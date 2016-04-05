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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6772677367746775
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 20:40

  Успіх написав:
  fler написав:
  lapay написав:Сподіваюсь, що рпв без додаткових умов буде досягнутий ще цього року,...

  lapay написав:Поки буде рпв, ...

Шо ви носитесь із цим міфічним "рпв", як дурень з писаною торбою? РПв 2014-2021 рр на Донбасі вас нічого не навчили? Ви так і не зрозуміли, що рпв надасть більше переваг ворогу, чим нам? Кацапня оговтається, накопичить сили+зброю і піде знов у наступ.
Крім того, до вас не доходить, що людей з окупації потрібно визволяти, поки вони ще живі та їх майно ще не віджали остаточно (як це сталося в ЛНР і ДНР)? Ви на цих людей буй поклали?

А як йому не носитись з тим рвп, коли чийсь чоловік НЕ йде на фронт, щоб оцього☝️ всього не сталось?

Тут, або труси треба одягати, або окуляри пА350€ знімати :mrgreen:


щось не поспішає паняночка свого благовірного на фронт відпустити, "людей з окупації звільняти". зате голосніше всіх волає про те, що "їх треба звільняти", але напевно руками долярчика хоче це зробити.
wild.tomcat
 
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  Schmit написав:Байден - лучший друх України?

А если по аналогии, в какой еще войне ( корейской, вьетнамской и пр.) была наперёд известна точная цифра затрат «для победы» ?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 21:06

  wild.tomcat написав:
  Успіх написав:
  fler написав:Шо ви носитесь із цим міфічним "рпв", як дурень з писаною торбою? РПв 2014-2021 рр на Донбасі вас нічого не навчили? Ви так і не зрозуміли, що рпв надасть більше переваг ворогу, чим нам? Кацапня оговтається, накопичить сили+зброю і піде знов у наступ.
Крім того, до вас не доходить, що людей з окупації потрібно визволяти, поки вони ще живі та їх майно ще не віджали остаточно (як це сталося в ЛНР і ДНР)? Ви на цих людей буй поклали?

А як йому не носитись з тим рвп, коли чийсь чоловік НЕ йде на фронт, щоб оцього☝️ всього не сталось?

Тут, або труси треба одягати, або окуляри пА350€ знімати :mrgreen:


щось не поспішає паняночка свого благовірного на фронт відпустити, "людей з окупації звільняти". зате голосніше всіх волає про те, що "їх треба звільняти", але напевно руками долярчика хоче це зробити.

Одним із найвідоміших представників цього виду вважається овечка Доллі.
feecold
 
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