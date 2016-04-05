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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6768676967706771>
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 14:53

▪️В этом году Германия потратит на оборону почти 72 млрд евро — больше, чем когда-либо за всю историю бундесвера. Около 52 млрд евро будет выделено из регулярного бюджета и 19,8 млрд евро из инвестиционного фонда.

▪️Однако все большее беспокойство вызывает то, что произойдет после 2027 года, когда средства фонда иссякнут. Эксперты считают, что тогда стране придется выделять из общего бюджета еще 25-30 млрд евро в год, чтобы достичь цели в 2% — непомерная сумма, что приведет к значительному сокращению социальных расходов.

▪️Министр обороны Борис Германии Борис Писториус заявил, что оборона требует «надежного, устойчивого и, да, растущего [военного] бюджета».  Призывы о выделении дополнительных средств были подкреплены эскалацией риторики, которая, по признанию самого Писториуса, призвана «встряхнуть немцев».

▪️Но никто из власть имущих, похоже, не знает, как именно можно достичь этой цели — особенно учитывая жесткие ограничения немецкого бюджета. Германия — одна из немногих стран, в конституции которой прописано ограничение на новые заимствования, так называемый долговой тормоз.

▪️В начале 2022 года стало очевидно — военный потенциал страны опасно истощен. В конце холодной войны численность бундесвера составляла полмиллиона человек, что делало его одной из самых грозных боевых сил Европы. В период с 1990 по 2019 год количество военнослужащих сократилось на 60%.

▪️Олаф Шольц заявил, что Германия вскоре будет иметь «самую большую армию» среди всех европейских стран-членов НАТО. Писториус пошел еще дальше, заявив, что Германия должна стать «готовой к войне и способной ее вести». Однако проблема заключается в том, что, несмотря на все новые деньги, бундесвер во многих отношениях сейчас оснащен еще хуже, чем до начала российско-украинского конфликта. Германия отдала Киеву много своего лучшего снаряжения, и до сих пор неясно, как и когда эти пробелы будут восполнены.

▪️Под вопросом находится и один из самых амбициозных планов Германии — размещение в Литве бригады численностью 5000 человек, которая станет первым постоянным зарубежным контингентом страны со времен Второй мировой войны. Эксперты говорят, что неясно, как она будет формироваться.

▪️Одна из главных проблем Писториуса — кадровая. Министерство обороны Германии планирует увеличить численность армии с 183 000 до 203 000 к 2031 году. Но это будет сложная задача, особенно учитывая старение населения Германии и растущую нехватку квалифицированных рабочих.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 14:54

  Hotab написав:Banderlog ,
Можливо вам як піхотинцю питання здаватиметься наївним та дилетантським..
Чи практикують обладнання прикритих (примаскованих) з повітря позицій?
Тобто зробити 5-10 позицій під масксітками, а де справді працює кулемет чи стоїть СТУГНА- хто це знає?
Нищити кожну замасковану позицію (якщо вона пуста) - це затратно.
Чи кулемет надто себе виявляє по димовому сліду, який добре видно з БПЛА?

Я не піхотинець. Піджак, закінчив більше 20р тому. По вос артилерист.
Є там шось таке хибне різне. але проблема в іншому. Позиції захоплені. Все капітальне копане не нами. Степ. Од посадок щєпа. Мусорник. Пішки до позицій від 2 до 3 км по неприкритій місцевості. Безпілотники над головами майже постійно. І їх тьма. А за затратність, то кидають каби на 4 чоловік в полі:shock: зимою майже такого не було, а восени довбали. І зара знову почалось. Мінометкою довбуть і градами. Москальня ,коли наскакує ,окопується під підбитою технікою.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 15:03

vitaliiangel

какие же они жалкие.
за 72 ярда бюджета не могут содержать армию, впятеро меньше нашей, которая не воюет?
и что-то варнякают про нашу эффективность и коррупцию?
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 15:06

  smdtranz написав:vitaliiangel

какие же они жалкие.
за 72 ярда бюджета не могут содержать армию, впятеро меньше нашей, которая не воюет?
и что-то варнякают про нашу эффективность и коррупцию?

там наверное казармы как наши отели, в штате психологи с з/п 4к евро и еда не сосиски из помойки, которыми долярчик собак кормит. А у нас ещё 400 тыс набрать хотят. Будут на одной шконке спать по очереди.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 15:14

[quote="5686029:барабашов"Где в этом вашем рассказе фигурируют 15млн семье плохого очкастого пацана,который отлично виден в тепловизор? Или спишут как "безвести", а там пущай родня когти об асфальт порвёт?]
[/quote][/quote]
Ну 15млн сім'ї не "То той хто формує в нас внутрішні резерви" буде платити.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Будут на одной шконке спать по очереди.

бывалый?
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 15:45

«А сечку жрите мусора сами» ))

  Прохожий написав:
  vitaliiangel написав:Будут на одной шконке спать по очереди.

бывалый?

  vitaliiangel написав:простите, блатным жаргоном не владею..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 15:53

Hotab с утра не владел к обеду подучился. У тебя так не бывает, ты с рождения всё знаешь? :D :D
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 15:54

  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:
  Vadim_ написав:А шо тут розуміти ,
пан отец-командир підрозділу ЗСУ поділив підлеглих йому солдатів на хароших і поганих , поганих змушує бути "живцем" для орків , вони його бачать(одсвічує) в тепловізор і розстрілюють як мішень у тирі...
это объясняет почему при численности ВСУ ~1млн на нуле постоянный некомплект, и почему с ТЦК отправляют служить не на гранцу с рб, а прямо в авдеевский окоп.

Это ничего не объясняет.
А некомплект на нуле...
А как Вы представляете себе войну? Даже в тылу есть погибшие при обстрелах. При этом Вас удивляет "некомплект на нуле" при тяжёлых боях? Или Вы думаете, что там солдаты с двух сторон фронта друг другу бумажные самолётики запускают?

Так обьясните ,
а то какой то набор слов в оправдание командиров - держиморд ЗСУ , нічим не кращих москальських.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 15:55

  vitaliiangel написав:Hotab с утра не владел к обеду подучился. У тебя так не бывает, ты с рождения всё знаешь? :D :D

Отже і в армії швидко здобудете необхідні навички :D
Востаннє редагувалось kyk в Сер 14 лют, 2024 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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