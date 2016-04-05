Додано: Сер 14 лют, 2024 22:16

Богдан Кротевич. Он же Тавр.



Емоційно, не дипломатично. Але за*бало якщо чесно .

Я розумію- всі «генії» стратегій, тактик і т.п. Думка якогось майора з 10 річним досвідом війни може бути не цікава. Але, як і завжди, на кону життя людей та існування нашої держави, тому спробую донести своє бачення.

Не можна битись лоб в лоб з армією рф. Та і взагалі, з будь якою армією, як пʼяні алкаши обмінюватись прямими ударами - це глупо. Чому ми постійно впираємось в одну і ту саму помилку?!

Не технологічний прогрес нас врятує, вам хоч мільйон хаймарсів дай - важливо як ви будете їх використовувати! Всі знають приказку «Війна -х*ня, головне МАНЕВР»! Маневри бл*ть принесуть перемогу. Не наступи на 5 ліній оборони в лобову, не закидання бригадами напрямок основного удару противника ! Їх більше, розумієте?! Маневр- удар у фланг бл *ть. Я писав про це ще в січні 23 року, - висновки не зроблені. Може я дурак, але буду битись головою о цю непробивну стіну, доки не пробʼю! Пишу прямо - обріжте наступаючі сили противника з флангу! Всі штурмові та механізовані підрозділи якісніше проведуть наступальні дії на напрямку де противник НЕ очікує, ніж будуть потерпати під постійними обстрілами, не маючи змоги взагалі ніхріна зробити, окрім просто затримати час. Сунь-цзи перечитайте, Клаузевіца там, згадайте що монголи зробили з китайською стіною, а німці з лінією Мажино ! Малюю прямо схеми по Авдіївці, бо прямі натяки ніхто походу не розуміє! Я хочу щоб мої друзі дожили до перемоги, і я хочу цієї перемоги ! Може нарешті і ви захочете її досягнути!



ПС

То, что обсуждали ещё до контрнаступа, если идти в лоб могут не только лишь все, но нет, попробовали. Такое ощущение, что после освобождения Херсона настольную китайскую книжку про войну убрали в самый дальний ящик. Либо командование на себя взяло политическое руководство и понеслась.... Не знаю как там по потерям в Авдеевке сейчас, но со стороны очень напоминает Бахмут.



ПС

С ним (Тавром) интересное есть интервью. Кто сдавал города на юге. Чтоб не смотреть расскажу суть. В Марике, вместе с Азовом и всеми смежниками было спецподразделение Корд. Так вот, во время защиты города им позвонили и сказали,чтоб весь Корд сваливал из Марика, чтоб переоделись в гражданку и выбирались из города вместе с гражданскими