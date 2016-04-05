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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 14 лют, 2024 19:04
Успіх написав:
Таке враження, що швидше - це ухилянти!
Ухилянти - наша гордість і наші найцінніші герої!))
Вони - цвіт нації!)))
ты сегодня лучший
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Додано: Сер 14 лют, 2024 19:04
Успіх написав:
Щось забагато уваги ухилянтам...
І про їхній страх...
І про їхні права...
І т.д., і т.п....
А ми???
Ми - які ВЖЕ 2р.ТУТ!!!
Про наш страх - ніхто не питає?
Про НАШІ ПРАВА - теж всім пох?
То ХТО герої/цвіт нації???!
Таке враження, що швидше - це ухилянти!
Ухилянти - наша гордість і наші найцінніші герої!))
Вони - цвіт нації!)))
Забули про Успіха? Як ви могли!
Так ось він!!
Правильно, як можна мовчати і не помічати героя!!!
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Додано: Сер 14 лют, 2024 19:12
freeze написав: vitaliiangel написав: sens написав:
А що думаєте ви, чи мають осудженні за ухилення підлягати мобілізації?
если цель максимально насолить ухылянту, тогда да. А для обороны он бесполезный.
Осуждённые по уклонению от мобилизации получают условное, в случае согласию на мобилизацию, и это подписывается в решении суда. Если сильно упертый, будешь жрать баланду на зоне бесплатно, а не за 120+ гривень в месяц в ЗСУ, это твой выбор.
И закроем эту тему уклонистов, если я трус, то я бесполезен, то ничего, ты жить захочешь героем Украины станешь, не то что бесполезным трусом
Тобто, по суті - що на зоні, що в ЗСУ?
Тільки на зоні нема зарплат/премій таких великих.
Але!
Але на зоні є ЧІТКІ ТЕРМІНИ для зеків!
Як?
Як, плять, так могли допустити, що ЗСУ можна легко прирівняти з в'язницею???!
ЗСУ ж має бути взірцем, де б хотіли вступити всі!!!
Це ж має бути гордістю, де служать кращі з кращих!!!
ЗСУ ж має бути ОЛІМПОМ!!!
ХТО?
ХТО ЗРОБИВ З РАЮ - ПЕКЛО???!
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Додано: Сер 14 лют, 2024 19:15
Успіх
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Але на зоні є ЧІТКІ ТЕРМІНИ для зеків!
До 60р - це не чіткий термін?
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Hotab
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Додано: Сер 14 лют, 2024 19:15
ЛАД написав:
Може тому, щоб у супротивника не було навіть думки про напад+скоріш за все не мали точних данних про потужності союзу. Пам'ятаєте Хрущовське: "у нас ракети виготовляють на конвеєрі як ковбасу!"
Але все це здогадки. А факт те, шо можливість знищити СРСР на протязі десь 15 років була, і нею не скористалися. Якби у Гітлера, Сталіна, Кіма чи Мао були такі можливості, я навіть боюся припускати наслідки.
"на протязі десь 15 років" не было.
Видимо Вы из-за недостатка времени не прочитали даже те 2 или 3 ссылки. которые я приводил.
И Вы очень плохого мнения о западных разведках.
А "ракети виготовляти на конвеєрі як ковбасу!" начали уже в 60-е. Так же, как и ЯЗ.
И если нет намерений нападать, то нет и смысла в 10-кратном преимуществе в количестве ядерных зарядов.[/quote]
Ми ходимо по колу. Інформацію по вашим посиланням давно для мене не новина але що вона нам дає-конкретні думки та дії конкретних людей, приблизно те ж саме, що у вас одна думка по цьому питанню а в мене інша. Ні я ні ви ні Холл чи навіть Енштейн на пару з Бором не можемо претендувати на "абсолютне" знання. Відносно "абсолютними" можна вважати тількі факти. А факти ви й без мене знаєте-тривала перевага в десятки разів була але її не реалізували.
Спробую пояснити це на такому прикладі:
1)Можна купити кілька каністр палива, поставити їх в багажник авто і поїхати в подорож.
В цьому випадку ви знаєте, що той бензин або дизпаливо буде неодмінно використана найближчим
часом.
2)В поза минулому році я купив 200 літрів бензину для генератора і досі його не використав та не
маю наміру це робити принаймні до кінця війни або конкретних блекаутів.
Ресурс один але які різні застосування. При чому в другому випадку кількість палива в рази перевищує разові покупки по варіанту 1. А моєму сусіду навпроти паливозаправник тоді ж привіз аж 2ооо літрів солярки для його потужного генератора. Просто в нього більше грошей і він може собі це дозволити. Чи свідчить це про якісь лихі мої наміри відносно типового мешканця квартири з малолітражкою під вікном, або мого сусіда відносно мене?
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Додано: Сер 14 лют, 2024 19:18
vitaliiangel написав:
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Слово "сегодня" правильно писати "завжди"!
Hotab написав:
Правильно, як можна мовчати і не помічати героя!!!
Як можна ДВА РОКИ не помічати стільки людей-солдатів, які віддають "душу й тіло"?
На папері і словах - ГЕРОЇ! ЦВІТ НАЦІЇ!!!
А по факту?
Покірні раби!
Ну як, плять, так?©
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Додано: Сер 14 лют, 2024 19:18
fler написав: whois2010 написав: fler написав:
один(!) мобілізований помер через 9 днів після вручення повістки. Оце sensація!
Якщо це не близька вам людина, то не сенсація. А його хтось любив і чекав
Тобто хлопців, які на фронті понад 9 днів (місяців і т.д) і загинули, ніхто не любив і не чекав, тому новини про них - то нема про шо говорити?
Чим довше людина приймає участь у бойових діях, тим вища вірогідність у неї потрапити у халепу, це очикуванно. І в той же час, смерть людини, яка тільки була мобілізована і ще не "викакала мамині пиріжки" , не нормальна.
Так вам зрозуміло?
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Додано: Сер 14 лют, 2024 19:22
whois2010 написав:
Ти герой
Успіх написав:
Щось забагато уваги ухилянтам...
І про їхній страх...
І про їхні права...
І т.д., і т.п....
А ми???
Ми - які ВЖЕ 2р.ТУТ!!!
Про наш страх - ніхто не питає?
Про НАШІ ПРАВА - теж всім пох?
То ХТО герої/цвіт нації???!
Таке враження, що швидше - це ухилянти!
Ухилянти - наша гордість і наші найцінніші герої!))
Вони - цвіт нації!)))
, ти цвіт. Надьожа та опора.
А ми - мєрзкіє, ніщіє і затхлиє.
Слово "герой" правильно писати "раб"!
Та і ви всі - раби... Просто вас всіх ще не половили і не закинули до бараків!
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Додано: Сер 14 лют, 2024 19:24
Успіх написав:
Та і ви всі - раби... Просто вас всіх ще не половили і не закинули до бараків!
рабы. муха выйдет расскажет в чём персонально его рабство.
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Додано: Сер 14 лют, 2024 19:25
Успіх написав: fler написав: lapay написав:
Сподіваюсь, що рпв без додаткових умов буде досягнутий ще цього року,...
lapay написав:
Поки буде рпв, ...
Шо ви носитесь із цим міфічним "рпв", як дурень з писаною торбою? РПв 2014-2021 рр на Донбасі вас нічого не навчили? Ви так і не зрозуміли, що рпв надасть більше переваг ворогу, чим нам? Кацапня оговтається, накопичить сили+зброю і піде знов у наступ.
Крім того, до вас не доходить, що людей з окупації потрібно визволяти, поки вони ще живі та їх майно ще не віджали остаточно (як це сталося в ЛНР і ДНР)? Ви на цих людей буй поклали?
А як йому не носитись з тим рвп, коли чийсь чоловік НЕ йде на фронт, щоб оцього☝️ всього не сталось?
Тут, або труси треба одягати, або окуляри пА350€ знімати
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