Shaman написав:

Боятися — це нормально. Боятися мобілізації - це природньо. Для людини дійсно природньо триматися подалі від війни. І тому можна зрозуміти, що штовхає чоловіків і жінок бути в Європі.



Але от що не має виправдання — це нице намагання виправдати свій страх демагогією про «корупцію в Україні», про те, що «немає за що воювати», про те, що «діти чиновників не воюють»

Страх — це нормально. Брехня і лицемірство, під якою намагаються приховати страх — ось що погано.



Мобілізація потрібна не Зеленському чи Сирському, депутатам чи чиновникам. Вона потрібна простим українцям, які можуть не пережити прихід у власне місто чи село російської армії. Мобілізація — це супер непопулярне. І влада б залюбки уникла її, якби був інший варіант.

Ухвалити для себе рішення бути зараз подалі від війни — це право кожної людини. Але поширювати демотивуючі тези, які дуже перекликаються з російською пропагандою, це вже ницо і недостойно. Якщо ти вже втік з України, то просто визнай, що ти зробив це заради себе. І не шукай суспільно прийнятне пояснення, не аргументуй це боротьбою за справедливість.

є ще така думка з приводу оцих всіх виправданнь, чому я не тамтрошки жорсткувато, але дійсно же втомили ця зрада та закиди, чому не я. маю надію, що може це хоч трохи зменшить оцей потік виправдань. хоча в когось навпаки запалає й шапка, й десь нижче спіни.а потім ще вийде хтось у білому, напише "а, боягузи, коли замість мене?" - й все продовжиться...