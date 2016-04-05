Успіх написав:Тобто, по суті - що на зоні, що в ЗСУ? Тільки на зоні нема зарплат/премій таких великих. Але! Але на зоні є ЧІТКІ ТЕРМІНИ для зеків!
Як? Як, плять, так могли допустити, що ЗСУ можна легко прирівняти з в'язницею???!
ЗСУ ж має бути взірцем, де б хотіли вступити всі!!! Це ж має бути гордістю, де служать кращі з кращих!!! ЗСУ ж має бути ОЛІМПОМ!!!
ХТО? ХТО ЗРОБИВ З РАЮ - ПЕКЛО???!
Ще ніхто не зробив , коли призвуть ще заплановану кількість мобілізованих , тоді зарплату платити перестануть , бо в нас єдина У світі така величезна армія в такій Відносно не великій країні де платять зарплату . Варіанти два: 1)або отримуєте нових побратимів і позбавитесь зарплатні, 2) самі але із зарплатнею І ніхто вас не відпустить такого сценарію нема - дивіться правді в очі, наймовірніше це варіант 1)
Станом на зиму 2024 року в Україні теоретично є 11,1 мільйона чоловіків, які підлягають мобілізації. Саме стільки чоловіків від 25 до 60 років мають реєстраційний номер платника податків, кажучи простіше – ІПН. Понад мільйон людей, 11% від усієї кількості, уже зараз служать у різних структурах Сил оборони. Здавалося б, залишається дуже широке поле для відносно безболісної мобілізації необхідних 300–400 тисяч осіб. Та насправді ситуація набагато складніша. Ініціативна група в Раді, яку зібрав голова економічного комітету Дмитро Наталуха, провела свої розрахунки. Згідно з ними, із загальної цифри потенційних мобілізованих слід одразу виключити приблизно 50% людей. Майже 3 мільйони чоловіків залишились на окупованих із 2014 року територіях, приблизно мільйон перебуває за кордоном і ще щонайменше 1,5 мільйона мають різні групи інвалідності. По суті, реально мобілізувати можна тільки дві категорії людей. Перша – орієнтовно 2,8 мільйона офіційно працевлаштованих людей і майже 0,6 мільйона активних ФОПів. Друга категорія – це чоловіки, які перебувають в Україні, однак про яких державі не відомо взагалі нічого, крім ІПН: вони ніде не працюють, не платять податків, не служать у війську тощо. Вони просто є. І їх ціла армія – майже 950 тисяч. https://www.pravda.com.ua/articles/2024/02/14/7441744/
Тобто навіть, якщо рахувати з 25 р., то є всього потенційно 3,4 млн. Десь так і оцінював цей потенціал.
vitaliiangel написав:------------------------- Vadim_ А шо тут розуміти , пан отец-командир підрозділу ЗСУ поділив підлеглих йому солдатів на хароших і поганих , поганих змушує бути "живцем" для орків , вони його бачать(одсвічує) в тепловізор і розстрілюють як мішень у тирі... ------------------------- это объясняет почему при численности ВСУ ~1млн на нуле постоянный некомплект, и почему с ТЦК отправляют служить не на гранцу с рб, а прямо в авдеевский окоп.
Это ничего не объясняет. А некомплект на нуле... А как Вы представляете себе войну? Даже в тылу есть погибшие при обстрелах. При этом Вас удивляет "некомплект на нуле" при тяжёлых боях? Или Вы думаете, что там солдаты с двух сторон фронта друг другу бумажные самолётики запускают?
Так обьясните , а то какой то набор слов в оправдание командиров - держиморд ЗСУ , нічим не кращих москальських.
Не знаю, что может быть непонятно в моём посте, а уточнить вопрос Вы сможете нескоро.
Украинцы категорически против отставки Валерия Залужного (80,4%), а также принудительной мобилизации (89,7%). Абсолютное большинство выступило за добровольную мобилизацию с применением дополнительной финансовой мотивации (93,9%) и призыв силовиков, работающих в тылу (86,5%).
Именно эти два события – отставка Валерия Залужного и внесение в парламент законопроекта о мобилизации изменили политические предпочтения украинцев.
Если бы выборы президента Украины проходили сегодня, то больше голосов среди тех, кто определился и собирается прийти на избирательные участки, отдали , Валерию Залужному (38,1%), Владимиру Зеленскому (16,1%), Юлии Тимошенко (9,9%), Петру Порошенко (8,08%).
В случае, если Валерий Залужный не будет участвовать в президентской гонке, то результаты волеизъявления определившихся с выбором выглядят так: Владимир Зеленский (21%), Юлия Тимошенко (18,8%), Петр Порошенко (14,1%), Виталий Кличко (6,6%).
В то же время, если бы выборы в парламент проходили сегодня, то в Раду прошли бы только 4 партии: партия Валерия Залужного (36,9%), блок Владимира Зеленского (12,7%), «Батькивщина» Юлии Тимошенко (9,8%), «Европейская солидарность» Петра Порошенко (7,65%). Остальные – набирают гораздо меньше 3%.
lapay написав:.............. Сподіваюсь, що рпв без додаткових умов буде досягнутий ще цього року, а виборці не забудуть спитати у Зеленського, за що загинули додаткові десятки тисяч людей і втрачені території з осені 2023.
И много "втрачених територій з осені 2023"?
Мої прогнози трохи оптимістичніші за прогнози колеги freeze, якому "на землі" видніше, як, якою ціною досягається "не втрата" територій, і чим це може закінчитись, якщо не зупинити війну. Поки буде рпв, ми ще можемо багато чого втратити, і ці втрати будуть не тільки через фюрера, а і через неадекватність Зеленського.
1. Тобто коли Ви пишете про "втрачені території з осені 2023", то це Ви заглядаєте в майбутнє? 2. І які території можуть бути втрачені при рпв? Чи я невірно розумію це скорочення? 3. Що Зеленський має зробити сьогодні, щоб території не були втрачені? Почати перемовини? Так вони за день не закінчаться (і за тиждень також), ворог буде продовжувати атакувати для того, щоб території були втрачені.