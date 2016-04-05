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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 67776778677967806781>
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:04

  _hunter написав:"кому-то" по ЛЯРДУ/другому в месяц -- это не рекой?
конечно рекой. В условиях дефицита денег уже бы заморозили депозиты и в разы подняли налоги, а возможно часть зарплат (в ч.т. военным) платилась бы облигациями. Благодаря западной фин.помощи этого нет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:08

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Текущая политика партии "допомогу поставили на паузу": осталось 2-3 недели потерпеть -- и бабло снова польется рекой.

Таке маленьке речення, а помилок мінімум 3:
-між "військовою допомогою" і "баблом" різницю бачиш? Схоже ні.
-Коли воно "лилось рікою"? По-моїх даних ніколи.
-Ні, за 2-3 тижні не зміниться.


А ви хто ?
Представник НАТО , Держдепу ,ВР .....
Давайте ваші дані .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:09

  katso написав:
  fler написав:Крім того, людей з окупації потрібно визволяти, поки вони ще живі та їх майно ще не віджали остаточно (як це сталося в ЛНР і ДНР)? Ви на цих людей буй поклали?


Для людей із окупації (включаючи жінок) шлях "окупація - Європа - Україна - ЗСУ" якби відкритий, чи не так?

Якби відкритий, але чомусь нерідко на блокпостах кацапи відбирають гроші та цінності, а також можуть і машину розстріляти з усіма людьми.

  buratinyo написав:Вывод: кремль уничтожает в Украине русских - самодостаточных, способных к предпринимательству и процветанию. кремлю нужна исключительно быдлообразная масса без мозгов в качестве будущих солдат для очередных захватнических войн.
Вчера анализируя между тревогами текущую ситуацию нашел объяснение почему кремль не разрушает железные дороги в Украине до сих пор. ..: кремль не отказывается от мыслей захватить соседние с Украиной страны, для чего ему потребуется доставка тяжелой техники, которую лучше всего осуществлять по железной дороге.
Может написал глупость.

Як на мене, ваше пояснення цілком логічне.

  vitaliiangel написав:
  buratinyo написав:.. кремль не отказывается от мыслей захватить соседние с Украиной страны, для чего ему потребуется доставка тяжелой техники, которую лучше всего осуществлять по железной дороге.
в рб ж/дорог нет?

Тобто Україна настільки маленька, що ж/д ролі не гратиме у наступі на ЄС чи через Україну не наступатимуть? Якась дивна логіка.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:12

  fler написав:Тобто Україна настільки маленька, що ж/д ролі не гратиме у наступі на ЄС чи через Україну не наступатимуть? Якась дивна логіка.
почему не наступают, чего ждут? с рб граничит Польша и Литва, с рф граничат Латвия, Эстония и Финляндия. 5 стран нато. По морю ещё можно наступить на Болгарию и Румынию. По вашей с буратиной логике для наступления не хватает только украинских ж/д. Делаете из букашки слона.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 15 лют, 2024 12:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:13

  _hunter написав:- "кто-то" пропустил переход от подхода "лендлиз" к подходу "мы вам даем бабло, за которое вы у нас покупаете все, что вам нужно"? :shock:

По лендлізу поставили 0,0$.
"мы вам даем бабло, за которое вы у нас покупаете все, что вам нужно" - такого ніколи не було і напевно ніколи не буде.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:14

  vitaliiangel написав:пришла в голову одна аналогия. В бизнесе неуспешных-нерадивых сотрудников увольняют, чтобы взять на их место более успешных и мотивированных, тем самым поддержать (повысить) свою конкурентоспособность. В ЗСУ этого нет. Аватар или слепой хромой калека, всё равно несёшь службу, пока дышишь. Бизнес бы уже обанкротился с таким менеджментом. Делайте выводы что по итогу будет, "победа" или "участие"?


А ви все малюєте в голові страхіття служби ?
Нічого страшного там нема .
Коли прилетить ,почуєте .
Як не почуєте ,то все ...... цвинтарь .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:14

  холява написав:
  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Текущая политика партии "допомогу поставили на паузу": осталось 2-3 недели потерпеть -- и бабло снова польется рекой.

Таке маленьке речення, а помилок мінімум 3:
-між "військовою допомогою" і "баблом" різницю бачиш? Схоже ні.
-Коли воно "лилось рікою"? По-моїх даних ніколи.
-Ні, за 2-3 тижні не зміниться.


А ви хто ?
Представник НАТО , Держдепу ,ВР .....
Давайте ваші дані .

Я агент ФСБ.
А ти хто?
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:15

  vitaliiangel написав:
  Letusrock написав:як то сталось що згуртована нація весни 2022 стала натовпом клятих ухилянтів"
и не было никакой "згуртованой нації" её нарисовал марафон.

Вже обговорювали тут це питання, навіть наводились цифри з наукових досліджень щодо понад 80% згуртованості, але ви знову вдаєтесь до маніпуляцій. Розумію, що згуртованість українців вам особисто як кістка поперек горла. Ну нічого, потерпіть ще трохи, до вас скоро завітають із переконливими доказами :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:16

  холява написав:
  vitaliiangel написав:пришла в голову одна аналогия. В бизнесе неуспешных-нерадивых сотрудников увольняют, чтобы взять на их место более успешных и мотивированных, тем самым поддержать (повысить) свою конкурентоспособность. В ЗСУ этого нет. Аватар или слепой хромой калека, всё равно несёшь службу, пока дышишь. Бизнес бы уже обанкротился с таким менеджментом. Делайте выводы что по итогу будет, "победа" или "участие"?


А ви все малюєте в голові страхіття служби ?
Нічого страшного там нема .
Коли прилетить ,почуєте .
Як не почуєте ,то все ...... цвинтарь .

это у вас страхи что вас некому будет защищать, поэтому все должны быть мобилизованы. Памятник герою уже заказали? поторопитесь за памятниками очередь.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 15 лют, 2024 12:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:18

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:- "кто-то" пропустил переход от подхода "лендлиз" к подходу "мы вам даем бабло, за которое вы у нас покупаете все, что вам нужно"? :shock:

По лендлізу поставили 0,0$.
"мы вам даем бабло, за которое вы у нас покупаете все, что вам нужно" - такого ніколи не було і напевно ніколи не буде.

Ага, значит таки пропустил. Ну да и ладно :)
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