sens написав:А що думаєте ви, чи мають осудженні за ухилення підлягати мобілізації?
если цель максимально насолить ухылянту, тогда да. А для обороны он бесполезный.
Осуждённые по уклонению от мобилизации получают условное, в случае согласию на мобилизацию, и это подписывается в решении суда. Если сильно упертый, будешь жрать баланду на зоне бесплатно, а не за 120+ гривень в месяц в ЗСУ, это твой выбор. И закроем эту тему уклонистов, если я трус, то я бесполезен, то ничего, ты жить захочешь героем Украины станешь, не то что бесполезным трусом
Тобто, по суті - що на зоні, що в ЗСУ? Тільки на зоні нема зарплат/премій таких великих. Але! Але на зоні є ЧІТКІ ТЕРМІНИ для зеків!
Як? Як, плять, так могли допустити, що ЗСУ можна легко прирівняти з в'язницею???!
ЗСУ ж має бути взірцем, де б хотіли вступити всі!!! Це ж має бути гордістю, де служать кращі з кращих!!! ЗСУ ж має бути ОЛІМПОМ!!!
ЛАД написав: Може тому, щоб у супротивника не було навіть думки про напад+скоріш за все не мали точних данних про потужності союзу. Пам'ятаєте Хрущовське: "у нас ракети виготовляють на конвеєрі як ковбасу!" Але все це здогадки. А факт те, шо можливість знищити СРСР на протязі десь 15 років була, і нею не скористалися. Якби у Гітлера, Сталіна, Кіма чи Мао були такі можливості, я навіть боюся припускати наслідки.
"на протязі десь 15 років" не было. Видимо Вы из-за недостатка времени не прочитали даже те 2 или 3 ссылки. которые я приводил. И Вы очень плохого мнения о западных разведках. А "ракети виготовляти на конвеєрі як ковбасу!" начали уже в 60-е. Так же, как и ЯЗ. И если нет намерений нападать, то нет и смысла в 10-кратном преимуществе в количестве ядерных зарядов.[/quote]
Ми ходимо по колу. Інформацію по вашим посиланням давно для мене не новина але що вона нам дає-конкретні думки та дії конкретних людей, приблизно те ж саме, що у вас одна думка по цьому питанню а в мене інша. Ні я ні ви ні Холл чи навіть Енштейн на пару з Бором не можемо претендувати на "абсолютне" знання. Відносно "абсолютними" можна вважати тількі факти. А факти ви й без мене знаєте-тривала перевага в десятки разів була але її не реалізували. Спробую пояснити це на такому прикладі: 1)Можна купити кілька каністр палива, поставити їх в багажник авто і поїхати в подорож. В цьому випадку ви знаєте, що той бензин або дизпаливо буде неодмінно використана найближчим часом. 2)В поза минулому році я купив 200 літрів бензину для генератора і досі його не використав та не маю наміру це робити принаймні до кінця війни або конкретних блекаутів. Ресурс один але які різні застосування. При чому в другому випадку кількість палива в рази перевищує разові покупки по варіанту 1. А моєму сусіду навпроти паливозаправник тоді ж привіз аж 2ооо літрів солярки для його потужного генератора. Просто в нього більше грошей і він може собі це дозволити. Чи свідчить це про якісь лихі мої наміри відносно типового мешканця квартири з малолітражкою під вікном, або мого сусіда відносно мене?
один(!) мобілізований помер через 9 днів після вручення повістки. Оце sensація!
Якщо це не близька вам людина, то не сенсація. А його хтось любив і чекав
Тобто хлопців, які на фронті понад 9 днів (місяців і т.д) і загинули, ніхто не любив і не чекав, тому новини про них - то нема про шо говорити?
Чим довше людина приймає участь у бойових діях, тим вища вірогідність у неї потрапити у халепу, це очикуванно. І в той же час, смерть людини, яка тільки була мобілізована і ще не "викакала мамині пиріжки" , не нормальна. Так вам зрозуміло?
lapay написав:Сподіваюсь, що рпв без додаткових умов буде досягнутий ще цього року,...
lapay написав:Поки буде рпв, ...
Шо ви носитесь із цим міфічним "рпв", як дурень з писаною торбою? РПв 2014-2021 рр на Донбасі вас нічого не навчили? Ви так і не зрозуміли, що рпв надасть більше переваг ворогу, чим нам? Кацапня оговтається, накопичить сили+зброю і піде знов у наступ. Крім того, до вас не доходить, що людей з окупації потрібно визволяти, поки вони ще живі та їх майно ще не віджали остаточно (як це сталося в ЛНР і ДНР)? Ви на цих людей буй поклали?
alibob написав: Ну 15млн сім'ї не "То той хто формує в нас внутрішні резерви" буде платити.
Про 15 млн реальные истории из жизни нашего бата. 1. Родители погибшего отказываются подать документы на выплаты со словами мне от вашего государства ничего не надо. 2. Не можем добиться от матери погибшего документов, со словами вы жулики, хотите узнать личные данные. Возможно в этих двух случаях уже старость родителей и не четкость мышления. Но в результате несколько месяцев не можем подать на выплату. 3. Часто начинаются трения между членами семьи. Жена и мама погибшего враждуют, у одной есть необходимый документ, у другой есть другой необходимый документ, в результате, чтобы насолить друг другу, они не дают нам документы, и так полгода, уговоры и призывы к благоразумию не действуют. Подать на выплаты не можем.