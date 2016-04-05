Додано: Сер 14 лют, 2024 19:15

ЛАД написав:

Може тому, щоб у супротивника не було навіть думки про напад+скоріш за все не мали точних данних про потужності союзу. Пам'ятаєте Хрущовське: "у нас ракети виготовляють на конвеєрі як ковбасу!"

Але все це здогадки. А факт те, шо можливість знищити СРСР на протязі десь 15 років була, і нею не скористалися. Якби у Гітлера, Сталіна, Кіма чи Мао були такі можливості, я навіть боюся припускати наслідки. Може тому, щоб у супротивника не було навіть думки про напад+скоріш за все не мали точних данних про потужності союзу. Пам'ятаєте Хрущовське: "у нас ракети виготовляють на конвеєрі як ковбасу!"Але все це здогадки. А факт те, шо можливість знищити СРСР на протязі десь 15 років була, і нею не скористалися. Якби у Гітлера, Сталіна, Кіма чи Мао були такі можливості, я навіть боюся припускати наслідки.

"на протязі десь 15 років" не было.Видимо Вы из-за недостатка времени не прочитали даже те 2 или 3 ссылки. которые я приводил.И Вы очень плохого мнения о западных разведках.А "ракети виготовляти на конвеєрі як ковбасу!" начали уже в 60-е. Так же, как и ЯЗ.И если нет намерений нападать, то нет и смысла в 10-кратном преимуществе в количестве ядерных зарядов.[/quote]Ми ходимо по колу. Інформацію по вашим посиланням давно для мене не новина але що вона нам дає-конкретні думки та дії конкретних людей, приблизно те ж саме, що у вас одна думка по цьому питанню а в мене інша. Ні я ні ви ні Холл чи навіть Енштейн на пару з Бором не можемо претендувати на "абсолютне" знання. Відносно "абсолютними" можна вважати тількі факти. А факти ви й без мене знаєте-тривала перевага в десятки разів була але її не реалізували.Спробую пояснити це на такому прикладі:1)Можна купити кілька каністр палива, поставити їх в багажник авто і поїхати в подорож.В цьому випадку ви знаєте, що той бензин або дизпаливо буде неодмінно використана найближчимчасом.2)В поза минулому році я купив 200 літрів бензину для генератора і досі його не використав та немаю наміру це робити принаймні до кінця війни або конкретних блекаутів.Ресурс один але які різні застосування. При чому в другому випадку кількість палива в рази перевищує разові покупки по варіанту 1. А моєму сусіду навпроти паливозаправник тоді ж привіз аж 2ооо літрів солярки для його потужного генератора. Просто в нього більше грошей і він може собі це дозволити. Чи свідчить це про якісь лихі мої наміри відносно типового мешканця квартири з малолітражкою під вікном, або мого сусіда відносно мене?