какие же они жалкие. за 72 ярда бюджета не могут содержать армию, впятеро меньше нашей, которая не воюет? и что-то варнякают про нашу эффективность и коррупцию?
72 ярда не так много. И "эффективность и коррупция" тут не при чём. Военный бюджет включает и закупку, и разработку вооружений. Военный бюджет США на 2024 год - $886 млрд. У РФ с 2014 - $40-50 млрд. (3-4% ВВП, данные, возможно, занижены) - http://surl.li/qmsoh
Анонсовано додаткові стимули для українських військових: що передбачає новий законопроєкт Щодо сум винагороди за знищення або захоплення техніки, законопроєкт пропонує різні виплати в залежності від типу об'єкта:
танк, САУ або РСЗВ — 370 тис. грн; БМД, БТР, БМП, командно-штабні машини, артилерійські системи — 100 тис. грн; інші бронеавтомобілі чи вантажні автомобілі — 30 тис. грн; ЗРК та радіолокаційні системи ППО — 370 тис. грн; засоби контрбатарейної боротьби та РЕБ — до 150 тис. грн; безпілотники розвідувального та ударного типу та балістичні ракети — 100 тис. грн.
Главное не бимба а с чего её сбросить До конца 50х у Хрущёва тупо не было сверхзвуковых дальних бомбардировшиков, ну чтоб могли увернуться от первых сверхзвуковых истребителей и тупо как то долететь и на одной заправке до Вашингтона(не Анкоридж же бомбить) У американцев с 54года вроде были Первые реактивные бомбардировщики легко сбивались и с пропеллерного истребителя(не в игре в догонялки конечно), потому что и 1000км/ч не развивали С Белкой/Стрелкой и макакой(Гагариным) шансы уже почти уравнялись, но точность +- штат была ещё долго(до микроэлектроники в системах наведения и какой то примитивной спутниковой навигации в 70х) непреодолима А вообще пусть ЛАД почитает Вики за авиацию прорыва и её апофеоз Валькирию,XF и наши 25е Миги Когда наконец-то появились ТУ160 - смысл в подобных бомбардировщиках отпал
Боятися — це нормально. Боятися мобілізації - це природньо. Для людини дійсно природньо триматися подалі від війни. І тому можна зрозуміти, що штовхає чоловіків і жінок бути в Європі.
Але от що не має виправдання — це нице намагання виправдати свій страх демагогією про «корупцію в Україні», про те, що «немає за що воювати», про те, що «діти чиновників не воюють»
Страх — це нормально. Брехня і лицемірство, під якою намагаються приховати страх — ось що погано.
Мобілізація потрібна не Зеленському чи Сирському, депутатам чи чиновникам. Вона потрібна простим українцям, які можуть не пережити прихід у власне місто чи село російської армії. Мобілізація — це супер непопулярне. І влада б залюбки уникла її, якби був інший варіант.
Ухвалити для себе рішення бути зараз подалі від війни — це право кожної людини. Але поширювати демотивуючі тези, які дуже перекликаються з російською пропагандою, це вже ницо і недостойно. Якщо ти вже втік з України, то просто визнай, що ти зробив це заради себе. І не шукай суспільно прийнятне пояснення, не аргументуй це боротьбою за справедливість.
трошки жорсткувато, але дійсно же втомили ця зрада та закиди, чому не я. маю надію, що може це хоч трохи зменшить оцей потік виправдань. хоча в когось навпаки запалає й шапка, й десь нижче спіни.
а потім ще вийде хтось у білому, напише "а, боягузи, коли замість мене?" - й все продовжиться...
Якщо зовсім коротко,за 2 роки були голосні затримання за корупцію - 0 вироків. Скільки на кордоні було зупинено, стільки й вироків. Тому розділення на багатих ( не підсудних ) і бідних (невмотивованих ) зростає.
Успіх написав:Тобто, по суті - що на зоні, що в ЗСУ? Тільки на зоні нема зарплат/премій таких великих. Але! Але на зоні є ЧІТКІ ТЕРМІНИ для зеків!
Як? Як, плять, так могли допустити, що ЗСУ можна легко прирівняти з в'язницею???!
ЗСУ ж має бути взірцем, де б хотіли вступити всі!!! Це ж має бути гордістю, де служать кращі з кращих!!! ЗСУ ж має бути ОЛІМПОМ!!!
ХТО? ХТО ЗРОБИВ З РАЮ - ПЕКЛО???!
Ще ніхто не зробив , коли призвуть ще заплановану кількість мобілізованих , тоді зарплату платити перестануть , бо в нас єдина У світі така величезна армія в такій Відносно не великій країні де платять зарплату . Варіанти два: 1)або отримуєте нових побратимів і позбавитесь зарплатні, 2) самі але із зарплатнею І ніхто вас не відпустить такого сценарію нема - дивіться правді в очі, наймовірніше це варіант 1)
Або план Б Або, навіть, план "Ге" Який? А он як у першій частині фільму "Пила" (пилкою відрізав собі ногу і - вільний!)
Але як то треба довести людей і створити такі умови, що отакі плани "Ге"(нехай і жартома) виникають у фронтовиків?!