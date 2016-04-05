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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6772677367746775>
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 19:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Таке враження, що швидше - це ухилянти!
Ухилянти - наша гордість і наші найцінніші герої!))
Вони - цвіт нації!)))

ты сегодня лучший :D :D :D
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 19:04

Вдруг как в сказке скрипнула дверь))

  Успіх написав:Щось забагато уваги ухилянтам...
І про їхній страх...
І про їхні права...
І т.д., і т.п....

А ми???
Ми - які ВЖЕ 2р.ТУТ!!!

Про наш страх - ніхто не питає?
Про НАШІ ПРАВА - теж всім пох?


То ХТО герої/цвіт нації???!

Таке враження, що швидше - це ухилянти!
Ухилянти - наша гордість і наші найцінніші герої!))
Вони - цвіт нації!)))

Забули про Успіха? Як ви могли!
Так ось він!! :D
Правильно, як можна мовчати і не помічати героя!!! :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 19:12

Зупиніть планету, я зійду!©)))

  freeze написав:
vitaliiangel написав:
  sens написав:А що думаєте ви, чи мають осудженні за ухилення підлягати мобілізації?
если цель максимально насолить ухылянту, тогда да. А для обороны он бесполезный.


Осуждённые по уклонению от мобилизации получают условное, в случае согласию на мобилизацию, и это подписывается в решении суда. Если сильно упертый, будешь жрать баланду на зоне бесплатно, а не за 120+ гривень в месяц в ЗСУ, это твой выбор.
И закроем эту тему уклонистов, если я трус, то я бесполезен, то ничего, ты жить захочешь героем Украины станешь, не то что бесполезным трусом
Тобто, по суті - що на зоні, що в ЗСУ? ;)
Тільки на зоні нема зарплат/премій таких великих.
Але!
Але на зоні є ЧІТКІ ТЕРМІНИ для зеків! :lol: :mrgreen:

Як?
Як, плять, так могли допустити, що ЗСУ можна легко прирівняти з в'язницею???!

ЗСУ ж має бути взірцем, де б хотіли вступити всі!!!
Це ж має бути гордістю, де служать кращі з кращих!!!
ЗСУ ж має бути ОЛІМПОМ!!!

ХТО?
ХТО ЗРОБИВ З РАЮ - ПЕКЛО???!
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 19:15

Успіх ,

Але на зоні є ЧІТКІ ТЕРМІНИ для зеків! :lol: :mrgreen:


До 60р - це не чіткий термін? :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 19:15

  ЛАД написав:
Може тому, щоб у супротивника не було навіть думки про напад+скоріш за все не мали точних данних про потужності союзу. Пам'ятаєте Хрущовське: "у нас ракети виготовляють на конвеєрі як ковбасу!"
Але все це здогадки. А факт те, шо можливість знищити СРСР на протязі десь 15 років була, і нею не скористалися. Якби у Гітлера, Сталіна, Кіма чи Мао були такі можливості, я навіть боюся припускати наслідки.

"на протязі десь 15 років" не было.
Видимо Вы из-за недостатка времени не прочитали даже те 2 или 3 ссылки. которые я приводил.
И Вы очень плохого мнения о западных разведках.
А "ракети виготовляти на конвеєрі як ковбасу!" начали уже в 60-е. Так же, как и ЯЗ.
И если нет намерений нападать, то нет и смысла в 10-кратном преимуществе в количестве ядерных зарядов.[/quote]

Ми ходимо по колу. Інформацію по вашим посиланням давно для мене не новина але що вона нам дає-конкретні думки та дії конкретних людей, приблизно те ж саме, що у вас одна думка по цьому питанню а в мене інша. Ні я ні ви ні Холл чи навіть Енштейн на пару з Бором не можемо претендувати на "абсолютне" знання. Відносно "абсолютними" можна вважати тількі факти. А факти ви й без мене знаєте-тривала перевага в десятки разів була але її не реалізували.
Спробую пояснити це на такому прикладі:
1)Можна купити кілька каністр палива, поставити їх в багажник авто і поїхати в подорож.
В цьому випадку ви знаєте, що той бензин або дизпаливо буде неодмінно використана найближчим
часом.
2)В поза минулому році я купив 200 літрів бензину для генератора і досі його не використав та не
маю наміру це робити принаймні до кінця війни або конкретних блекаутів.
Ресурс один але які різні застосування. При чому в другому випадку кількість палива в рази перевищує разові покупки по варіанту 1. А моєму сусіду навпроти паливозаправник тоді ж привіз аж 2ооо літрів солярки для його потужного генератора. Просто в нього більше грошей і він може собі це дозволити. Чи свідчить це про якісь лихі мої наміри відносно типового мешканця квартири з малолітражкою під вікном, або мого сусіда відносно мене?
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 19:18

Рабство в 21му столітті???

  vitaliiangel написав:ты сегодня лучший
Слово "сегодня" правильно писати "завжди"! :D
  Hotab написав:Правильно, як можна мовчати і не помічати героя!!!
Як можна ДВА РОКИ не помічати стільки людей-солдатів, які віддають "душу й тіло"?
На папері і словах - ГЕРОЇ! ЦВІТ НАЦІЇ!!!
А по факту?
Покірні раби!

Ну як, плять, так?©
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 19:18

  fler написав:
  whois2010 написав:
  fler написав:

один(!) мобілізований помер через 9 днів після вручення повістки. Оце sensація!

Якщо це не близька вам людина, то не сенсація. А його хтось любив і чекав

Тобто хлопців, які на фронті понад 9 днів (місяців і т.д) і загинули, ніхто не любив і не чекав, тому новини про них - то нема про шо говорити?

Чим довше людина приймає участь у бойових діях, тим вища вірогідність у неї потрапити у халепу, це очикуванно. І в той же час, смерть людини, яка тільки була мобілізована і ще не "викакала мамині пиріжки" , не нормальна.
Так вам зрозуміло?
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 19:22

За крок до перевороту думок!©

  whois2010 написав:
  Успіх написав:Щось забагато уваги ухилянтам...
І про їхній страх...
І про їхні права...
І т.д., і т.п....

А ми???
Ми - які ВЖЕ 2р.ТУТ!!!

Про наш страх - ніхто не питає?
Про НАШІ ПРАВА - теж всім пох?


То ХТО герої/цвіт нації???!

Таке враження, що швидше - це ухилянти!
Ухилянти - наша гордість і наші найцінніші герої!))
Вони - цвіт нації!)))

Ти герой, ти цвіт. Надьожа та опора.
А ми - мєрзкіє, ніщіє і затхлиє.

Слово "герой" правильно писати "раб"! :mrgreen:

Та і ви всі - раби... Просто вас всіх ще не половили і не закинули до бараків! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 19:24

  Успіх написав:Та і ви всі - раби... Просто вас всіх ще не половили і не закинули до бараків!
рабы. муха выйдет расскажет в чём персонально его рабство.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 19:25

Правда - очі колить!© Чи не так? ;)

  Успіх написав:
  fler написав:
  lapay написав:Сподіваюсь, що рпв без додаткових умов буде досягнутий ще цього року,...

  lapay написав:Поки буде рпв, ...

Шо ви носитесь із цим міфічним "рпв", як дурень з писаною торбою? РПв 2014-2021 рр на Донбасі вас нічого не навчили? Ви так і не зрозуміли, що рпв надасть більше переваг ворогу, чим нам? Кацапня оговтається, накопичить сили+зброю і піде знов у наступ.
Крім того, до вас не доходить, що людей з окупації потрібно визволяти, поки вони ще живі та їх майно ще не віджали остаточно (як це сталося в ЛНР і ДНР)? Ви на цих людей буй поклали?

А як йому не носитись з тим рвп, коли чийсь чоловік НЕ йде на фронт, щоб оцього☝️ всього не сталось?

Тут, або труси треба одягати, або окуляри пА350€ знімати :mrgreen:
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