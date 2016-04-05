Додано: Чет 15 лют, 2024 03:59

Главное не бимба а с чего её сбросить

До конца 50х у Хрущёва тупо не было сверхзвуковых дальних бомбардировшиков, ну чтоб могли увернуться от первых сверхзвуковых истребителей и тупо как то долететь и на одной заправке до Вашингтона(не Анкоридж же бомбить)

У американцев с 54года вроде были

Первые реактивные бомбардировщики легко сбивались и с пропеллерного истребителя(не в игре в догонялки конечно), потому что и 1000км/ч не развивали

С Белкой/Стрелкой и макакой(Гагариным) шансы уже почти уравнялись, но точность +- штат была ещё долго(до микроэлектроники в системах наведения и какой то примитивной спутниковой навигации в 70х) непреодолима

А вообще пусть ЛАД почитает Вики за авиацию прорыва и её апофеоз Валькирию,XF и наши 25е Миги

Когда наконец-то появились ТУ160 - смысл в подобных бомбардировщиках отпал