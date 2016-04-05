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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 14 лют, 2024 15:57
kyk написав:
Одже і в армії швидко здобудете необхідні навички
или других тому что сам знаю научу.
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Додано: Сер 14 лют, 2024 15:57
kyk написав:
Одже і в армії швидко отримаєте необхідні навички
Я йому теж казав, що він себе недооцінює і буде відмінним воїном. Я навіть впевнений, що вибере (і отримає) щось набагато пристойніше, ніж штурмовик. Доречі психолог готовий. Фриз, психологи бігають в атаку, чи в теплі? Чи як завжди , людський фактор: хоче йде, хоче інших спонукає))
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Додано: Сер 14 лют, 2024 16:07
холява написав:Banderlog
Доброго дня .
Я сьогодні був пріємно вражений вашим почуттям гумору .
Думаю , багато хто зацінив .
А я вражений вашими побажаннями мені і іншим форумчанам смерті, нажаль модератор не оцінив ваш "гумор" і не забанив вас.
А я зацінив ваш ,як "патріота" України, бізнес з москалями на протязі 2014-2022,
или то иное?
Востаннє редагувалось Vadim_
в Сер 14 лют, 2024 16:21, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 14 лют, 2024 16:13
Vadim_
,
побажаннями мені і іншим форумчанам смерті
Взагалі то бажалось стати героєм (живим) , а не загинути.
Про смерть було повідомлення від іншого дописувача , де медалі мали нести за Холявою.
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Додано: Сер 14 лют, 2024 16:17
Hotab написав:Vadim_
,
побажаннями мені і іншим форумчанам смерті
Взагалі то бажалось стати героєм (живим) , а не загинути.
Про смерть було повідомлення від іншого дописувача , де медалі мали нести за Холявою.
Я все читав онлайн ,потім багато видалено модератором повідомлень, і дивно, деякі потім з'вилися знову, так шо мені не потрібно пояснювачів.
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Додано: Сер 14 лют, 2024 16:20
Hotab написав:Vadim_
,
побажаннями мені і іншим форумчанам смерті
Взагалі то бажалось стати героєм (живим) , а не загинути.
Про смерть було повідомлення від іншого дописувача , де медалі мали нести за Холявою.
Пані семінаристка остаточно спилася і стала бажати форумчанам стати мішенню-приманкою у тепловізорах ворога. Не зрозуміло, чому модератори цю істоту ще не викорчували з форуму
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Додано: Сер 14 лют, 2024 16:22
Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
,
побажаннями мені і іншим форумчанам смерті
Взагалі то бажалось стати героєм (живим) , а не загинути.
Про смерть було повідомлення від іншого дописувача , де медалі мали нести за Холявою.
Я все читав онлайн ,потім багато видалено модератором повідомлень, і дивно, деякі потім з'вилися знову, так шо мені не потрібно пояснювачів.
Можливо так читали. З вами ж бувало вже таке не раз. Ви тоді відповідали на якісь свої в голові питання і йшли на відпочинок на тиждень-другий. Бо я теж сьогодні майже в онлайн. І не бачив того , про що ви.
бажати форумчанам стати мішенню-приманкою у тепловізорах ворога
Так це не побажання смерті. Це ж звична практика «розвідка боєм». Використовується обома сторонами. Не обовʼязково якщо ви є в тепловізорі, то ви труп.
А якщо літак на екрані ворожого РЛС, це він труп?
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