!" Але все це здогадки. А факт те, шо можливість знищити СРСР на протязі десь 15 років була, і нею не скористалися. Якби у Гітлера, Сталіна, Кіма чи Мао були такі можливості, я навіть боюся припускати наслідки.
ЛАД написав:По диаграмме Вики трудно оценивать, поэтому её и не привёл. Посмотрите, пожалуйста, предыдущий мой пост, на который Вы сейчас ответили. Я там дописал и привёл ссылки. По первой ссылке можете почитать и о мощности зарядов. И Вы сосредоточились на количестве зарядов, но задумайтесь и о желании/нежелании напасть. Я там задал вопрос. Могу повторить. Если так уж не собирались нападать, то зачем даже 10-кратное преимущество в количестве ядерных зарядов (даже в 1965 в 5 раз)?
Може тому, щоб у супротивника не було навіть думки про напад+скоріш за все не мали точних данних про потужності союзу. Пам'ятаєте Хрущовське: "у нас ракети виготовляють на конвеєрі як ковбасу!" Але все це здогадки. А факт те, шо можливість знищити СРСР на протязі десь 15 років була, і нею не скористалися. Якби у Гітлера, Сталіна, Кіма чи Мао були такі можливості, я навіть боюся припускати наслідки.
"на протязі десь 15 років" не было. Видимо Вы из-за недостатка времени не прочитали даже те 2 или 3 ссылки. которые я приводил. И Вы очень плохого мнения о западных разведках. А "ракети виготовляти на конвеєрі як ковбасу!" начали уже в 60-е. Так же, как и ЯЗ. И если нет намерений нападать, то нет и смысла в 10-кратном преимуществе в количестве ядерных зарядов.