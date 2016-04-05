Поддержка Украины со стороны Запада превосходит по масштабам план США по восстановлению Европы после Второй мировой войны, считает президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Одиль Рено-Бассо назвала помощь Украине «огромной», несмотря на недавнюю критику союзников Киева за то, что они сделали недостаточно. «[Финансовая помощь ЕС] в реальном выражении намного больше, чем план Маршалла после Второй мировой войны в процентном отношении к ВВП», — сказала Рено-Бассо.
“[The EU’s financial assistance] is much bigger in real terms than any Marshall Plan after the Second World War in terms of percentage of GDP of support,” Renaud-Basso told POLITICO, while publicly announcing for the first time she intends to run for a second mandate as EBRD chief later this year.
The French official was referencing a major investment plan associated with former U.S. Secretary of State George Marshall to support the reconstruction of 16 countries, mainly in Western Europe, in the late 1940s.
Brussels and Washington have been Ukraine’s biggest financial backers during the conflict, handing out €27.5 billion and €22.9 billion, respectively, between Russia’s February 2022 invasion and the end of last year.
“The fact that they [Ukraine] received 50 percent of their budget financed by external support is huge,” Renaud-Basso said.
Поддержка Украины со стороны Запада превосходит по масштабам план США по восстановлению Европы после Второй мировой войны, считает президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Одиль Рено-Бассо назвала помощь Украине «огромной», несмотря на недавнюю критику союзников Киева за то, что они сделали недостаточно. «[Финансовая помощь ЕС] в реальном выражении намного больше, чем план Маршалла после Второй мировой войны в процентном отношении к ВВП», — сказала Рено-Бассо. ..........
Сравнение помощи во время войны с планом Маршалла в мирное время, мягко говоря, некорректно. И "в процентном отношении к ВВП" кого - Украины? Просто смешно. Такое высказывание говорит либо о неграмотности (трудно поверить в отношении президента ЕБРР), либо о лукавстве (легко верится). Сказать прямо, что денег жалко, вроде как неудобно.
А юмор, то щас дораскажу за кулемет. Нормальні кулеметчики одказуються , бо безпілотники висять. А тут ідея в нельотну погоду пострілювати. Розставлять палки як орієнтири й будуть 3 інтєлєгентних крота по команді валить з 14,5 . Ви опять скажете шо непонімаєте об чом це... То ознакомітєльний кліп https://www.youtube.com/watch?v=E_y9oVlKbz8 москальський , але знято талантліво.
Banderlog , Можливо вам як піхотинцю питання здаватиметься наївним та дилетантським.. Чи практикують обладнання прикритих (примаскованих) з повітря позицій? Тобто зробити 5-10 позицій під масксітками, а де справді працює кулемет чи стоїть СТУГНА- хто це знає? Нищити кожну замасковану позицію (якщо вона пуста) - це затратно. Чи кулемет надто себе виявляє по димовому сліду, який добре видно з БПЛА?
Hotab написав:Banderlog , Можливо вам як піхотинцю питання здаватиметься наївним та дилетантським.. Чи практикують обладнання прикритих (примаскованих) з повітря позицій? Тобто зробити 5-10 позицій під масксітками, а де справді працює кулемет чи стоїть СТУГНА- хто це знає? Нищити кожну замасковану позицію (якщо вона пуста) - це затратно. Чи кулемет надто себе виявляє по димовому сліду, який добре видно з БПЛА?
lapay написав:.............. Сподіваюсь, що рпв без додаткових умов буде досягнутий ще цього року, а виборці не забудуть спитати у Зеленського, за що загинули додаткові десятки тисяч людей і втрачені території з осені 2023.