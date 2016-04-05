барабашов написав:

Главное не бимба а с чего её сброситьДо конца 50х у Хрущёва тупо не было сверхзвуковых дальних бомбардировшиков, ну чтоб могли увернуться от первых сверхзвуковых истребителей и тупо как то долететь и на одной заправке до Вашингтона(не Анкоридж же бомбить)У американцев с 54года вроде былиПервые реактивные бомбардировщики легко сбивались и с пропеллерного истребителя(не в игре в догонялки конечно), потому что и 1000км/ч не развивалиС Белкой/Стрелкой и макакой(Гагариным) шансы уже почти уравнялись, но точность +- штат была ещё долго(до микроэлектроники в системах наведения и какой то примитивной спутниковой навигации в 70х) непреодолимаА вообще пусть ЛАД почитает Вики за авиацию прорыва и её апофеоз Валькирию,XF и наши 25е МигиКогда наконец-то появились ТУ160 - смысл в подобных бомбардировщиках отпал