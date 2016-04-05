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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6774677567766777
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 00:22

  Hotab написав:Andrey2512 ,
Где-то читал, что при условии, когда война обходится в 100 млн долларов в день, а уничтожаем мы 1000 россиян в день, то стоимость одного оккупанта - 100к баксов


А як порахувати вартість Цезаря та інших А-50? Людей (хоча які то люди) нам їхніх не перебити. Хіба що зробити так, щоб їм стало боляче рахувати. А от знищити отого монстра, який їм дістався від ссср , то може дійсно вирвати зуби і відбити бажання погрожувати.

Якого монстра?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 01:36

  drevlyanin написав:
  ЛАД написав:................
"на протязі десь 15 років" не было.
Видимо Вы из-за недостатка времени не прочитали даже те 2 или 3 ссылки. которые я приводил.
И Вы очень плохого мнения о западных разведках.
А "ракети виготовляти на конвеєрі як ковбасу!" начали уже в 60-е. Так же, как и ЯЗ.
И если нет намерений нападать, то нет и смысла в 10-кратном преимуществе в количестве ядерных зарядов.


Ми ходимо по колу. Інформацію по вашим посиланням давно для мене не новина але що вона нам дає-конкретні думки та дії конкретних людей, приблизно те ж саме, що у вас одна думка по цьому питанню а в мене інша. Ні я ні ви ні Холл чи навіть Енштейн на пару з Бором не можемо претендувати на "абсолютне" знання. Відносно "абсолютними" можна вважати тількі факти. А факти ви й без мене знаєте-тривала перевага в десятки разів була але її не реалізували.
Спробую пояснити це на такому прикладі:
................

Пример не очень удачный. Оружие не бензин.
Даже 10-кратное превосходство в ЯЗ не гарантирует победу на приемлемых условиях. Уже в 1956 у СССР было 426 зарядов, а в 1957 - 660. Этого вполне достаточно, чтобы нанести неприемлемый ущерб противнику даже в случае его "победы". А в 1949 у США было всего 170 зарядов, что явно недостаточно, учитывая территорию Союза. Так что было не 15, а, возможно, 5-6 лет. И в какой-то из ссылок говорится о рисках захвата Зап. Европы Советской армией в случае начала войны.
Ещё 25 июня генерал ВВС Ванденберг получил указание о подготовке к нанесению ядерных ударов по военным базам Сибири в случае участия в корейском конфликте Советского Союза[77].
..........
ситуация для американцев была настолько критичной, что командование всерьёз подумывало об использовании ядерного оружия[79][80
..........
Макартур открыто настаивал на ядерном ударе по Китаю, несмотря на нежелание Трумэна распространять войну с территории Корейского полуострова и возможность ядерного конфликта с СССР.

Это всё цитаты из Вики статья "Корейская война".
Но дело в конце концов не в этом. Можно спорить "собирались-не собирались".
Я, в общем-то, писал не об этом. Недостаток длительных дискуссий на форуме в том, что забывается, с чего они начались.
Напомню начало. Я написал:
Но, возможно, благодаря таким расходам на ВПК и армию Союз избег нападения.
Украина не тратила столько на оборону, до 2014 выделялось до 1% ВВП. Кстати, в 2020 самые высокие за 10 лет расходы на оборону в % от ВВП - 2,9%. Это к вопросу о "развале армии" Зеленским.

Я не утверждал, что был план нападения США на СССР. Но вся мировая история подтверждает, что если один из противников заметно слабее, то он вынужден в конфликтных ситуациях идти на уступки. Или проигрывать в войне. А более сильный всегда имеет возможность прибегать к угрозе силой или просто применить её.
Так и случилось в нашем случае. И если бы не помощь Запада, то мы уже "сражались бы лопатами" с соответствующим результатом. Т.е. я писал о том, что для проведения самостоятельной независимой политики государство должно обладать военной силой. Самостоятельно или в составе союза.
Вот о чём я говорил, а не о планах США в 40-50-е годы.
Сегодня об этом "вспомнили" и страны Зап. Европы. После окончания холодной войны и развала Союза они расслабились и уверовали в вечный мир. Сократили армии и расходы на вооружение. А Россия вооружалась.
vitaliiangel сегодня (viewtopic.php?p=5686033#p5686033) приводил ссылку о Германии.
Там было, в частности, и такое:
▪️Однако все большее беспокойство вызывает то, что произойдет после 2027 года, когда средства фонда иссякнут. Эксперты считают, что тогда стране придется выделять из общего бюджета еще 25-30 млрд евро в год, чтобы достичь цели в 2% — непомерная сумма, что приведет к значительному сокращению социальных расходов.

Вот это приходилось делать Союзу и надо было бы делать нам. Почему-то об этом забывают и считают, что всё зависит только от желания или нежелания "элиты" и от лозунгов.
Т.е. у меня упор был на необходимости для государства иметь сильную армию и промышленность и понимания населением цены этого.
Вот это важно. А не планы США 70 лет назад или планы Путина в последние годы. Если бы у нас была сильная армия и оружие и война не началась бы, через 50 лет тоже кто-то спорил бы, были у РФ планы нападения или нет. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 01:56

  drevlyanin написав:...............
Знову 25? :shock:
[youtube]An4wUbhrDPk...

Знову 25? :shock:
И зачем Вы эту шизу выложили?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 02:14

  hume написав:Сегодня имел разговор с двумя военными, и один и второй подтвердили инфу про Сырского. здесь два варианта, либо они все через пару рук знают о его "заслугах" перед личным составом, либо в ЗСУ ходят преувеличенные слухи, как это всегда бывает.

Боюсь, что эти слухи появились не сами по себе и возникли не среди военных. Ручаться, естественно, не могу, это только допущение, возможно, неверное.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 02:20

  vitaliiangel написав:
Украинцы категорически против отставки Валерия Залужного (80,4%), а также принудительной мобилизации (89,7%). Абсолютное большинство выступило за добровольную мобилизацию с применением дополнительной финансовой мотивации (93,9%) и призыв силовиков, работающих в тылу (86,5%).
.............

Как часто, без ссылки?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 02:55

  smdtranz написав:vitaliiangel

какие же они жалкие.
за 72 ярда бюджета не могут содержать армию, впятеро меньше нашей, которая не воюет?
и что-то варнякают про нашу эффективность и коррупцию?

72 ярда не так много. И "эффективность и коррупция" тут не при чём. Военный бюджет включает и закупку, и разработку вооружений.
Военный бюджет США на 2024 год - $886 млрд.
У РФ с 2014 - $40-50 млрд. (3-4% ВВП, данные, возможно, занижены) - http://surl.li/qmsoh
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 03:20

Анонсовано додаткові стимули для українських військових: що передбачає новий законопроєкт
Щодо сум винагороди за знищення або захоплення техніки, законопроєкт пропонує різні виплати в залежності від типу об'єкта:

танк, САУ або РСЗВ — 370 тис. грн;
БМД, БТР, БМП, командно-штабні машини, артилерійські системи — 100 тис. грн;
інші бронеавтомобілі чи вантажні автомобілі — 30 тис. грн;
ЗРК та радіолокаційні системи ППО — 370 тис. грн;
засоби контрбатарейної боротьби та РЕБ — до 150 тис. грн;
безпілотники розвідувального та ударного типу та балістичні ракети — 100 тис. грн.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 03:25

drevlyanin
як ви можете слухати цього дебіла (пояркова), це ж фізично неможливо
Востаннє редагувалось trololo в Чет 15 лют, 2024 03:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 03:31

  ЛАД написав: А в 1949 у США было всего 170 зарядов, что явно недостаточно, учитывая территорию Союза.


а скільки великих міст було в союзі на той час? 170 зарядів могли знищити всі мільйонники
trololo
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