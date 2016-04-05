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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 67676768676967706771>
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 13:03

Поддержка Украины со стороны Запада превосходит по масштабам план США по восстановлению Европы после Второй мировой войны, считает президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Одиль Рено-Бассо назвала помощь Украине «огромной», несмотря на недавнюю критику союзников Киева за то, что они сделали недостаточно. «[Финансовая помощь ЕС] в реальном выражении намного больше, чем план Маршалла после Второй мировой войны в процентном отношении к ВВП», — сказала Рено-Бассо.

“[The EU’s financial assistance] is much bigger in real terms than any Marshall Plan after the Second World War in terms of percentage of GDP of support,” Renaud-Basso told POLITICO, while publicly announcing for the first time she intends to run for a second mandate as EBRD chief later this year.

The French official was referencing a major investment plan associated with former U.S. Secretary of State George Marshall to support the reconstruction of 16 countries, mainly in Western Europe, in the late 1940s.

Brussels and Washington have been Ukraine’s biggest financial backers during the conflict, handing out €27.5 billion and €22.9 billion, respectively, between Russia’s February 2022 invasion and the end of last year.

“The fact that they [Ukraine] received 50 percent of their budget financed by external support is huge,” Renaud-Basso said.

https://www.politico.eu/article/western ... ic-lender/
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 13:15

  vitaliiangel написав:
Поддержка Украины со стороны Запада превосходит по масштабам план США по восстановлению Европы после Второй мировой войны, считает президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Одиль Рено-Бассо назвала помощь Украине «огромной», несмотря на недавнюю критику союзников Киева за то, что они сделали недостаточно. «[Финансовая помощь ЕС] в реальном выражении намного больше, чем план Маршалла после Второй мировой войны в процентном отношении к ВВП», — сказала Рено-Бассо.
..........

Сравнение помощи во время войны с планом Маршалла в мирное время, мягко говоря, некорректно.
И "в процентном отношении к ВВП" кого - Украины? Просто смешно.
Такое высказывание говорит либо о неграмотности (трудно поверить в отношении президента ЕБРР), либо о лукавстве (легко верится). Сказать прямо, что денег жалко, вроде как неудобно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 13:45

А юмор, то щас дораскажу за кулемет.
Нормальні кулеметчики одказуються , бо безпілотники висять. А тут ідея в нельотну погоду пострілювати. Розставлять палки як орієнтири й будуть 3 інтєлєгентних крота по команді валить з 14,5 :lol:.
Ви опять скажете шо непонімаєте об чом це...
То ознакомітєльний кліп https://www.youtube.com/watch?v=E_y9oVlKbz8 москальський , але знято талантліво.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 13:51

Banderlog ,
Можливо вам як піхотинцю питання здаватиметься наївним та дилетантським..
Чи практикують обладнання прикритих (примаскованих) з повітря позицій?
Тобто зробити 5-10 позицій під масксітками, а де справді працює кулемет чи стоїть СТУГНА- хто це знає?
Нищити кожну замасковану позицію (якщо вона пуста) - це затратно.
Чи кулемет надто себе виявляє по димовому сліду, який добре видно з БПЛА?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 14:07

Banderlog

Доброго дня .
Я сьогодні був пріємно вражений вашим почуттям гумору .
Думаю , багато хто зацінив .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 14:27

  Hotab написав:Banderlog ,
Можливо вам як піхотинцю питання здаватиметься наївним та дилетантським..
Чи практикують обладнання прикритих (примаскованих) з повітря позицій?
Тобто зробити 5-10 позицій під масксітками, а де справді працює кулемет чи стоїть СТУГНА- хто це знає?
Нищити кожну замасковану позицію (якщо вона пуста) - це затратно.
Чи кулемет надто себе виявляє по димовому сліду, який добре видно з БПЛА?

Именно так (+ тепловизор).
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 14:31

  ЛАД написав:
  lapay написав:..............
Сподіваюсь, що рпв без додаткових умов буде досягнутий ще цього року, а виборці не забудуть спитати у Зеленського, за що загинули додаткові десятки тисяч людей і втрачені території з осені 2023. :evil:

И много "втрачених територій з осені 2023"?

Так и выборы еще через два месяца...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 14:36

Ватники пояснюють, що черморфлот не потрібен (нє жалко)

"Цезаря" не шкода. Не потрібен. Решта - теж. Севастопольскій форум(с)
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whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 14:41

whois2010 ждём выводы что и люди погибшие тоже хорошо, живым больше достанется. Оптимист даже на кладбище видит в крестах плюсы.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 14:41

  Banderlog написав:
  vitaliiangel написав:
  sens написав:А що думаєте ви, чи мають осудженні за ухилення підлягати мобілізації?
если цель максимально насолить ухылянту, тогда да. А для обороны он бесполезный.

в нас вже обмежених виставляють на позиції. Один з дуже поганим зором буркав , що його не можно через зір. Він рафінований ботанік був тут на блатній посаді і зара попав в розрахунок крупнокаліберного кулемету.
То той хто формує в нас внутрішні резерви , йому сказав.
Мені твого зору нахєр не надо . Мені надо щоб ти в тепляк одсвічував.
Вогонь будуть вести по тобі і ти прикриєш собою нормальних пацанів :lol: .
Хочеш роби хоч якусь корисну роботу відносно здалеку,
хочеш посадим ближче там нічого не треба робити лиш ждати.
Ви ,Віталій, в тепляк вмієте одсвічувати? :wink:

Где в этом вашем рассказе фигурируют 15млн семье плохого очкастого пацана,который отлично виден в тепловизор? Или спишут как "безвести", а там пущай родня когти об асфальт порвёт?
барабашов
 
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