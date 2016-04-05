|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 15 лют, 2024 12:04
_hunter написав:
"кому-то" по ЛЯРДУ/другому в месяц -- это не рекой?
конечно рекой. В условиях дефицита денег уже бы заморозили депозиты и в разы подняли налоги, а возможно часть зарплат (в ч.т. военным) платилась бы облигациями. Благодаря западной фин.помощи этого нет.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22183
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2371 раз.
- Подякували: 3336 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 лют, 2024 12:08
andrijk777 написав: _hunter написав:
Текущая политика партии "допомогу поставили на паузу": осталось 2-3 недели потерпеть -- и бабло снова польется рекой.
Таке маленьке речення, а помилок мінімум 3:
-між "військовою допомогою" і "баблом" різницю бачиш? Схоже ні.
-Коли воно "лилось рікою"? По-моїх даних ніколи.
-Ні, за 2-3 тижні не зміниться.
А ви хто ?
Представник НАТО , Держдепу ,ВР .....
Давайте ваші дані .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4253
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4111 раз.
- Подякували: 4466 раз.
-
- Профіль
-
4
21
1
Додано: Чет 15 лют, 2024 12:09
katso написав: fler написав:
Крім того, людей з окупації потрібно визволяти, поки вони ще живі та їх майно ще не віджали остаточно (як це сталося в ЛНР і ДНР)? Ви на цих людей буй поклали?
Для людей із окупації (включаючи жінок) шлях "окупація - Європа - Україна - ЗСУ" якби відкритий, чи не так?
Якби відкритий, але чомусь нерідко на блокпостах кацапи відбирають гроші та цінності, а також можуть і машину розстріляти з усіма людьми.
buratinyo написав:
Вывод: кремль уничтожает в Украине русских - самодостаточных, способных к предпринимательству и процветанию. кремлю нужна исключительно быдлообразная масса без мозгов в качестве будущих солдат для очередных захватнических войн.
Вчера анализируя между тревогами текущую ситуацию нашел объяснение почему кремль не разрушает железные дороги в Украине до сих пор. ..: кремль не отказывается от мыслей захватить соседние с Украиной страны, для чего ему потребуется доставка тяжелой техники, которую лучше всего осуществлять по железной дороге.
Может написал глупость.
Як на мене, ваше пояснення цілком логічне.
vitaliiangel написав: buratinyo написав:
.. кремль не отказывается от мыслей захватить соседние с Украиной страны, для чего ему потребуется доставка тяжелой техники, которую лучше всего осуществлять по железной дороге.
в рб ж/дорог нет?
Тобто Україна настільки маленька, що ж/д ролі не гратиме у наступі на ЄС чи через Україну не наступатимуть? Якась дивна логіка.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4649
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1182 раз.
- Подякували: 1327 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лют, 2024 12:12
fler написав:
Тобто Україна настільки маленька, що ж/д ролі не гратиме у наступі на ЄС чи через Україну не наступатимуть? Якась дивна логіка.
почему не наступают, чего ждут? с рб граничит Польша и Литва, с рф граничат Латвия, Эстония и Финляндия. 5 стран нато. По морю ещё можно наступить на Болгарию и Румынию. По вашей с буратиной логике для наступления не хватает только украинских ж/д. Делаете из букашки слона.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 15 лют, 2024 12:14, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22183
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2371 раз.
- Подякували: 3336 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 лют, 2024 12:13
_hunter написав:
- "кто-то" пропустил переход от подхода "лендлиз" к подходу "мы вам даем бабло, за которое вы у нас покупаете все, что вам нужно"?
По лендлізу поставили 0,0$.
"мы вам даем бабло, за которое вы у нас покупаете все, что вам нужно" - такого ніколи не було і напевно ніколи не буде.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 5168
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лют, 2024 12:14
vitaliiangel написав:
пришла в голову одна аналогия. В бизнесе неуспешных-нерадивых сотрудников увольняют, чтобы взять на их место более успешных и мотивированных, тем самым поддержать (повысить) свою конкурентоспособность. В ЗСУ этого нет. Аватар или слепой хромой калека, всё равно несёшь службу, пока дышишь. Бизнес бы уже обанкротился с таким менеджментом. Делайте выводы что по итогу будет, "победа" или "участие"?
А ви все малюєте в голові страхіття служби ?
Нічого страшного там нема .
Коли прилетить ,почуєте .
Як не почуєте ,то все ...... цвинтарь .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4253
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4111 раз.
- Подякували: 4466 раз.
-
- Профіль
-
4
21
1
Додано: Чет 15 лют, 2024 12:14
холява написав: andrijk777 написав: _hunter написав:
Текущая политика партии "допомогу поставили на паузу": осталось 2-3 недели потерпеть -- и бабло снова польется рекой.
Таке маленьке речення, а помилок мінімум 3:
-між "військовою допомогою" і "баблом" різницю бачиш? Схоже ні.
-Коли воно "лилось рікою"? По-моїх даних ніколи.
-Ні, за 2-3 тижні не зміниться.
А ви хто ?
Представник НАТО , Держдепу ,ВР .....
Давайте ваші дані .
Я агент ФСБ.
А ти хто?
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 5168
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лют, 2024 12:16
холява написав: vitaliiangel написав:
пришла в голову одна аналогия. В бизнесе неуспешных-нерадивых сотрудников увольняют, чтобы взять на их место более успешных и мотивированных, тем самым поддержать (повысить) свою конкурентоспособность. В ЗСУ этого нет. Аватар или слепой хромой калека, всё равно несёшь службу, пока дышишь. Бизнес бы уже обанкротился с таким менеджментом. Делайте выводы что по итогу будет, "победа" или "участие"?
А ви все малюєте в голові страхіття служби ?
Нічого страшного там нема .
Коли прилетить ,почуєте .
Як не почуєте ,то все ...... цвинтарь .
это у вас страхи что вас некому будет защищать, поэтому все должны быть мобилизованы. Памятник герою уже заказали? поторопитесь за памятниками очередь.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 15 лют, 2024 12:21, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22183
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2371 раз.
- Подякували: 3336 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 лют, 2024 12:18
andrijk777 написав: _hunter написав:
- "кто-то" пропустил переход от подхода "лендлиз" к подходу "мы вам даем бабло, за которое вы у нас покупаете все, что вам нужно"?
По лендлізу поставили 0,0$.
"мы вам даем бабло, за которое вы у нас покупаете все, что вам нужно" - такого ніколи не було і напевно ніколи не буде.
Ага, значит таки пропустил. Ну да и ладно
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7633
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: холява
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1491
|168824
|
|
|6076
|561225
|
|
|1
|24820
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|