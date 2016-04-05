RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6768676967706771
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 15:57

  kyk написав:
  vitaliiangel написав:Hotab с утра не владел к обеду подучился. У тебя так не бывает, ты с рождения всё знаешь? :D :D

Одже і в армії швидко здобудете необхідні навички :D

или других тому что сам знаю научу.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22156
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2371 раз.
Подякували: 3335 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 15:57

  kyk написав:
  vitaliiangel написав:Hotab с утра не владел к обеду подучился. У тебя так не бывает, ты с рождения всё знаешь? :D :D

Одже і в армії швидко отримаєте необхідні навички :D

Я йому теж казав, що він себе недооцінює і буде відмінним воїном. Я навіть впевнений, що вибере (і отримає) щось набагато пристойніше, ніж штурмовик. Доречі психолог готовий. Фриз, психологи бігають в атаку, чи в теплі? Чи як завжди , людський фактор: хоче йде, хоче інших спонукає))
Hotab
 
Повідомлень: 10995
З нами з: 15.02.09
Подякував: 621 раз.
Подякували: 2151 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 16:07

  холява написав:Banderlog

Доброго дня .
Я сьогодні був пріємно вражений вашим почуттям гумору .
Думаю , багато хто зацінив .

А я вражений вашими побажаннями мені і іншим форумчанам смерті, нажаль модератор не оцінив ваш "гумор" і не забанив вас.
А я зацінив ваш ,як "патріота" України, бізнес з москалями на протязі 2014-2022,
или то иное?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 14 лют, 2024 16:21, всього редагувалось 2 разів.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3074
З нами з: 23.05.14
Подякував: 599 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 16:13

Vadim_ ,
побажаннями мені і іншим форумчанам смерті


Взагалі то бажалось стати героєм (живим) , а не загинути.
Про смерть було повідомлення від іншого дописувача , де медалі мали нести за Холявою.
Hotab
 
Повідомлень: 10995
З нами з: 15.02.09
Подякував: 621 раз.
Подякували: 2151 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 16:17

  Hotab написав:Vadim_ ,
побажаннями мені і іншим форумчанам смерті


Взагалі то бажалось стати героєм (живим) , а не загинути.
Про смерть було повідомлення від іншого дописувача , де медалі мали нести за Холявою.

Я все читав онлайн ,потім багато видалено модератором повідомлень, і дивно, деякі потім з'вилися знову, так шо мені не потрібно пояснювачів.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3074
З нами з: 23.05.14
Подякував: 599 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 16:20

  Hotab написав:Vadim_ ,
побажаннями мені і іншим форумчанам смерті


Взагалі то бажалось стати героєм (живим) , а не загинути.
Про смерть було повідомлення від іншого дописувача , де медалі мали нести за Холявою.

Пані семінаристка остаточно спилася і стала бажати форумчанам стати мішенню-приманкою у тепловізорах ворога. Не зрозуміло, чому модератори цю істоту ще не викорчували з форуму
whois2010
 
Повідомлень: 325
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 16:22

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_ ,
побажаннями мені і іншим форумчанам смерті


Взагалі то бажалось стати героєм (живим) , а не загинути.
Про смерть було повідомлення від іншого дописувача , де медалі мали нести за Холявою.

Я все читав онлайн ,потім багато видалено модератором повідомлень, і дивно, деякі потім з'вилися знову, так шо мені не потрібно пояснювачів.

Можливо так читали. З вами ж бувало вже таке не раз. Ви тоді відповідали на якісь свої в голові питання і йшли на відпочинок на тиждень-другий. Бо я теж сьогодні майже в онлайн. І не бачив того , про що ви.

бажати форумчанам стати мішенню-приманкою у тепловізорах ворога

Так це не побажання смерті. Це ж звична практика «розвідка боєм». Використовується обома сторонами. Не обовʼязково якщо ви є в тепловізорі, то ви труп.
А якщо літак на екрані ворожого РЛС, це він труп?
Hotab
 
Повідомлень: 10995
З нами з: 15.02.09
Подякував: 621 раз.
Подякували: 2151 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 6768676967706771
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_, whois2010 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1491 168548
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 12:06
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 560449
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 24546
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4935)
14.02.2024 16:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.