vitaliiangel написав:Hotab с утра не владел к обеду подучился. У тебя так не бывает, ты с рождения всё знаешь?
Одже і в армії швидко отримаєте необхідні навички
Я йому теж казав, що він себе недооцінює і буде відмінним воїном. Я навіть впевнений, що вибере (і отримає) щось набагато пристойніше, ніж штурмовик. Доречі психолог готовий. Фриз, психологи бігають в атаку, чи в теплі? Чи як завжди , людський фактор: хоче йде, хоче інших спонукає))
Hotab написав:whois2010 , ні, не «тріль». По вам ще треба чимось попасти. Чи ви думаєте «там» сидять зі снайперками на 1500 метрів здатні зняти кожного? Все набагато важче.
Та облиште, все вже винайдено: фпв-дрони з тепловізорами, каби, артилерія. Стрілкового бою нема майже. Якщо семинарістка не бреше і справді була санитаркою, то вона підтвердить, яких ран більше - від стрілкової зброї, чи від осколків
Hotab написав:Але побачити когось в тепловізор і прибити з першого пострілу арти чи міномету не могли навіть профі в 22-му, а зараз чмобікі тим більше
Ох вже ці диванно-гвинтокрилові експерди))
Навіть ми, зі СТАРОЇ радянської техніки, інколи попадаємо точно в ціль, або поруч неї(що теж добре, бо осколки далеко розлітаються) Звичайно, що в танк треба точно попасти і то орків лише контузить від нашого снаряду. А от міномет, чи ЖС(жива сила) - то і від осколків наших лягає 200тими/300сотими!
Вчора з першого пострілу влучили за 30м від цілі...
vitaliiangel написав:Hotab Відверто кажучи он тебе ничего не должен. Если считаешь форумчанина бесполезным - не читай.
Віталя, я відповів на його «стєнанія», що його банить, а когось ні. А його і так по діагоналі читаю. Лише коли він залитий, читаю все. Там він показує нутро, це смішно.
Человека надо принимать таким каким он есть. Даже тебя и холяву. Иначе фашизм. Посмотри внимательно все конфликты на ветке от неприятия человека. От попыток что то кому то навязать.
Ветик , ти же не глупый ? Вот я вчера , у "станка " постоял , ребят вывозили , обрабатывали . Поработали в Каменском, продвинулись . Зашел на форум , " все зря ", все плохо , надо сдаваться , одно сообщение хуже другого . Кто что , осуждение ТЦК , плохих военных , которые денно и нощно хреначатся с врагами .
А вы попробуйте , помогите , прийдите .
Одно дело сытым и не стреляным обсуждать дела , .......и совсем другое обработав мальчиков , почитать что пишут не стреляные . Так как есть ...
Hotab написав:Але побачити когось в тепловізор і прибити з першого пострілу арти чи міномету не могли навіть профі в 22-му, а зараз чмобікі тим більше
Ох вже ці диванно-гвинтокрилові експерди))
Навіть ми, зі СТАРОЇ радянської техніки, інколи попадаємо точно в ціль, або поруч неї(що теж добре, бо осколки далеко розлітаються) Звичайно, що в танк треба точно попасти і то орків лише контузить від нашого снаряду. А от міномет, чи ЖС(жива сила) - то і від осколків наших лягає 200тими/300сотими!
Вчора з першого пострілу влучили за 30м від цілі...
Я буду оперувати твоїми ж словами раніше. Ти кілька разів казав , що над вами кружляють БПЛА і коли виявлять, то прилітає недалеко. А інколи і далеко. Якби кожне чи хоча б через раз виявлення тебе БПЛА закінчувалось «1 shot - 1 kill” , ти б уже тут не писав. А мова як раз була про це: виявити - ще далеко не вбити.
інколи попадаємо точно в ціль
Саме «інколи»
россказівать что ві там что то и кого то там, так єто все могут, у меня сосед 80 лет , розказує , за ночь ТРЁХ шалав имеет, с его слов .
Вадим, історія форуму памʼятає все. Було б ваше бажання перевіряти. Якщо виходити з того, що не можна вірити нічому , що тут пишуть, навіщо ви тут взагалі? Вам подобається читати те, що ви вважаєте брехнею? Можна ж читати документи в архіві , з печатками , там точно істина. А у вас виходить «якщо хтось пише вам неприємне для вас - так то він брехун, а хвалить який ви гарний , ну то чесна людина»,
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 14 лют, 2024 17:26, всього редагувалось 1 раз.
Боятися — це нормально. Боятися мобілізації - це природньо. Для людини дійсно природньо триматися подалі від війни. І тому можна зрозуміти, що штовхає чоловіків і жінок бути в Європі.
Але от що не має виправдання — це нице намагання виправдати свій страх демагогією про «корупцію в Україні», про те, що «немає за що воювати», про те, що «діти чиновників не воюють»
Страх — це нормально. Брехня і лицемірство, під якою намагаються приховати страх — ось що погано.
Мобілізація потрібна не Зеленському чи Сирському, депутатам чи чиновникам. Вона потрібна простим українцям, які можуть не пережити прихід у власне місто чи село російської армії. Мобілізація — це супер непопулярне. І влада б залюбки уникла її, якби був інший варіант.
Ухвалити для себе рішення бути зараз подалі від війни — це право кожної людини. Але поширювати демотивуючі тези, які дуже перекликаються з російською пропагандою, це вже ницо і недостойно. Якщо ти вже втік з України, то просто визнай, що ти зробив це заради себе. І не шукай суспільно прийнятне пояснення, не аргументуй це боротьбою за справедливість.
трошки жорсткувато, але дійсно же втомили ця зрада та закиди, чому не я. маю надію, що може це хоч трохи зменшить оцей потік виправдань. хоча в когось навпаки запалає й шапка, й десь нижче спіни.
а потім ще вийде хтось у білому, напише "а, боягузи, коли замість мене?" - й все продовжиться...
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 14 лют, 2024 17:42, всього редагувалось 2 разів.
Hotab написав:Але побачити когось в тепловізор і прибити з першого пострілу арти чи міномету не могли навіть профі в 22-му, а зараз чмобікі тим більше
Ох вже ці диванно-гвинтокрилові експерди))
Навіть ми, зі СТАРОЇ радянської техніки, інколи попадаємо точно в ціль, або поруч неї(що теж добре, бо осколки далеко розлітаються) Звичайно, що в танк треба точно попасти і то орків лише контузить від нашого снаряду. А от міномет, чи ЖС(жива сила) - то і від осколків наших лягає 200тими/300сотими!
Вчора з першого пострілу влучили за 30м від цілі...
Я буду оперувати твоїми ж словами раніше. Ти кілька разів казав , що над вами кружляють БПЛА і коли виявлять, то прилітає недалеко. А інколи і далеко. Якби кожне чи хоча б через раз виявлення тебе БПЛА закінчувалось «1 shot - 1 kill” , ти б уже тут не писав. А мова як раз була про це: виявити - ще далеко не вбити.
інколи попадаємо точно в ціль
Саме «інколи»
Ти наче, "чув дзвін, та не зрозумів, де він")) Якщо нас/нашу ВП виявить ворожий дрон, то вони стільки насиплять, що якщо не влучать точно в ціль, то біля неї точно "нароблять ямок"! Але ми маскуємось і моніторим небо! Тому, вони часто лише приблизно вичисляють(по "бочці", чи по чомусь ще) приблизне наше місцезнаходження і кидають 1-2-3-4снаряди по нас лише після того(а інколи і під час роботи), як ми відпрацювали. Тобто, часто вони(та і ми теж) кидаємо хоч 1-2снаряди "на заборону їхньої дії"! Тобто, щоб наприклад, їхній міномет/танк не херачив по нашій піхоті. Щоб його хоча б "налякати".
Та і їм, як і нам, цікавіше попасти в техніку, коли там є бойовий розрахунок, а не тоді, коли вже всі в бліндажі/під землею сидять, а "стара техніка" - пуста!
lapay написав:.............. Сподіваюсь, що рпв без додаткових умов буде досягнутий ще цього року, а виборці не забудуть спитати у Зеленського, за що загинули додаткові десятки тисяч людей і втрачені території з осені 2023.
И много "втрачених територій з осені 2023"?
Мої прогнози трохи оптимістичніші за прогнози колеги freeze, якому "на землі" видніше, як, якою ціною досягається "не втрата" територій, і чим це може закінчитись, якщо не зупинити війну. Поки буде рпв, ми ще можемо багато чого втратити, і ці втрати будуть не тільки через фюрера, а і через неадекватність Зеленського.