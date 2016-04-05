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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 15 лют, 2024 12:44
Schmit написав:
ХЗ, куда ті ріки потекли, на зброю для ЗСУ фактично пішов мінімум.
_hunter написав: andrijk777 написав:
Таке маленьке речення, а помилок мінімум 3:
-між "військовою допомогою" і "баблом" різницю бачиш? Схоже ні.
-Коли воно "лилось рікою"? По-моїх даних ніколи.
-Ні, за 2-3 тижні не зміниться.
- "кто-то" пропустил переход от подхода "лендлиз" к подходу "мы вам даем бабло, за которое вы у нас покупаете все, что вам нужно"?
- "кому-то" по ЛЯРДУ/другому в месяц -- это не рекой?
- спасибо, Кэп!
Тепер знову демократи передбачили аж 60 ярдів для України, але на ЗСУ, кажуть, тільки 8. При цьому Байден, було б бажання, може і зараз допомагати ЗСУ, маючи ще 4+ ярда з минулого року. Але ні, неначасі.
Ну так это, наверное, не к Штатам вопрос?
>>> При цьому Байден, було б бажання ...
Так, может, у него ровно этот же вопрос возник?
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Додано: Чет 15 лют, 2024 12:49
andrijk777 написав:
Текущая политика партии "допомогу поставили на паузу": осталось 2-3 недели потерпеть -- и бабло снова польется рекой.
Таке маленьке речення, а помилок мінімум 3:
-між "військовою допомогою" і "баблом" різницю бачиш? Схоже ні.
-Коли воно "лилось рікою"? По-моїх даних ніколи.
-Ні, за 2-3 тижні не зміниться.[/quote]
А ви хто ?
Представник НАТО , Держдепу ,ВР .....
Давайте ваші дані .[/quote]
Я агент ФСБ.
А ти хто?[/quote]
Я з вами свиней не пас , треба на ВИ
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Додано: Чет 15 лют, 2024 12:50
холява написав:
Я з вами свиней не пас , треба на ВИ
З Вами ніхто свиней не пас. Це не кошерно.
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Investor_K
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Додано: Чет 15 лют, 2024 12:56
Investor_K
Увесь час читаю від вас дуже короткі повідомлення .
Найкраще як ви спілкуєтесь з Вадіком .
Захватывающе
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Додано: Чет 15 лют, 2024 12:56
vitaliiangel написав: _hunter написав:
понад 80% згуртованості" как-то слабо стыкуется с выехавшей третью нации.
у них згуртованость это прапорець жовто-блакитний на аватаре и шоб за них долярчик воевал
Так отож!
Все - просто!
Лиш би чоловіка одної діви з-під спідниці не витягли на фронт...
А так - воюйте до кордонів і аж до уралу Успіхи!
Ви ж раби... ой, тфу, ви ж - герої!
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