Додано: Чет 15 лют, 2024 13:14

vitaliiangel написав: пришла в голову одна аналогия. В бизнесе неуспешных-нерадивых сотрудников увольняют, чтобы взять на их место более успешных и мотивированных, тем самым поддержать (повысить) свою конкурентоспособность. В ЗСУ этого нет. Аватар или слепой хромой калека, всё равно несёшь службу, пока дышишь. Бизнес бы уже обанкротился с таким менеджментом. Делайте выводы что по итогу будет, "победа" или "участие"? пришла в голову одна аналогия. В бизнесе неуспешных-нерадивых сотрудников увольняют, чтобы взять на их место более успешных и мотивированных, тем самым поддержать (повысить) свою конкурентоспособность. В ЗСУ этого нет. Аватар или слепой хромой калека, всё равно несёшь службу, пока дышишь. Бизнес бы уже обанкротился с таким менеджментом. Делайте выводы что по итогу будет, "победа" или "участие"?

Что-то меня на оффтоп потянулоКогда-то я очень удивлялся рассказам наших эмигрантов в богатые страны о том, что аборигены, в большинстве своем, работают без видимого усердия. Я не понимал, почему они при этом столь богаты.Потом, когда информации стало больше, понял, что они строят бизнес модели, рассчитывая не на то, что работник - герой труда семи пядей во лбу, а на то, что он среднестатистический разгильдяй. Эффективность, естественно, получается несколько ниже, чем могла бы быть, но им достаточно. При таком подходе значительно уменьшаются риски, связанные с потерей работника, а соответственно и зависимость работодателя от работника.Предприятия, которые выдвигают высокие требования, а такие тоже есть, работают эффективнее, развиваются быстрее, но потом приходит кризис, они оказываются не в состоянии платить зарплаты много выше рынка, что неизбежно при повышенных требованиях, и на этом все заканчивается.Живучей оказывается философия: "Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое".