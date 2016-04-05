Боятися — це нормально. Боятися мобілізації - це природньо. Для людини дійсно природньо триматися подалі від війни. І тому можна зрозуміти, що штовхає чоловіків і жінок бути в Європі.
Але от що не має виправдання — це нице намагання виправдати свій страх демагогією про «корупцію в Україні», про те, що «немає за що воювати», про те, що «діти чиновників не воюють»
Страх — це нормально. Брехня і лицемірство, під якою намагаються приховати страх — ось що погано.
Мобілізація потрібна не Зеленському чи Сирському, депутатам чи чиновникам. Вона потрібна простим українцям, які можуть не пережити прихід у власне місто чи село російської армії. Мобілізація — це супер непопулярне. І влада б залюбки уникла її, якби був інший варіант.
Ухвалити для себе рішення бути зараз подалі від війни — це право кожної людини. Але поширювати демотивуючі тези, які дуже перекликаються з російською пропагандою, це вже ницо і недостойно. Якщо ти вже втік з України, то просто визнай, що ти зробив це заради себе. І не шукай суспільно прийнятне пояснення, не аргументуй це боротьбою за справедливість.
трошки жорсткувато, але дійсно же втомили ця зрада та закиди, чому не я. маю надію, що може це хоч трохи зменшить оцей потік виправдань. хоча в когось навпаки запалає й шапка, й десь нижче спіни.
а потім ще вийде хтось у білому, напише "а, боягузи, коли замість мене?" - й все продовжиться...
Примусово забрали, чи ви добровільно пожертвували з символічною компенсацію?
Лист-вимога від тцк. Весь транспорт комерційний, на обліку. Не памʼятаю точно формулювання, але не якесь конкретне авто вимагали, а взагалі « згідно закону». Наша ще пристойна автівка була, а з районів фермера такий непотріб пригнали, що ппц. Авто мають повернути по завершенню бойових дій. Якщо авто загине, держава компенсує 12 тис Ці красені ще пів року ганяли на цивільних номерах і мені прийшло пʼять штрафів за превищення швидкості на камеру.