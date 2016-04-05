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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 677067716772677367746775>
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 18:00

Зберегти націю

:arrow: казав же ухилянтам: не хочете самі йти на фронт - пропонуйте/купуйте "воїнів" з бідних країн! :arrow:
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 14 лют, 2024 18:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 18:08

  Banderlog написав:
  vitaliiangel написав:
  sens написав:А що думаєте ви, чи мають осудженні за ухилення підлягати мобілізації?
если цель максимально насолить ухылянту, тогда да. А для обороны он бесполезный.

в нас вже обмежених виставляють на позиції. Один з дуже поганим зором буркав , що його не можно через зір. Він рафінований ботанік був тут на блатній посаді і зара попав в розрахунок крупнокаліберного кулемету.
То той хто формує в нас внутрішні резерви , йому сказав.
Мені твого зору нахєр не надо . Мені надо щоб ти в тепляк одсвічував.
Вогонь будуть вести по тобі і ти прикриєш собою нормальних пацанів :lol: .
Хочеш роби хоч якусь корисну роботу відносно здалеку,
хочеш посадим ближче там нічого не треба робити лиш ждати.
Ви ,Віталій, в тепляк вмієте одсвічувати? :wink:

А якщо написав би той чел відмову?
Типу: "маю страх бути на нулі/за кулеметом... - моя психіка дає "збої" і т.п.
Це буде трактуватись, як відмова від виконання БЗ?
Що загрожує?

п.с.
Я чого питаю...
Бо може нас розформують(через нестачу людей), а я ще не встигну зробити план Б... :shock: :mrgreen:

п.с.2
Щось згадались слова пісні - "знаєш, так хочєтса жить!" :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 14 лют, 2024 18:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 18:10

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_ , ви вже там визначіться, «образований», чи «ідіот».
Гарного вам вечора, Вадим.
Ви головне не забувайте , що ви сьогодні вже двічі сказали, що краще зі мною не розмовляти))

Сідло гелікоптера не тре дупу поза межами України?
Чі може вигідніше в окоп послати співвітчизників замість себе , падизнасившегося?
А скільки я писав, то на совісті трущего, я вже й забув цепочку в цьому зоопарку де і що і коли.


Вот так Хоттаб .
Самокритика присутствует отдаленно .
Он себя считает одаренным .
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 18:11

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_ , ви вже там визначіться, «образований», чи «ідіот».
Гарного вам вечора, Вадим.
Ви головне не забувайте , що ви сьогодні вже двічі сказали, що краще зі мною не розмовляти))

Сідло гелікоптера не тре дупу поза межами України?
Загиблі побратими з 2014 не приходять у сні ?
Чі може вигідніше в окоп послати співвітчизників замість себе , падизнасившегося?
А скільки я писав, то на совісті трущего, я вже й забув цепочку в цьому зоопарку де і що і коли.

Ще раз перечитайте , що ви цитуєте, і що відповідаєте. Якщо нема чого сказати, може краще просто мовчати?
Яка вам різниця хто мені з 2014 року приходить у сні? Ви мені допоможете забути?
У вас коли зʼявляться побратими? Живі чи загиблі?
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 18:14

  lapay написав:Сподіваюсь, що рпв без додаткових умов буде досягнутий ще цього року,...

  lapay написав:Поки буде рпв, ...

Шо ви носитесь із цим міфічним "рпв", як дурень з писаною торбою? РПв 2014-2021 рр на Донбасі вас нічого не навчили? Ви так і не зрозуміли, що рпв надасть більше переваг ворогу, чим нам? Кацапня оговтається, накопичить сили+зброю і піде знов у наступ.
Крім того, до вас не доходить, що людей з окупації потрібно визволяти, поки вони ще живі та їх майно ще не віджали остаточно (як це сталося в ЛНР і ДНР)? Ви на цих людей буй поклали?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 18:26

Чужими руками добре жар загрібати! ©

  fler написав:
  lapay написав:Сподіваюсь, що рпв без додаткових умов буде досягнутий ще цього року,...

  lapay написав:Поки буде рпв, ...

Шо ви носитесь із цим міфічним "рпв", як дурень з писаною торбою? РПв 2014-2021 рр на Донбасі вас нічого не навчили? Ви так і не зрозуміли, що рпв надасть більше переваг ворогу, чим нам? Кацапня оговтається, накопичить сили+зброю і піде знов у наступ.
Крім того, до вас не доходить, що людей з окупації потрібно визволяти, поки вони ще живі та їх майно ще не віджали остаточно (як це сталося в ЛНР і ДНР)? Ви на цих людей буй поклали?

А як йому не носитись з тим рвп, коли чийсь чоловік НЕ йде на фронт, щоб оцього☝️ всього не сталось?

Тут, або труси треба одягати, або окуляри пА350€ знімати :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 18:31

"Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук не підписав розпорядження про відрядження лідера фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка для участі в Мюнхенській конференції з безпеки"
https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/14/7441878/

вот оно как...
ОПа все про народ думает...
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 18:34

Andrey2512 ,
Где-то читал, что при условии, когда война обходится в 100 млн долларов в день, а уничтожаем мы 1000 россиян в день, то стоимость одного оккупанта - 100к баксов


А як порахувати вартість Цезаря та інших А-50? Людей (хоча які то люди) нам їхніх не перебити. Хіба що зробити так, щоб їм стало боляче рахувати. А от знищити отого монстра, який їм дістався від ссср , то може дійсно вирвати зуби і відбити бажання погрожувати.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 18:39

  Andrey2512 написав:Если в оккупации проживает около 3х млн мужчин, то выходит, проще вкладывать бабло в то, чтоб семьи выехали из оккупации, нежели ждать, когда их оккупанты мобилизуют
странная логика свои 5 коп дороже, чем тысяча соседа
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 18:40

  Hotab написав:Andrey2512 ,
Где-то читал, что при условии, когда война обходится в 100 млн долларов в день, а уничтожаем мы 1000 россиян в день, то стоимость одного оккупанта - 100к баксов


А як порахувати вартість Цезаря та інших А-50?

Шкаралупа вже стара. Амортизація. Залишкова вартість тисяч 20.
Передавав на вимогу тцк Рено Кангу 2012р. По бухгалтерії, з урахуванням амортизації, вартість авто стала 12 з чимось тис. гривень. Це те, що можливо відшкодує держава. Ринкову вартість можна подивитися на авторіа
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