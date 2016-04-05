Додано: Чет 15 лют, 2024 09:24

fler написав: ...людей з окупації потрібно визволяти, поки вони ще живі та їх майно ще не віджали остаточно (як це сталося в ЛНР і ДНР)? Ви на цих людей буй поклали? ...людей з окупації потрібно визволяти, поки вони ще живі та їх майно ще не віджали остаточно (як це сталося в ЛНР і ДНР)? Ви на цих людей буй поклали?

В этой связи наверное не только я заметил, что как ни перекручивает путин и его пропаганда (а они ведь патологически врут во всем, просто иногда это забываешь под действием эмоциональных событий) уже бесспорным по сути является такое предположение, что целью войны является уничтожение и террор именно русскоговорящего населения в Украине, наверное потому что оно получило опыт нормальной комфортной жизни в свободной стране.Ведь именно адекватные жители Донецкой и Луганской области страдают от грабежей оккупантов с 2013 года, а когда часть из них - самые умные - выехала оттуда подальше в Украину, то по ним стали прилетать дальнобойные ракеты. Где поселились нормальные русскоговорящие - туда гарантированно приходит из кремля война, смерть и разрушения.Вывод: кремль уничтожает в Украине русских - самодостаточных, способных к предпринимательству и процветанию. кремлю нужна исключительно быдлообразная масса без мозгов в качестве будущих солдат для очередных захватнических войн.Вчера анализируя между тревогами текущую ситуацию нашел объяснение почему кремль не разрушает железные дороги в Украине до сих пор. Это странно вообще-то - разрушительнейшая война идет уже 2 года. Приходит на ум только одно объяснение: кремль не отказывается от мыслей захватить соседние с Украиной страны, для чего ему потребуется доставка тяжелой техники, которую лучше всего осуществлять по железной дороге.Может написал глупость.