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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6772677367746775
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 19:28

Там у Вадима сыро, холодно.. ну ты ж был ))

Успіх , не перегравай.
Не очко обычно губит
А к 11 туз :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 19:31

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Та і ви всі - раби... Просто вас всіх ще не половили і не закинули до бараків!
рабы. муха выйдет расскажет в чём персонально его рабство.

Мы рэбэлы загнанные войсками ТЦК у пастку в ущелье Зелёного Дракона
Прям как масхадовцы и басаевцы в году так в 2003м в Ичкерии
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 19:32

  барабашов написав:Где в этом вашем рассказе фигурируют 15млн семье плохого очкастого пацана,который отлично виден в тепловизор? Или спишут как "безвести", а там пущай родня когти об асфальт порвёт?


а их сейчас не платят даже если признают погибшим. денег нет но вы держитесь.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 19:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Админ очкошник трёт мои сообщения ) и не стыдно? 🙈
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 19:36

Andrey2512 ще не банить ? :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 19:40

  Успіх написав:ЗСУ ж має бути взірцем, де б хотіли вступити всі!!!
Це ж має бути гордістю, де служать кращі з кращих!!!
ЗСУ ж має бути ОЛІМПОМ!!!

ХТО?
ХТО ЗРОБИВ З РАЮ - ПЕКЛО???!

https://youtube.com/shorts/g2Z2-m1Uimc? ... oVC8aexzz6
vitaliiangel
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