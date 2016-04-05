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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6775677667776778
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 09:24

  fler написав:...людей з окупації потрібно визволяти, поки вони ще живі та їх майно ще не віджали остаточно (як це сталося в ЛНР і ДНР)? Ви на цих людей буй поклали?


В этой связи наверное не только я заметил, что как ни перекручивает путин и его пропаганда (а они ведь патологически врут во всем, просто иногда это забываешь под действием эмоциональных событий) уже бесспорным по сути является такое предположение, что целью войны является уничтожение и террор именно русскоговорящего населения в Украине, наверное потому что оно получило опыт нормальной комфортной жизни в свободной стране.

Ведь именно адекватные жители Донецкой и Луганской области страдают от грабежей оккупантов с 2013 года, а когда часть из них - самые умные - выехала оттуда подальше в Украину, то по ним стали прилетать дальнобойные ракеты. Где поселились нормальные русскоговорящие - туда гарантированно приходит из кремля война, смерть и разрушения.

Вывод: кремль уничтожает в Украине русских - самодостаточных, способных к предпринимательству и процветанию. кремлю нужна исключительно быдлообразная масса без мозгов в качестве будущих солдат для очередных захватнических войн.

Вчера анализируя между тревогами текущую ситуацию нашел объяснение почему кремль не разрушает железные дороги в Украине до сих пор. Это странно вообще-то - разрушительнейшая война идет уже 2 года. Приходит на ум только одно объяснение: кремль не отказывается от мыслей захватить соседние с Украиной страны, для чего ему потребуется доставка тяжелой техники, которую лучше всего осуществлять по железной дороге.

Может написал глупость.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 09:29

  buratinyo написав:Может написал глупость.
когда то симонян спросила на ток шоу, почему не уничтожаются железные дороги, по которым идут поставки Западного оружия, ей ответили (не дословно) ремонт 100 метров жд полотна стоит 20куе а ракета стоит лям. И ремонтируется оно за несколько дней.
  buratinyo написав:Приходит на ум только одно объяснение: кремль не отказывается от мыслей захватить соседние с Украиной страны, для чего ему потребуется доставка тяжелой техники, которую лучше всего осуществлять по железной дороге.
в рб ж/дорог нет?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 15 лют, 2024 09:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 09:48

  ЛАД написав:Вот это приходилось делать Союзу и надо было бы делать нам. Почему-то об этом забывают и считают, что всё зависит только от желания или нежелания "элиты" и от лозунгов.
Т.е. у меня упор был на необходимости для государства иметь сильную армию и промышленность и понимания населением цены этого.
Вот это важно. А не планы США 70 лет назад или планы Путина в последние годы. Если бы у нас была сильная армия и оружие и война не началась бы, через 50 лет тоже кто-то спорил бы, были у РФ планы нападения или нет. :)


Это, чтобы закончить как союз? :(
Это было не реально, при любых раскладах.
Ну и стратегически это не правильно.

И, в целом, я не очень верю в то, что Украина не готовилась к войне и все что получилось, это случайность.
vt313
 
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