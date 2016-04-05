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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6778677967806781>
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:25

_hunter
Ви не знали, що у Мико "пів Херсона" сидить (переселенці), і на роботі у Києві теж є колеги з Херсону. Інформації з перших рук вистачає.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:27

  _hunter написав:понад 80% згуртованості" как-то слабо стыкуется с выехавшей третью нации.
у них згуртованость это прапорець жовто-блакитний на аватаре и шоб за них долярчик воевал
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 15 лют, 2024 12:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:30

hunter"
Хантер, ми ж не проти, наведіть результати інших наукових досіджень, де вони? Немає? Отож.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:31

  барабашов написав:Главное не бимба а с чего её сбросить
До конца 50х у Хрущёва тупо не было сверхзвуковых дальних бомбардировшиков, ну чтоб могли увернуться от первых сверхзвуковых истребителей и тупо как то долететь и на одной заправке до Вашингтона(не Анкоридж же бомбить)
У американцев с 54года вроде были
Первые реактивные бомбардировщики легко сбивались и с пропеллерного истребителя(не в игре в догонялки конечно), потому что и 1000км/ч не развивали
С Белкой/Стрелкой и макакой(Гагариным) шансы уже почти уравнялись, но точность +- штат была ещё долго(до микроэлектроники в системах наведения и какой то примитивной спутниковой навигации в 70х) непреодолима
А вообще пусть ЛАД почитает Вики за авиацию прорыва и её апофеоз Валькирию,XF и наши 25е Миги
Когда наконец-то появились ТУ160 - смысл в подобных бомбардировщиках отпал

Вы правильно написали.
Это, кстати, и ответ на пост trololo выше.
1. Не все бомбардировщики долетят до цели (вполне возможно, что не долетит почти ни один). Истребители у Союза по тем временам были неплохие, посмотрите историю корейской войны и результаты воздушных боёв. А сопровождать бомбардировщики истребителями на дальние расстояния было невозможно. И в этом недостаток бомбардировщиков.
2. Мощность ЯЗ в начале 50-х была не такая высокая. Они могли причинить значительные разрушения, но не уничтожить миллионный город.
3. Даже уничтожение нескольких миллионников это ещё не победа в войне.
4. Вы сосредоточились на возможности ядерных бомбардировок в 40-50-х годах, но я писал совсем не об этом.
Перечитайте ещё раз мой пост viewtopic.php?p=5686292#p5686292, особенно внимательно конец. Обсуждение хотели-не хотели, могли-не могли тогда США победить Союз это совсем другое и не представляет сегодня особого интереса, разве что для историков. Не актуально.
Основная идея в том, что государство должно иметь возможность защищаться, а для этого должно иметь сильную армию и развитую промышленность и/или сильных союзников.
И для этого нести значительные финансовые расходы, что, естественно. отражается на благосостоянии населения.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 15 лют, 2024 12:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:33

  fler написав:
  katso написав:Для людей із окупації (включаючи жінок) шлях "окупація - Європа - Україна - ЗСУ" якби відкритий, чи не так?

Якби відкритий, але чомусь нерідко на блокпостах кацапи відбирають гроші та цінності, а також можуть і машину розстріляти з усіма людьми.

Ще є обов`язкові бесіди ФСБ.
Але їхать звідти потрібно.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:33

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Текущая политика партии "допомогу поставили на паузу": осталось 2-3 недели потерпеть -- и бабло снова польется рекой.

Таке маленьке речення, а помилок мінімум 3:
-між "військовою допомогою" і "баблом" різницю бачиш? Схоже ні.
-Коли воно "лилось рікою"? По-моїх даних ніколи.
-Ні, за 2-3 тижні не зміниться.

- "кто-то" пропустил переход от подхода "лендлиз" к подходу "мы вам даем бабло, за которое вы у нас покупаете все, что вам нужно"? :shock:
- "кому-то" по ЛЯРДУ/другому в месяц -- это не рекой? :shock:
- спасибо, Кэп! :lol:

ХЗ, куда ті ріки потекли, на зброю для ЗСУ фактично пішов мінімум.
Тепер знову демократи передбачили аж 60 ярдів для України, але на ЗСУ, кажуть, тільки 8. При цьому Байден, було б бажання, може і зараз допомагати ЗСУ, маючи ще 4+ ярда з минулого року. Але ні, неначасі.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:37

  katso написав:
  fler написав:Крім того, до вас не доходить, що людей з окупації потрібно визволяти, поки вони ще живі та їх майно ще не віджали остаточно (як це сталося в ЛНР і ДНР)? Ви на цих людей буй поклали?

Для людей із окупації (включаючи жінок) шлях "окупація - Європа - Україна - ЗСУ" якби відкритий, чи не так?

не так, людина незрозуміло звідки.

по-перше вартість - скільки це коштує на одну людину? до кордону з Європою волонтерів немає...

по-друге, а яка ситуація з документами?. чув, що до РФ вже без паспорту РФ не пускають (не перевіряв) - тобто все одно вже треба отримати курячий паспорт.

більшість з малими дітьми .та люди похилого віку не ризикнуть на таку поїздку. плюс з собою багато не повезеш. тобто кому не пощастило потрапити в окупацію - ваша порада починайте з чистого листа?
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:39

  fler написав:_hunter
Ви не знали, що у Мико "пів Херсона" сидить (переселенці), і на роботі у Києві теж є колеги з Херсону. Інформації з перших рук вистачає.

А до чого тут люди з Херсону і люди в окупації? Наслухаються таких історій і сидять чекають на ЗСУ. А вже діти до кацапської школи пішли.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:39

  fler написав:_hunter
Ви не знали, що у Мико "пів Херсона" сидить (переселенці), і на роботі у Києві теж є колеги з Херсону. Інформації з перших рук вистачає.

>>> Інформації з перших рук вистачає.
Аналогично.
И я уже неоднократно видел как вы эту информацию "анализируете" :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:41

  fler написав:hunter"
Хантер, ми ж не проти, наведіть результати інших наукових досіджень, де вони? Немає? Отож.

Вы, для начала, те "дослидження" про 80% приведите: прилично обществе принято свои слова доказывать, а не опровержение. :roll:
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