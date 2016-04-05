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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 67716772677367746775>
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 18:41

  Andrey2512 написав:Где-то читал, что при условии, когда война обходится в 100 млн долларов в день, а уничтожаем мы 1000 россиян в день, то стоимость одного оккупанта - 100к баксов.

Если в оккупации проживает около 3х млн мужчин, то выходит, проще вкладывать бабло в то, чтоб семьи выехали из оккупации, нежели ждать, когда их оккупанты мобилизуют 🤨

Переселення з окупації, нажаль, не зупинить війну
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 18:42

whois2010 ,
Передавав на вимогу тцк Рено Кангу 2012р.

Примусово забрали, чи ви добровільно пожертвували з символічною компенсацію?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 18:46

  sens написав:
  fler написав:Який добрий ранок!
Мінус великий десантний корабель "Цезар Куніков".
https://t.me/evpatoriyachat2/340513?single

Давайте флешмоб від ГУР - одна значюща ціль кожного дня і так до перемоги) . Новини такі собі.

Дійсно, фігня, втопили велике корито із екіпажем (понад 16 осіб загинули), 6 танків Т-90 і Т-72, снаряди для танків і арти. Дрібниці, гроша ломаного не вартують)))

  sens написав:Новина ,це коли ...

один(!) мобілізований помер через 9 днів після вручення повістки. Оце sensація!
fler
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 18:51

  Shaman написав:є ще така думка з приводу оцих всіх виправданнь, чому я не там

Про мобілізацію, страх і лицемірство
Боятися — це нормально. Боятися мобілізації - це природньо. Для людини дійсно природньо триматися подалі від війни. І тому можна зрозуміти, що штовхає чоловіків і жінок бути в Європі.

Але от що не має виправдання — це нице намагання виправдати свій страх демагогією про «корупцію в Україні», про те, що «немає за що воювати», про те, що «діти чиновників не воюють»

Страх — це нормально. Брехня і лицемірство, під якою намагаються приховати страх — ось що погано.

Мобілізація потрібна не Зеленському чи Сирському, депутатам чи чиновникам. Вона потрібна простим українцям, які можуть не пережити прихід у власне місто чи село російської армії. Мобілізація — це супер непопулярне. І влада б залюбки уникла її, якби був інший варіант.

Ухвалити для себе рішення бути зараз подалі від війни — це право кожної людини. Але поширювати демотивуючі тези, які дуже перекликаються з російською пропагандою, це вже ницо і недостойно. Якщо ти вже втік з України, то просто визнай, що ти зробив це заради себе. І не шукай суспільно прийнятне пояснення, не аргументуй це боротьбою за справедливість.

трошки жорсткувато, але дійсно же втомили ця зрада та закиди, чому не я. маю надію, що може це хоч трохи зменшить оцей потік виправдань. хоча в когось навпаки запалає й шапка, й десь нижче спіни.

а потім ще вийде хтось у білому, напише "а, боягузи, коли замість мене?" - й все продовжиться... :D

А напишіть будь-ласка, чому не Ви?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 18:52

  Hotab написав:whois2010 ,
Передавав на вимогу тцк Рено Кангу 2012р.

Примусово забрали, чи ви добровільно пожертвували з символічною компенсацію?

Лист-вимога від тцк. Весь транспорт комерційний, на обліку. Не памʼятаю точно формулювання, але не якесь конкретне авто вимагали, а взагалі « згідно закону». Наша ще пристойна автівка була, а з районів фермера такий непотріб пригнали, що ппц. Авто мають повернути по завершенню бойових дій. Якщо авто загине, держава компенсує 12 тис
Ці красені ще пів року ганяли на цивільних номерах і мені прийшло пʼять штрафів за превищення швидкості на камеру.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 18:55

  fler написав:
  sens написав:Новина ,це коли ...

один(!) мобілізований помер через 9 днів після вручення повістки. Оце sensація!

Якщо це не близька вам людина, то не сенсація. А його хтось любив і чекав
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 18:56

whois2010 ,
Весь транспорт комерційний, на обліку. Не памʼятаю точно формулювання, але не якесь конкретне


Я це знав, вчили в «школі». Але не знав, що це дійсно працює.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 19:01

Занудна поведінка © ))

Щось забагато уваги ухилянтам...
І про їхній страх...
І про їхні права...
І т.д., і т.п....

А ми???
Ми - які ВЖЕ 2р.ТУТ!!!

Про наш страх - ніхто не питає?
Про НАШІ ПРАВА - теж всім пох?


То ХТО герої/цвіт нації???!

Таке враження, що швидше - це ухилянти!
Ухилянти - наша гордість і наші найцінніші герої!))
Вони - цвіт нації!)))
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 19:02

  whois2010 написав:
  fler написав:
  sens написав:Новина ,це коли ...

один(!) мобілізований помер через 9 днів після вручення повістки. Оце sensація!

Якщо це не близька вам людина, то не сенсація. А його хтось любив і чекав

Тобто хлопців, які на фронті понад 9 днів (місяців і т.д) і загинули, ніхто не любив і не чекав, тому новини про них - то нема про шо говорити?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 19:02

  Успіх написав:Щось забагато уваги ухилянтам...
І про їхній страх...
І про їхні права...
І т.д., і т.п....

А ми???
Ми - які ВЖЕ 2р.ТУТ!!!

Про наш страх - ніхто не питає?
Про НАШІ ПРАВА - теж всім пох?


То ХТО герої/цвіт нації???!

Таке враження, що швидше - це ухилянти!
Ухилянти - наша гордість і наші найцінніші герої!))
Вони - цвіт нації!)))

Ти герой, ти цвіт. Надьожа та опора.
А ми - мєрзкіє, ніщіє і затхлиє.
whois2010
 
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