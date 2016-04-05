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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 14 лют, 2024 19:28
Успіх
, не перегравай.
Не очко обычно губит
А к 11 туз
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Hotab
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Додано: Сер 14 лют, 2024 19:31
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Та і ви всі - раби... Просто вас всіх ще не половили і не закинули до бараків!
рабы. муха выйдет расскажет в чём персонально его рабство.
Мы рэбэлы загнанные войсками ТЦК у пастку в ущелье Зелёного Дракона
Прям как масхадовцы и басаевцы в году так в 2003м в Ичкерии
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барабашов
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Додано: Сер 14 лют, 2024 19:32
барабашов написав:
Где в этом вашем рассказе фигурируют 15млн семье плохого очкастого пацана,который отлично виден в тепловизор? Или спишут как "безвести", а там пущай родня когти об асфальт порвёт?
а их сейчас не платят даже если признают погибшим. денег нет но вы держитесь.
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mephala
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Додано: Сер 14 лют, 2024 19:34
Админ очкошник трёт мои сообщения ) и не стыдно? 🙈
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Andrey2512
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Додано: Сер 14 лют, 2024 19:36
Andrey2512
ще не банить ?
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Додано: Сер 14 лют, 2024 19:40
https://youtube.com/shorts/g2Z2-m1Uimc? ... oVC8aexzz6
Успіх написав:
ЗСУ ж має бути взірцем, де б хотіли вступити всі!!!
Це ж має бути гордістю, де служать кращі з кращих!!!
ЗСУ ж має бути ОЛІМПОМ!!!
ХТО?
ХТО ЗРОБИВ З РАЮ - ПЕКЛО???!
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vitaliiangel
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Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
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