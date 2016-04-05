drevlyanin написав: ЛАД написав:
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"на протязі десь 15 років" не было.
Видимо Вы из-за недостатка времени не прочитали даже те 2 или 3 ссылки. которые я приводил.
И Вы очень плохого мнения о западных разведках.
А "ракети виготовляти на конвеєрі як ковбасу!" начали уже в 60-е. Так же, как и ЯЗ.
И если нет намерений нападать, то нет и смысла в 10-кратном преимуществе в количестве ядерных зарядов.
Ми ходимо по колу. Інформацію по вашим посиланням давно для мене не новина але що вона нам дає-конкретні думки та дії конкретних людей, приблизно те ж саме, що у вас одна думка по цьому питанню а в мене інша. Ні я ні ви ні Холл чи навіть Енштейн на пару з Бором не можемо претендувати на "абсолютне" знання. Відносно "абсолютними" можна вважати тількі факти. А факти ви й без мене знаєте-тривала перевага в десятки разів була але її не реалізували.
Спробую пояснити це на такому прикладі:
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Пример не очень удачный. Оружие не бензин.
Даже 10-кратное превосходство в ЯЗ не гарантирует победу на приемлемых условиях. Уже в 1956 у СССР было 426 зарядов, а в 1957 - 660. Этого вполне достаточно, чтобы нанести неприемлемый ущерб противнику даже в случае его "победы". А в 1949 у США было всего 170 зарядов, что явно недостаточно, учитывая территорию Союза. Так что было не 15, а, возможно
, 5-6 лет. И в какой-то из ссылок говорится о рисках захвата Зап. Европы Советской армией в случае начала войны.
Ещё 25 июня генерал ВВС Ванденберг получил указание о подготовке к нанесению ядерных ударов по военным базам Сибири в случае участия в корейском конфликте Советского Союза[77].
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ситуация для американцев была настолько критичной, что командование всерьёз подумывало об использовании ядерного оружия[79][80
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Макартур открыто настаивал на ядерном ударе по Китаю, несмотря на нежелание Трумэна распространять войну с территории Корейского полуострова и возможность ядерного конфликта с СССР.
Это всё цитаты из Вики статья "Корейская война".
Но дело в конце концов не в этом. Можно спорить "собирались-не собирались".
Я, в общем-то, писал не об этом. Недостаток длительных дискуссий на форуме в том, что забывается, с чего они начались.
Напомню начало. Я написал:
Но, возможно, благодаря таким расходам на ВПК и армию Союз избег нападения.
Украина не тратила столько на оборону, до 2014 выделялось до 1% ВВП. Кстати, в 2020 самые высокие за 10 лет расходы на оборону в % от ВВП - 2,9%. Это к вопросу о "развале армии" Зеленским.
Я не утверждал, что был план нападения США на СССР. Но вся мировая история подтверждает, что если один из противников заметно слабее, то он вынужден
в конфликтных ситуациях идти на уступки. Или проигрывать
в войне. А более сильный всегда имеет возможность прибегать к угрозе силой или просто применить её.
Так и случилось в нашем случае. И если бы не помощь Запада, то мы уже "сражались бы лопатами" с соответствующим результатом. Т.е. я писал о том, что для проведения самостоятельной независимой политики государство должно обладать военной силой
. Самостоятельно или в составе союза.
Вот о чём я говорил, а не о планах США в 40-50-е годы.
Сегодня об этом "вспомнили" и страны Зап. Европы. После окончания холодной войны и развала Союза они расслабились и уверовали в вечный мир. Сократили армии и расходы на вооружение. А Россия вооружалась. vitaliiangel
сегодня (viewtopic.php?p=5686033#p5686033
) приводил ссылку о Германии.
Там было, в частности, и такое:
▪️Однако все большее беспокойство вызывает то, что произойдет после 2027 года, когда средства фонда иссякнут. Эксперты считают, что тогда стране придется выделять из общего бюджета еще 25-30 млрд евро в год, чтобы достичь цели в 2% — непомерная сумма, что приведет к значительному сокращению социальных расходов.
Вот это приходилось делать Союзу и надо было бы делать нам. Почему-то об этом забывают и считают, что всё зависит только от желания или нежелания "элиты" и от лозунгов.
Т.е. у меня упор был на необходимости для государства иметь сильную армию и промышленность и понимания населением цены этого.
Вот это важно. А не планы США 70 лет назад или планы Путина в последние годы. Если бы у нас была сильная армия и оружие и война не началась бы, через 50 лет тоже кто-то спорил бы, были у РФ планы нападения или нет.