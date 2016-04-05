fler написав:...людей з окупації потрібно визволяти, поки вони ще живі та їх майно ще не віджали остаточно (як це сталося в ЛНР і ДНР)? Ви на цих людей буй поклали?
В этой связи наверное не только я заметил, что как ни перекручивает путин и его пропаганда (а они ведь патологически врут во всем, просто иногда это забываешь под действием эмоциональных событий) уже бесспорным по сути является такое предположение, что целью войны является уничтожение и террор именно русскоговорящего населения в Украине, наверное потому что оно получило опыт нормальной комфортной жизни в свободной стране.
Ведь именно адекватные жители Донецкой и Луганской области страдают от грабежей оккупантов с 2013 года, а когда часть из них - самые умные - выехала оттуда подальше в Украину, то по ним стали прилетать дальнобойные ракеты. Где поселились нормальные русскоговорящие - туда гарантированно приходит из кремля война, смерть и разрушения.
Вывод: кремль уничтожает в Украине русских - самодостаточных, способных к предпринимательству и процветанию. кремлю нужна исключительно быдлообразная масса без мозгов в качестве будущих солдат для очередных захватнических войн.
Вчера анализируя между тревогами текущую ситуацию нашел объяснение почему кремль не разрушает железные дороги в Украине до сих пор. Это странно вообще-то - разрушительнейшая война идет уже 2 года. Приходит на ум только одно объяснение: кремль не отказывается от мыслей захватить соседние с Украиной страны, для чего ему потребуется доставка тяжелой техники, которую лучше всего осуществлять по железной дороге.
когда то симонян спросила на ток шоу, почему не уничтожаются железные дороги, по которым идут поставки Западного оружия, ей ответили (не дословно) ремонт 100 метров жд полотна стоит 20куе а ракета стоит лям. И ремонтируется оно за несколько дней.
buratinyo написав:Приходит на ум только одно объяснение: кремль не отказывается от мыслей захватить соседние с Украиной страны, для чего ему потребуется доставка тяжелой техники, которую лучше всего осуществлять по железной дороге.
в рб ж/дорог нет?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 15 лют, 2024 09:49, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Вот это приходилось делать Союзу и надо было бы делать нам. Почему-то об этом забывают и считают, что всё зависит только от желания или нежелания "элиты" и от лозунгов. Т.е. у меня упор был на необходимости для государства иметь сильную армию и промышленность и понимания населением цены этого. Вот это важно. А не планы США 70 лет назад или планы Путина в последние годы. Если бы у нас была сильная армия и оружие и война не началась бы, через 50 лет тоже кто-то спорил бы, были у РФ планы нападения или нет.
Это, чтобы закончить как союз? Это было не реально, при любых раскладах. Ну и стратегически это не правильно.
И, в целом, я не очень верю в то, что Украина не готовилась к войне и все что получилось, это случайность.
Shaman написав:є ще така думка з приводу оцих всіх виправданнь, чому я не там
Боятися — це нормально. Боятися мобілізації - це природньо. Для людини дійсно природньо триматися подалі від війни. І тому можна зрозуміти, що штовхає чоловіків і жінок бути в Європі.
Але от що не має виправдання — це нице намагання виправдати свій страх демагогією про «корупцію в Україні», про те, що «немає за що воювати», про те, що «діти чиновників не воюють»
Страх — це нормально. Брехня і лицемірство, під якою намагаються приховати страх — ось що погано. Мобілізація потрібна не Зеленському чи Сирському, депутатам чи чиновникам. Вона потрібна простим українцям, які можуть не пережити прихід у власне місто чи село російської армії. Мобілізація — це супер непопулярне. І влада б залюбки уникла її, якби був інший варіант.
Ухвалити для себе рішення бути зараз подалі від війни — це право кожної людини.
трошки жорсткувато, але дійсно же втомили ця зрада та закиди, чому не я. маю надію, що може це хоч трохи зменшить оцей потік виправдань. а потім ще вийде хтось у білому, напише "а, боягузи, коли замість мене?" - й все продовжиться...
Частково згоден, але пару днів тому хтось приводив якраз дуже гарний текст на тему "як то сталось що згуртована нація весни 2022 стала натовпом клятих ухилянтів" і значна частина провини лежить не на пересічних. Є ті хто ніяк не піде, буде з потяга стрибати по дорозі на полігон, але багато хто пішов би при умові справедливості і рівних обовязків для всіх
Стосовно того що мобілізація потрібна простим українцям це напівправда - простий водій/електрик/плиточний легко покинув би зйомну квартиру і всією сімєю влаштував би собі краще життя десь в Чехії чи Німеччині - будь в нього право вибору. А от деяким "посилателям на фронт" та заброньованим агітаторам кордонів 91 є що втрачати тут, плюс наврят чи їм буде цікаво тягати цеглу підсобником на чеській будові
дуже показово місяць тому на форумі один генофонд 27-річний висловився "ідіть воюйте а я персонально євроінтегруюсь"
Стосовно "права бути подалі від війни" - теж неправда, бусики незламності, заборона виїзду та потенційні кріпацькі закони не дадуть збрехати
В разі повторного приходу у Білий дім, Трамп буде намагатися "посадити за стіл переговорів" Зеленського і Путіна. При цьому українського президента він буде шантажувати обіцянками припинити військову допомогу.
В разі повторного приходу у Білий дім, Трамп буде намагатися "посадити за стіл переговорів" Зеленського і Путіна. При цьому українського президента він буде шантажувати обіцянками припинити військову допомогу.
Цікаво, як можна шантажувати припиненням того, чого немає? Я знаю чим він буде шантажувати Зе, але писати не буду, бо за правду тут банять.
В разі повторного приходу у Білий дім, Трамп буде намагатися "посадити за стіл переговорів" Зеленського і Путіна. При цьому українського президента він буде шантажувати обіцянками припинити військову допомогу.
Цікаво, як можна шантажувати припиненням того, чого немає?
Текущая политика партии "допомогу поставили на паузу": осталось 2-3 недели потерпеть -- и бабло снова польется рекой.
пришла в голову одна аналогия. В бизнесе неуспешных-нерадивых сотрудников увольняют, чтобы взять на их место более успешных и мотивированных, тем самым поддержать (повысить) свою конкурентоспособность. В ЗСУ этого нет. Аватар или слепой хромой калека, всё равно несёшь службу, пока дышишь. Бизнес бы уже обанкротился с таким менеджментом. Делайте выводы что по итогу будет, "победа" или "участие"?