Додано: Сер 14 лют, 2024 17:10

Успіх написав: Hotab написав: Але побачити когось в тепловізор і прибити з першого пострілу арти чи міномету не могли навіть профі в 22-му, а зараз чмобікі тим більше Але побачити когось в тепловізор і прибити з першого пострілу арти чи міномету не могли навіть профі в 22-му, а зараз чмобікі тим більше Ох вже ці диванно-гвинтокрилові експерди))



Навіть ми, зі СТАРОЇ радянської техніки, інколи попадаємо точно в ціль, або поруч неї(що теж добре, бо осколки далеко розлітаються)

Звичайно, що в танк треба точно попасти і то орків лише контузить від нашого снаряду. А от міномет, чи ЖС(жива сила) - то і від осколків наших лягає 200тими/300сотими!



Вчора з першого пострілу влучили за 30м від цілі... Ох вже ці диванно-гвинтокрилові експерди))Навіть ми, зі СТАРОЇ радянської техніки, інколи попадаємо точно в ціль, або поруч неї(що теж добре, бо осколки далеко розлітаються)Звичайно, що в танк треба точно попасти і то орків лише контузить від нашого снаряду. А от міномет, чи ЖС(жива сила) - то і від осколків наших лягає 200тими/300сотими!Вчора з першого пострілу влучили за 30м від цілі...

інколи попадаємо точно в ціль



россказівать что ві там что то и кого то там, так єто все могут,

у меня сосед 80 лет , розказує , за ночь ТРЁХ шалав имеет, с его слов .





Я буду оперувати твоїми ж словами раніше.Ти кілька разів казав , що над вами кружляють БПЛА і коли виявлять, то прилітає. А інколи і далеко.Якби кожне чи хоча б через раз виявлення тебе БПЛА закінчувалось «1 shot - 1 kill” , ти б уже тут не писав. А мова як раз була про це: виявити - ще далеко не вбити.Саме «інколи»Вадим, історія форуму памʼятає все. Було б ваше бажання перевіряти. Якщо виходити з того, що не можна вірити нічому , що тут пишуть, навіщо ви тут взагалі? Вам подобається читати те, що ви вважаєте брехнею? Можна ж читати документи в архіві , з печатками , там точно істина.А у вас виходить «якщо хтось пише вам неприємне для вас - так то він брехун, а хвалить який ви гарний , ну то чесна людина»,