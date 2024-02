Додано: Чет 15 лют, 2024 13:32

_hunter написав: fler написав: hunter"

Хантер, ми ж не проти, наведіть результати інших наукових досіджень, де вони? Немає? Отож. hunter"Хантер, ми ж не проти, наведіть результати інших наукових досіджень, де вони? Немає? Отож.

Вы, для начала, те "дослидження" про 80% приведите: прилично обществе принято свои слова доказывать, а не опровержение. Вы, для начала, те "дослидження" про 80% приведите: прилично обществе принято свои слова доказывать, а не опровержение.

Хантер, справа в тому, що я наведу докази, а ви - ні (як завжди).Типічна кацапська впертість - знає, що відгребе, але всеодно буде лізти)))Отже, три дослідження від різних авторів. Насправді, можу навести ще купу, але після того, як Хантер наведе хоча б одне, що заперечує висновки цих досліджень.1) Аналіз національно-громадянських цінностей, що об’єднують українське етнічне, мовне, релігійне та інше розмаїття загалу населення у націю (такими є державна незалежність України; українське громадянство як пріоритетна соціальна самоідентифікація, порівняно з етнічною, локальною, геополітичною та ін.; гордість за належність до спільноти громадян України (як громадянської нації); патріотизм, у тому числі готовність захищати Батьківщину; прихильність/повага до української культурної традиції (незалежно від рідної/переважної мови спілкування, етнічної, культурної, релігійної та іншої ідентичності тощо), а також до української мови як рідної та державної) показав, що динаміка цих цінностей була переважно висхідною до 24 лютого 2023 року, продовжується і після цього дня. Її простежують соціологи від початку 1990-х років. Кількісні показники поширення й значущості цих цінностей для українців постійно змінювалися. Вони збільшувалися під час політичних криз, зменшувалися та/або стабілізувалися за умов порівняно сталої соціальної динаміки. Розпочате 24 лютого 2022 року повномасштабне російське вторгнення засвідчило, що поліетнічна громадянська нація в Україні відбулася. Етнічні українці, українськомовні та іншомовні білоруси, євреї, кримські татари, молдовани, поляки, румуни, Росіяни, угорці та громадяни інших національностей згуртувалися, щоб дати відсіч ворогу, захистити й зберегти себе та Україну.Котигоренко, В. (2021). Національно-громадянські цінності: регіональний вимір у загальноукраїнському контексті. Український соціум, 79(4), 111–153.2) В Україні дослідження соціальної згуртованості за методикою SeeD проводять від 2016 року. Індекси SCORE розробляються для оцінювання різних аспектів суспільних відносин, важливих для забезпечення соціальної згуртованості та миру. Автори використовують сотні апробованих показників, які калібрують відповідно до особливостей ситуації в кожній країні. В Україні має місце повсюдний високий рівень соціальної згуртованості за показниками самоідентифікації з плюралістичною українською нацією та прихильністю до країни, регіону й місця проживання. Кореляційний аналіз результатів опитування 2021 року показав відмінності між носіями розмовної української та російської мови, але оцінювалися вони як несуттєві.SeeD, UNDP, & USAID. (2022). Social Cohesion in Ukraine. Part I: Defining and measuring social cohesion using the SCORE, Р. 7.3) Дані за 2023:Міщенко, М. (2023). Ідентичність громадян України: зміни в умовах війни. Національна безпека та оборона, 191–192(1–2), 173–188.