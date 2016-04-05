RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6778677967806781
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:44

  Schmit написав:
  _hunter написав:
  andrijk777 написав:Таке маленьке речення, а помилок мінімум 3:
-між "військовою допомогою" і "баблом" різницю бачиш? Схоже ні.
-Коли воно "лилось рікою"? По-моїх даних ніколи.
-Ні, за 2-3 тижні не зміниться.

- "кто-то" пропустил переход от подхода "лендлиз" к подходу "мы вам даем бабло, за которое вы у нас покупаете все, что вам нужно"? :shock:
- "кому-то" по ЛЯРДУ/другому в месяц -- это не рекой? :shock:
- спасибо, Кэп! :lol:

ХЗ, куда ті ріки потекли, на зброю для ЗСУ фактично пішов мінімум.
Тепер знову демократи передбачили аж 60 ярдів для України, але на ЗСУ, кажуть, тільки 8. При цьому Байден, було б бажання, може і зараз допомагати ЗСУ, маючи ще 4+ ярда з минулого року. Але ні, неначасі.

Ну так это, наверное, не к Штатам вопрос?

>>> При цьому Байден, було б бажання ...
Так, может, у него ровно этот же вопрос возник?
_hunter
 
Повідомлень: 7633
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:49

  andrijk777 написав:Текущая политика партии "допомогу поставили на паузу": осталось 2-3 недели потерпеть -- и бабло снова польется рекой.

Таке маленьке речення, а помилок мінімум 3:
-між "військовою допомогою" і "баблом" різницю бачиш? Схоже ні.
-Коли воно "лилось рікою"? По-моїх даних ніколи.
-Ні, за 2-3 тижні не зміниться.[/quote]

А ви хто ?
Представник НАТО , Держдепу ,ВР .....
Давайте ваші дані .[/quote]
Я агент ФСБ.
А ти хто?[/quote]

Я з вами свиней не пас , треба на ВИ
холява
2
 
Повідомлень: 4253
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4111 раз.
Подякували: 4466 раз.
 
Профіль
4
21
1
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Я з вами свиней не пас , треба на ВИ


З Вами ніхто свиней не пас. Це не кошерно.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9565
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:56

Investor_K

Увесь час читаю від вас дуже короткі повідомлення .
Найкраще як ви спілкуєтесь з Вадіком .
Захватывающе
холява
2
 
Повідомлень: 4253
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4111 раз.
Подякували: 4466 раз.
 
Профіль
4
21
1
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:56

Прапорець в руках і окуляри па350 на носі)))

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:понад 80% згуртованості" как-то слабо стыкуется с выехавшей третью нации.
у них згуртованость это прапорець жовто-блакитний на аватаре и шоб за них долярчик воевал

Так отож!
Все - просто!

Лиш би чоловіка одної діви з-під спідниці не витягли на фронт... :lol:
А так - воюйте до кордонів і аж до уралу Успіхи! :mrgreen:
Ви ж раби... ой, тфу, ви ж - герої! :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6028
З нами з: 18.03.21
Подякував: 219 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
  #<1 ... 6778677967806781
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], холява і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1491 168824
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 12:06
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 561225
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 24820
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11317)
15.02.2024 12:48
Ринок ОВДП (5672)
15.02.2024 12:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.