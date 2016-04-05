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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 677967806781678267836784>
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:56

Прапорець в руках і окуляри па350 на носі)))

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:понад 80% згуртованості" как-то слабо стыкуется с выехавшей третью нации.
у них згуртованость это прапорець жовто-блакитний на аватаре и шоб за них долярчик воевал

Так отож!
Все - просто!

Лиш би чоловіка одної діви з-під спідниці не витягли на фронт... :lol:
А так - воюйте до кордонів і аж до уралу Успіхи! :mrgreen:
Ви ж раби... ой, тфу, ви ж - герої! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 13:04

  Letusrock написав:Частково згоден, але пару днів тому хтось приводив якраз дуже гарний текст на тему "як то сталось що згуртована нація весни 2022 стала натовпом клятих ухилянтів" і значна частина провини лежить не на пересічних.
Є ті хто ніяк не піде, буде з потяга стрибати по дорозі на полігон, але багато хто пішов би при умові справедливості і рівних обовязків для всіх

Стосовно того що мобілізація потрібна простим українцям це напівправда - простий водій/електрик/плиточний легко покинув би зйомну квартиру і всією сімєю влаштував би собі краще життя десь в Чехії чи Німеччині - будь в нього право вибору.
А от деяким "посилателям на фронт" та заброньованим агітаторам кордонів 91 є що втрачати тут, плюс наврят чи їм буде цікаво тягати цеглу підсобником на чеській будові

дуже показово місяць тому на форумі один генофонд 27-річний висловився "ідіть воюйте а я персонально євроінтегруюсь"

Стосовно "права бути подалі від війни" - теж неправда, бусики незламності, заборона виїзду та потенційні кріпацькі закони не дадуть збрехати


за кого мова, вже не вперше згадують? я щось цей епізод пропустив, цікаво.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 13:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нехорошо осуждать чиновников, которые сидят здесь и пишут вперэд и всё буде добре.
Во первых они невыездые. Им деваться будет некуда, чтобы не случилось. Они до конца будут орать лозунги и сдавать ментам ухылянтов. Из кожи лезть, лишь бы за них воевали где то там, далеко.
Например, по заказу "бронированных" чиновников из одного местного совета, лично за мной устроена охота, слежка.
И я их не осуждаю. Они спасают себя прикрываясь телами
Пока кацапы закладывают 5 линию обороны, они перекладывают на 15 лямов бруківку. Ну ничего, я поработаю с дбр, помогу чем смогу
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 15 лют, 2024 13:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 13:11

А тим часом десь на Марсі...

Все нижче написане - вигадки/байки/сни!!!




- я ще рік тому казав своїм: "їдьте в Штати..."

- я своєму синові кажу: "чіпляйся там в Польщі за будь яку ціну!"

- а тепер я хочу ще далі свого сина закордоном запхати(в країни за Польщею)

- навіть, якщо завтра перемога, то тут все одно нема що "ловити"...

- так плакала коліжанка дружини за кордоном... що хоче повертатись... А я кажу: "зателефонуй їй тепер!"
Зателефонувала... - все, вже не плаче і не хоче повертатись...

І все б це було нічого, якщо б це☝️ не звучало від марсіанських командирів :shock:

Але добре, що все це наснилось... що все це не правда! ;)
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 13:14

  vitaliiangel написав:пришла в голову одна аналогия. В бизнесе неуспешных-нерадивых сотрудников увольняют, чтобы взять на их место более успешных и мотивированных, тем самым поддержать (повысить) свою конкурентоспособность. В ЗСУ этого нет. Аватар или слепой хромой калека, всё равно несёшь службу, пока дышишь. Бизнес бы уже обанкротился с таким менеджментом. Делайте выводы что по итогу будет, "победа" или "участие"?

Что-то меня на оффтоп потянуло :)
Когда-то я очень удивлялся рассказам наших эмигрантов в богатые страны о том, что аборигены, в большинстве своем, работают без видимого усердия. Я не понимал, почему они при этом столь богаты.
Потом, когда информации стало больше, понял, что они строят бизнес модели, рассчитывая не на то, что работник - герой труда семи пядей во лбу, а на то, что он среднестатистический разгильдяй. Эффективность, естественно, получается несколько ниже, чем могла бы быть, но им достаточно. При таком подходе значительно уменьшаются риски, связанные с потерей работника, а соответственно и зависимость работодателя от работника.
Предприятия, которые выдвигают высокие требования, а такие тоже есть, работают эффективнее, развиваются быстрее, но потом приходит кризис, они оказываются не в состоянии платить зарплаты много выше рынка, что неизбежно при повышенных требованиях, и на этом все заканчивается.
Живучей оказывается философия: "Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое".
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 13:20

  Сибарит написав:
  vitaliiangel написав:пришла в голову одна аналогия. В бизнесе неуспешных-нерадивых сотрудников увольняют, чтобы взять на их место более успешных и мотивированных, тем самым поддержать (повысить) свою конкурентоспособность. В ЗСУ этого нет. Аватар или слепой хромой калека, всё равно несёшь службу, пока дышишь. Бизнес бы уже обанкротился с таким менеджментом. Делайте выводы что по итогу будет, "победа" или "участие"?

Что-то меня на оффтоп потянуло :)
Когда-то я очень удивлялся рассказам наших эмигрантов в богатые страны о том, что аборигены, в большинстве своем, работают без видимого усердия. Я не понимал, почему они при этом столь богаты.
Потом, когда информации стало больше, понял, что они строят бизнес модели, рассчитывая не на то, что работник - герой труда семи пядей во лбу, а на то, что он среднестатистический разгильдяй. Эффективность, естественно, получается несколько ниже, чем могла бы быть, но им достаточно. При таком подходе значительно уменьшаются риски, связанные с потерей работника, а соответственно и зависимость работодателя от работника.
Предприятия, которые выдвигают высокие требования, а такие тоже есть, работают эффективнее, развиваются быстрее, но потом приходит кризис, они оказываются не в состоянии платить зарплаты много выше рынка, что неизбежно при повышенных требованиях, и на этом все заканчивается.
Живучей оказывается философия: "Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое".

Оно-то да, но в первоначальном сообщении речь шла о нижнем квартиле. :wink:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 13:22

  vitaliiangel написав:
  fler написав:Тобто Україна настільки маленька, що ж/д ролі не гратиме у наступі на ЄС чи через Україну не наступатимуть? Якась дивна логіка.
почему не наступают, чего ждут? с рб граничит Польша и Литва, с рф граничат Латвия, Эстония и Финляндия. 5 стран нато. По морю ещё можно наступить на Болгарию и Румынию. По вашей с буратиной логике для наступления не хватает только украинских ж/д. Делаете из букашки слона.

Тому що спочатку має бути переможна війна з Україною. Воювати на 2 фронти дурнів нема.
Спочатку Україна, потім Молдова та Грузія. Але з ними постараються піти по білоруському сценарію, під загрозою сили установлять свої маріонеткові уряди. Якщо Україна паде, то це буде легко зробити, бо буде зрозуміло, що краще здатися і бути під росією чим бути зруйнованим і все рівно бути під росією.
Потім з України ще мільйони виїдуть, а ті хто залишаться будуть змушені взяти курячий паспорт і вперед - на захист родіни від НАТО. На той час уже й замість луки можуть поставити свою людину. Насправді вона вже є і його також звати Александр Григорьевич :lol: :lol: :lol: (але Вольфович). Просто лука ще якось виляє і підтримує залишки державності, після нього так звана інтеграція вступить в повну силу і вся верхівка рб буде призначатися з москви
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 13:22

  ЛАД написав:Основная идея в том, что государство должно иметь возможность защищаться, а для этого должно иметь сильную армию и развитую промышленность и/или сильных союзников.
И для этого нести значительные финансовые расходы, что, естественно. отражается на благосостоянии населения.


Украина смогла защитится от противника, который на порядок сильнее.

Что касается финансовых расходов, это неправильное мнение. Это было давно.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 13:27

  The_Rebel написав:Тому що спочатку має бути переможна війна з Україною. Воювати на 2 фронти дурнів нема.
Спочатку Україна, потім Молдова та Грузія. Але з ними постараються піти по білоруському сценарію, під загрозою сили установлять свої маріонеткові уряди. Якщо Україна паде, то це буде легко зробити, бо буде зрозуміло, що краще здатися і бути під росією чим бути зруйнованим і все рівно бути під росією.
Потім з України ще мільйони виїдуть, а ті хто залишаться будуть змушені взяти курячий паспорт і вперед - на захист родіни від НАТО. На той час уже й замість луки можуть поставити свою людину. Насправді вона вже є і його також звати Александр Григорьевич :lol: :lol: :lol: (але Вольфович). Просто лука ще якось виляє і підтримує залишки державності, після нього так звана інтеграція вступить в повну силу і вся верхівка рб буде призначатися з москви


Наіщо такі складнощі. Можна зупинити війну з Україною, захопити те що слабкіше.
Так логічніше.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 13:31

  vt313 написав:
  ЛАД написав:Вот это приходилось делать Союзу и надо было бы делать нам. Почему-то об этом забывают и считают, что всё зависит только от желания или нежелания "элиты" и от лозунгов.
Т.е. у меня упор был на необходимости для государства иметь сильную армию и промышленность и понимания населением цены этого.
Вот это важно. А не планы США 70 лет назад или планы Путина в последние годы. Если бы у нас была сильная армия и оружие и война не началась бы, через 50 лет тоже кто-то спорил бы, были у РФ планы нападения или нет. :)


Это, чтобы закончить как союз? :(

Причины развала Союза сложнее. Здесь не место и не актуально.

Это было не реально, при любых раскладах.

Для 50-миллионной страны (точнее, 52 млн.), как было вначале, вполне возможно.

Ну и стратегически это не правильно.

:?:

И, в целом, я не очень верю в то, что Украина не готовилась к войне и все что получилось, это случайность.

Оборонные расходы РФ уже приводил - с 2014 - $40-50 млрд. в год (3-4% ВВП, данные, возможно, занижены) - http://surl.li/qmsoh. "Провал", правда, был - в 2011 "всего" 32,7 млрд. долл.
Оборонные расходы Украины в 2021 (рекорд!) - 121,4 млрд гривен (https://ru.slovoidilo.ua/2022/09/24/infografika/bezopasnost/rasxody-ukrainy-oboronu-planiruyut-uvelichit-57-raz-sravneniyu-2014-godom-kak-oni-rosli). Даже по курсу 25 это 4,85 млрд. долл.
Готовились, но, скорее, к обострению на Донбассе, а не к полномасштабной войне.
ЛАД
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