▪️В этом году Германия потратит на оборону почти 72 млрд евро — больше, чем когда-либо за всю историю бундесвера. Около 52 млрд евро будет выделено из регулярного бюджета и 19,8 млрд евро из инвестиционного фонда.



▪️Однако все большее беспокойство вызывает то, что произойдет после 2027 года, когда средства фонда иссякнут. Эксперты считают, что тогда стране придется выделять из общего бюджета еще 25-30 млрд евро в год, чтобы достичь цели в 2% — непомерная сумма, что приведет к значительному сокращению социальных расходов.



▪️Министр обороны Борис Германии Борис Писториус заявил, что оборона требует «надежного, устойчивого и, да, растущего [военного] бюджета». Призывы о выделении дополнительных средств были подкреплены эскалацией риторики, которая, по признанию самого Писториуса, призвана «встряхнуть немцев».



▪️Но никто из власть имущих, похоже, не знает, как именно можно достичь этой цели — особенно учитывая жесткие ограничения немецкого бюджета. Германия — одна из немногих стран, в конституции которой прописано ограничение на новые заимствования, так называемый долговой тормоз.



▪️В начале 2022 года стало очевидно — военный потенциал страны опасно истощен. В конце холодной войны численность бундесвера составляла полмиллиона человек, что делало его одной из самых грозных боевых сил Европы. В период с 1990 по 2019 год количество военнослужащих сократилось на 60%.



▪️Олаф Шольц заявил, что Германия вскоре будет иметь «самую большую армию» среди всех европейских стран-членов НАТО. Писториус пошел еще дальше, заявив, что Германия должна стать «готовой к войне и способной ее вести». Однако проблема заключается в том, что, несмотря на все новые деньги, бундесвер во многих отношениях сейчас оснащен еще хуже, чем до начала российско-украинского конфликта. Германия отдала Киеву много своего лучшего снаряжения, и до сих пор неясно, как и когда эти пробелы будут восполнены.



▪️Под вопросом находится и один из самых амбициозных планов Германии — размещение в Литве бригады численностью 5000 человек, которая станет первым постоянным зарубежным контингентом страны со времен Второй мировой войны. Эксперты говорят, что неясно, как она будет формироваться.



▪️Одна из главных проблем Писториуса — кадровая. Министерство обороны Германии планирует увеличить численность армии с 183 000 до 203 000 к 2031 году. Но это будет сложная задача, особенно учитывая старение населения Германии и растущую нехватку квалифицированных рабочих.