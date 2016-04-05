|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 15 лют, 2024 06:19
Знову заважають творчій інтелігенції спокійно поснідати.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9557
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 888 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лют, 2024 06:45
Investor_K написав:
Знову заважають творчій інтелігенції спокійно поснідати.
Та й не кажіть ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9142
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 531 раз.
- Подякували: 1252 раз.
-
- Профіль
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1491
|168758
|
|
|6076
|561084
|
|
|1
|24764
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|