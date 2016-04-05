sens написав:А що думаєте ви, чи мають осудженні за ухилення підлягати мобілізації?
если цель максимально насолить ухылянту, тогда да. А для обороны он бесполезный.
в нас вже обмежених виставляють на позиції. Один з дуже поганим зором буркав , що його не можно через зір. Він рафінований ботанік був тут на блатній посаді і зара попав в розрахунок крупнокаліберного кулемету. То той хто формує в нас внутрішні резерви , йому сказав. Мені твого зору нахєр не надо . Мені надо щоб ти в тепляк одсвічував. Вогонь будуть вести по тобі і ти прикриєш собою нормальних пацанів . Хочеш роби хоч якусь корисну роботу відносно здалеку, хочеш посадим ближче там нічого не треба робити лиш ждати. Ви ,Віталій, в тепляк вмієте одсвічувати?
А якщо написав би той чел відмову? Типу: "маю страх бути на нулі/за кулеметом... - моя психіка дає "збої" і т.п. Це буде трактуватись, як відмова від виконання БЗ? Що загрожує?
п.с. Я чого питаю... Бо може нас розформують(через нестачу людей), а я ще не встигну зробити план Б...
п.с.2 Щось згадались слова пісні - "знаєш, так хочєтса жить!"
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 14 лют, 2024 18:31, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Vadim_ , ви вже там визначіться, «образований», чи «ідіот». Гарного вам вечора, Вадим. Ви головне не забувайте , що ви сьогодні вже двічі сказали, що краще зі мною не розмовляти))
Сідло гелікоптера не тре дупу поза межами України? Чі може вигідніше в окоп послати співвітчизників замість себе , падизнасившегося? А скільки я писав, то на совісті трущего, я вже й забув цепочку в цьому зоопарку де і що і коли.
Вот так Хоттаб . Самокритика присутствует отдаленно . Он себя считает одаренным .
Hotab написав:Vadim_ , ви вже там визначіться, «образований», чи «ідіот». Гарного вам вечора, Вадим. Ви головне не забувайте , що ви сьогодні вже двічі сказали, що краще зі мною не розмовляти))
Сідло гелікоптера не тре дупу поза межами України? Загиблі побратими з 2014 не приходять у сні ? Чі може вигідніше в окоп послати співвітчизників замість себе , падизнасившегося? А скільки я писав, то на совісті трущего, я вже й забув цепочку в цьому зоопарку де і що і коли.
Ще раз перечитайте , що ви цитуєте, і що відповідаєте. Якщо нема чого сказати, може краще просто мовчати? Яка вам різниця хто мені з 2014 року приходить у сні? Ви мені допоможете забути? У вас коли зʼявляться побратими? Живі чи загиблі?
lapay написав:Сподіваюсь, що рпв без додаткових умов буде досягнутий ще цього року,...
lapay написав:Поки буде рпв, ...
Шо ви носитесь із цим міфічним "рпв", як дурень з писаною торбою? РПв 2014-2021 рр на Донбасі вас нічого не навчили? Ви так і не зрозуміли, що рпв надасть більше переваг ворогу, чим нам? Кацапня оговтається, накопичить сили+зброю і піде знов у наступ. Крім того, до вас не доходить, що людей з окупації потрібно визволяти, поки вони ще живі та їх майно ще не віджали остаточно (як це сталося в ЛНР і ДНР)? Ви на цих людей буй поклали?
lapay написав:Сподіваюсь, що рпв без додаткових умов буде досягнутий ще цього року,...
lapay написав:Поки буде рпв, ...
Шо ви носитесь із цим міфічним "рпв", як дурень з писаною торбою? РПв 2014-2021 рр на Донбасі вас нічого не навчили? Ви так і не зрозуміли, що рпв надасть більше переваг ворогу, чим нам? Кацапня оговтається, накопичить сили+зброю і піде знов у наступ. Крім того, до вас не доходить, що людей з окупації потрібно визволяти, поки вони ще живі та їх майно ще не віджали остаточно (як це сталося в ЛНР і ДНР)? Ви на цих людей буй поклали?
А як йому не носитись з тим рвп, коли чийсь чоловік НЕ йде на фронт, щоб оцього☝️ всього не сталось?
Тут, або труси треба одягати, або окуляри пА350€ знімати
Где-то читал, что при условии, когда война обходится в 100 млн долларов в день, а уничтожаем мы 1000 россиян в день, то стоимость одного оккупанта - 100к баксов
А як порахувати вартість Цезаря та інших А-50? Людей (хоча які то люди) нам їхніх не перебити. Хіба що зробити так, щоб їм стало боляче рахувати. А от знищити отого монстра, який їм дістався від ссср , то може дійсно вирвати зуби і відбити бажання погрожувати.
Где-то читал, что при условии, когда война обходится в 100 млн долларов в день, а уничтожаем мы 1000 россиян в день, то стоимость одного оккупанта - 100к баксов
А як порахувати вартість Цезаря та інших А-50?
Шкаралупа вже стара. Амортизація. Залишкова вартість тисяч 20. Передавав на вимогу тцк Рено Кангу 2012р. По бухгалтерії, з урахуванням амортизації, вартість авто стала 12 з чимось тис. гривень. Це те, що можливо відшкодує держава. Ринкову вартість можна подивитися на авторіа