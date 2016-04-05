|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 14 лют, 2024 20:40
Успіх написав: fler написав: lapay написав:
Сподіваюсь, що рпв без додаткових умов буде досягнутий ще цього року,...
lapay написав:
Поки буде рпв, ...
Шо ви носитесь із цим міфічним "рпв", як дурень з писаною торбою? РПв 2014-2021 рр на Донбасі вас нічого не навчили? Ви так і не зрозуміли, що рпв надасть більше переваг ворогу, чим нам? Кацапня оговтається, накопичить сили+зброю і піде знов у наступ.
Крім того, до вас не доходить, що людей з окупації потрібно визволяти, поки вони ще живі та їх майно ще не віджали остаточно (як це сталося в ЛНР і ДНР)? Ви на цих людей буй поклали?
А як йому не носитись з тим рвп, коли чийсь чоловік НЕ йде на фронт, щоб оцього☝️ всього не сталось?
Тут, або труси треба одягати, або окуляри пА350€ знімати
щось не поспішає паняночка свого благовірного на фронт відпустити, "людей з окупації звільняти". зате голосніше всіх волає про те, що "їх треба звільняти", але напевно руками долярчика хоче це зробити.
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1446
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лют, 2024 21:02
Schmit написав:
Байден - лучший друх України?
А если по аналогии, в какой еще войне ( корейской, вьетнамской и пр.) была наперёд известна точная цифра затрат «для победы» ?
-
serg1974
-
-
- Повідомлень: 781
- З нами з: 27.10.10
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лют, 2024 21:06
wild.tomcat написав: Успіх написав: fler написав:
Шо ви носитесь із цим міфічним "рпв", як дурень з писаною торбою? РПв 2014-2021 рр на Донбасі вас нічого не навчили? Ви так і не зрозуміли, що рпв надасть більше переваг ворогу, чим нам? Кацапня оговтається, накопичить сили+зброю і піде знов у наступ.
Крім того, до вас не доходить, що людей з окупації потрібно визволяти, поки вони ще живі та їх майно ще не віджали остаточно (як це сталося в ЛНР і ДНР)? Ви на цих людей буй поклали?
А як йому не носитись з тим рвп, коли чийсь чоловік НЕ йде на фронт, щоб оцього☝️ всього не сталось?
Тут, або труси треба одягати, або окуляри пА350€ знімати
щось не поспішає паняночка свого благовірного на фронт відпустити, "людей з окупації звільняти". зате голосніше всіх волає про те, що "їх треба звільняти", але напевно руками долярчика хоче це зробити.
Одним із найвідоміших представників цього виду вважається овечка Доллі.
-
feecold
-
-
- Повідомлень: 52
- З нами з: 14.08.19
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1491
|168559
|
|
|6076
|560495
|
|
|1
|24571
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|