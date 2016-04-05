72 ярда не так много. И "эффективность и коррупция" тут не при чём. Военный бюджет включает и закупку, и разработку вооружений.
Военный бюджет США на 2024 год - $886 млрд.
У РФ с 2014 - $40-50 млрд. (3-4% ВВП, данные, возможно, занижены) -
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Додано: Чет 15 лют, 2024 02:55
72 ярда не так много. И "эффективность и коррупция" тут не при чём. Военный бюджет включает и закупку, и разработку вооружений.
Военный бюджет США на 2024 год - $886 млрд.
У РФ с 2014 - $40-50 млрд. (3-4% ВВП, данные, возможно, занижены) -
Додано: Чет 15 лют, 2024 03:20
Анонсовано додаткові стимули для українських військових: що передбачає новий законопроєкт
Щодо сум винагороди за знищення або захоплення техніки, законопроєкт пропонує різні виплати в залежності від типу об'єкта:
танк, САУ або РСЗВ — 370 тис. грн;
БМД, БТР, БМП, командно-штабні машини, артилерійські системи — 100 тис. грн;
інші бронеавтомобілі чи вантажні автомобілі — 30 тис. грн;
ЗРК та радіолокаційні системи ППО — 370 тис. грн;
засоби контрбатарейної боротьби та РЕБ — до 150 тис. грн;
безпілотники розвідувального та ударного типу та балістичні ракети — 100 тис. грн.
Додано: Чет 15 лют, 2024 03:25
drevlyanin
як ви можете слухати цього дебіла (пояркова), це ж фізично неможливо
Востаннє редагувалось trololo в Чет 15 лют, 2024 03:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 15 лют, 2024 03:31
Додано: Чет 15 лют, 2024 03:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Главное не бимба а с чего её сбросить
До конца 50х у Хрущёва тупо не было сверхзвуковых дальних бомбардировшиков, ну чтоб могли увернуться от первых сверхзвуковых истребителей и тупо как то долететь и на одной заправке до Вашингтона(не Анкоридж же бомбить)
У американцев с 54года вроде были
Первые реактивные бомбардировщики легко сбивались и с пропеллерного истребителя(не в игре в догонялки конечно), потому что и 1000км/ч не развивали
С Белкой/Стрелкой и макакой(Гагариным) шансы уже почти уравнялись, но точность +- штат была ещё долго(до микроэлектроники в системах наведения и какой то примитивной спутниковой навигации в 70х) непреодолима
А вообще пусть ЛАД почитает Вики за авиацию прорыва и её апофеоз Валькирию,XF и наши 25е Миги
Когда наконец-то появились ТУ160 - смысл в подобных бомбардировщиках отпал
Додано: Чет 15 лют, 2024 06:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Знову заважають творчій інтелігенції спокійно поснідати.
Додано: Чет 15 лют, 2024 06:45
Додано: Чет 15 лют, 2024 07:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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