lapay написав:Сподіваюсь, що рпв без додаткових умов буде досягнутий ще цього року,...
lapay написав:Поки буде рпв, ...
Шо ви носитесь із цим міфічним "рпв", як дурень з писаною торбою? РПв 2014-2021 рр на Донбасі вас нічого не навчили? Ви так і не зрозуміли, що рпв надасть більше переваг ворогу, чим нам? Кацапня оговтається, накопичить сили+зброю і піде знов у наступ. Крім того, до вас не доходить, що людей з окупації потрібно визволяти, поки вони ще живі та їх майно ще не віджали остаточно (як це сталося в ЛНР і ДНР)? Ви на цих людей буй поклали?
А як йому не носитись з тим рвп, коли чийсь чоловік НЕ йде на фронт, щоб оцього☝️ всього не сталось?
Тут, або труси треба одягати, або окуляри пА350€ знімати
щось не поспішає паняночка свого благовірного на фронт відпустити, "людей з окупації звільняти". зате голосніше всіх волає про те, що "їх треба звільняти", але напевно руками долярчика хоче це зробити.
fler написав:Шо ви носитесь із цим міфічним "рпв", як дурень з писаною торбою? РПв 2014-2021 рр на Донбасі вас нічого не навчили? Ви так і не зрозуміли, що рпв надасть більше переваг ворогу, чим нам? Кацапня оговтається, накопичить сили+зброю і піде знов у наступ. Крім того, до вас не доходить, що людей з окупації потрібно визволяти, поки вони ще живі та їх майно ще не віджали остаточно (як це сталося в ЛНР і ДНР)? Ви на цих людей буй поклали?
А як йому не носитись з тим рвп, коли чийсь чоловік НЕ йде на фронт, щоб оцього☝️ всього не сталось?
Тут, або труси треба одягати, або окуляри пА350€ знімати
щось не поспішає паняночка свого благовірного на фронт відпустити, "людей з окупації звільняти". зате голосніше всіх волає про те, що "їх треба звільняти", але напевно руками долярчика хоче це зробити.
Одним із найвідоміших представників цього виду вважається овечка Доллі.
Емоційно, не дипломатично. Але за*бало якщо чесно . Я розумію- всі «генії» стратегій, тактик і т.п. Думка якогось майора з 10 річним досвідом війни може бути не цікава. Але, як і завжди, на кону життя людей та існування нашої держави, тому спробую донести своє бачення. Не можна битись лоб в лоб з армією рф. Та і взагалі, з будь якою армією, як пʼяні алкаши обмінюватись прямими ударами - це глупо. Чому ми постійно впираємось в одну і ту саму помилку?! Не технологічний прогрес нас врятує, вам хоч мільйон хаймарсів дай - важливо як ви будете їх використовувати! Всі знають приказку «Війна -х*ня, головне МАНЕВР»! Маневри бл*ть принесуть перемогу. Не наступи на 5 ліній оборони в лобову, не закидання бригадами напрямок основного удару противника ! Їх більше, розумієте?! Маневр- удар у фланг бл *ть. Я писав про це ще в січні 23 року, - висновки не зроблені. Може я дурак, але буду битись головою о цю непробивну стіну, доки не пробʼю! Пишу прямо - обріжте наступаючі сили противника з флангу! Всі штурмові та механізовані підрозділи якісніше проведуть наступальні дії на напрямку де противник НЕ очікує, ніж будуть потерпати під постійними обстрілами, не маючи змоги взагалі ніхріна зробити, окрім просто затримати час. Сунь-цзи перечитайте, Клаузевіца там, згадайте що монголи зробили з китайською стіною, а німці з лінією Мажино ! Малюю прямо схеми по Авдіївці, бо прямі натяки ніхто походу не розуміє! Я хочу щоб мої друзі дожили до перемоги, і я хочу цієї перемоги ! Може нарешті і ви захочете її досягнути!
ПС То, что обсуждали ещё до контрнаступа, если идти в лоб могут не только лишь все, но нет, попробовали. Такое ощущение, что после освобождения Херсона настольную китайскую книжку про войну убрали в самый дальний ящик. Либо командование на себя взяло политическое руководство и понеслась.... Не знаю как там по потерям в Авдеевке сейчас, но со стороны очень напоминает Бахмут.
ПС С ним (Тавром) интересное есть интервью. Кто сдавал города на юге. Чтоб не смотреть расскажу суть. В Марике, вместе с Азовом и всеми смежниками было спецподразделение Корд. Так вот, во время защиты города им позвонили и сказали,чтоб весь Корд сваливал из Марика, чтоб переоделись в гражданку и выбирались из города вместе с гражданскими
Сегодня имел разговор с двумя военными, и один и второй подтвердили инфу про Сырского. здесь два варианта, либо они все через пару рук знают о его "заслугах" перед личным составом, либо в ЗСУ ходят преувеличенные слухи, как это всегда бывает.
hume написав:Сегодня имел разговор с двумя военными, и один и второй подтвердили инфу про Сырского. здесь два варианта, либо они все через пару рук знают о его "заслугах" перед личным составом, либо в ЗСУ ходят преувеличенные слухи, как это всегда бывает.
Можна конкретизувати бо я щось не дуже розумію ваш натяк . Можна сказати так - «хтось там говорить що…» або «плітки чув що…»
===================== Я цивільна людина тому в погонах не розрізняю. Бачив сьогодні жирного Борова з животом=талією 155 сантиметрів, як мінімум , у камуфляжі , у черевиках Lowa, у мирному Львові , на новій пошті , з новеньким iPhone 15 про , з модним годинником тактичним, зразу видно що він щойно повернувся з фронту у короткотермінову відпустку ( іронія, смайлик що блює) . Зрозуміло що це тиловий щур з чотирьма зірочками
Востаннє редагувалось yama в Сер 14 лют, 2024 23:07, всього редагувалось 3 разів.
Офіс президента та ініціативна група нардепів, яку зібрав голова економічного комітету Дмитро Наталуха, мають різні концепції щодо того, як має працювати такий механізм та скільки це має принести доходів державі:
на Банковій схильні організувати цей процес, спираючись на суму реально отриманої заробітної плати, з якої платиться податок. Нижня "межа входу", яка дозволятиме претендувати на економічне бронювання, – 30-35 тис. грн на місяць. За такої зарплати податкові відрахування працівника і роботодавця складуть до 18 тис. грн. група Наталухи розробляє інший проєкт: він базується на впровадженні спеціального квазіподатку, такого собі військового збору. Якщо роботодавець хоче подати працівників на економічну "бронь", то має гарантувати, що кожного місяця додатково заплатить за нього 20 тис. грн. Таку ж можливість пропонується надати активним ФОПам.
Обидві концепції схожі в оцінках надходжень, які можна буде закумулювати для бюджету. За середньозваженого сценарію, додаткові надходження можуть скласти від 200 млрд до 350 млрд грн за рік.
За словами заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, на навчання, озброєння і грошове забезпечення одного мобілізованого потрібно близько 80 тисяч гривень на місяць. Тому, щоб мобілізувати додатково 500 тис. людей, необхідно "економічно забронювати" до 2 млн осіб. Джерело: https://biz.censor.net/n3473461
hume написав:Сегодня имел разговор с двумя военными, и один и второй подтвердили инфу про Сырского. здесь два варианта, либо они все через пару рук знают о его "заслугах" перед личным составом, либо в ЗСУ ходят преувеличенные слухи, как это всегда бывает.
Можна конкретизувати бо я щось не дуже розумію ваш натяк . Можна сказати так - «хтось там говорить що…» або «плітки чув що…»
===================== Я
Говорят,что ради цели он не сильно считается с потерями в личном составе.