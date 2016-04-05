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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6775677667776778
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 06:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Знову заважають творчій інтелігенції спокійно поснідати.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 06:45

  Investor_K написав:Знову заважають творчій інтелігенції спокійно поснідати.

Та й не кажіть ...
pesikot
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