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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 67806781678267836784>
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 13:32

  The_Rebel написав:Тому що спочатку має бути переможна війна з Україною.
почему ушли из под Киева, не пытались брать Сумы и Харьков, отдали Херсон? что то в вашей логике не клеится с реальностью. Европу так же будут брать?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 15 лют, 2024 13:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 13:32

  _hunter написав:
  fler написав:hunter"
Хантер, ми ж не проти, наведіть результати інших наукових досіджень, де вони? Немає? Отож.

Вы, для начала, те "дослидження" про 80% приведите: прилично обществе принято свои слова доказывать, а не опровержение. :roll:

Хантер, справа в тому, що я наведу докази, а ви - ні (як завжди).
Типічна кацапська впертість - знає, що відгребе, але всеодно буде лізти)))
Отже, три дослідження від різних авторів. Насправді, можу навести ще купу, але після того, як Хантер наведе хоча б одне, що заперечує висновки цих досліджень.
1) Аналіз національно-громадянських цінностей, що об’єднують українське етнічне, мовне, релігійне та інше розмаїття загалу населення у націю (такими є державна незалежність України; українське громадянство як пріоритетна соціальна самоідентифікація, порівняно з етнічною, локальною, геополітичною та ін.; гордість за належність до спільноти громадян України (як громадянської нації); патріотизм, у тому числі готовність захищати Батьківщину; прихильність/повага до української культурної традиції (незалежно від рідної/переважної мови спілкування, етнічної, культурної, релігійної та іншої ідентичності тощо), а також до української мови як рідної та державної) показав, що динаміка цих цінностей була переважно висхідною до 24 лютого 2023 року, продовжується і після цього дня. Її простежують соціологи від початку 1990-х років. Кількісні показники поширення й значущості цих цінностей для українців постійно змінювалися. Вони збільшувалися під час політичних криз, зменшувалися та/або стабілізувалися за умов порівняно сталої соціальної динаміки. Розпочате 24 лютого 2022 року повномасштабне російське вторгнення засвідчило, що поліетнічна громадянська нація в Україні відбулася. Етнічні українці, українськомовні та іншомовні білоруси, євреї, кримські татари, молдовани, поляки, румуни, Росіяни, угорці та громадяни інших національностей згуртувалися, щоб дати відсіч ворогу, захистити й зберегти себе та Україну.
Котигоренко, В. (2021). Національно-громадянські цінності: регіональний вимір у загальноукраїнському контексті. Український соціум, 79(4), 111–153. https://doi.org/10.15407/socium2021.04.111
2) В Україні дослідження соціальної згуртованості за методикою SeeD проводять від 2016 року. Індекси SCORE розробляються для оцінювання різних аспектів суспільних відносин, важливих для забезпечення соціальної згуртованості та миру. Автори використовують сотні апробованих показників, які калібрують відповідно до особливостей ситуації в кожній країні. В Україні має місце повсюдний високий рівень соціальної згуртованості за показниками самоідентифікації з плюралістичною українською нацією та прихильністю до країни, регіону й місця проживання. Кореляційний аналіз результатів опитування 2021 року показав відмінності між носіями розмовної української та російської мови, але оцінювалися вони як несуттєві.
SeeD, UNDP, & USAID. (2022). Social Cohesion in Ukraine. Part I: Defining and measuring social cohesion using the SCORE, Р. 7. https://reliefweb.int/report/ukraine/so ... sing-score
3) Дані за 2023:
Міщенко, М. (2023). Ідентичність громадян України: зміни в умовах війни. Національна безпека та оборона, 191–192(1–2), 173–188. https://razumkov.org.ua/images/2023/09/ ... _MATRA.pdf
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 13:40

  Letusrock написав:................
Стосовно того що мобілізація потрібна простим українцям це напівправда - простий водій/електрик/плиточний легко покинув би зйомну квартиру і всією сімєю влаштував би собі краще життя десь в Чехії чи Німеччині - будь в нього право вибору.
...............

Возможно.
Но переезд в другую страну для семьи не так прост, как Вам кажется.
Тем более, если таких электриков/плиточников будет много.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 13:40

  Сибарит написав:Предприятия, которые выдвигают высокие требования, а такие тоже есть, работают эффективнее, развиваются быстрее, но потом приходит кризис, они оказываются не в состоянии платить зарплаты много выше рынка, что неизбежно при повышенных требованиях, и на этом все заканчивается.
Живучей оказывается философия: "Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое".


Такая стратегия в найме сотрудников разумна. Дураков полно, поэтому вместо одного дурака ты всегда сможешь найти другого работника, если этот предыдущий забухал, к примеру. Но умным в своей фирме должен быть ты сам для того, чтобы спроектировать работу фирмы так, чтобы в ней смогли вполне удовлетворительно работать дураки и бездельники, но при этом качество и конкурентоспособность готовой продукции была приемлемой для запланированного уровня продаж.

Еще одним важнейшим моментом в пользу такой стратегии является следующий. Твой бизнес умный и предприимчивый работник, если вдруг ты не досмотрел и случайно нанял такого, скорее всего хорошо изучит и скопирует его для получения уже его личных доходов в ближайшем будущем, став для тебя опасным конкурентом. И это он сделает, не смотря на даже повышенную зарплату, которую ты уже через какое-то время решишь ему платить на фоне остальных бездельников, работающих у тебя. Поэтому предпринимательскую жилку у своих работников нужно выжигать каленым железом, не медля с их увольнением ни часа.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 13:42

buratinyo поэтому дураки в цене, а умных и опытных не любят.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 13:46

  vt313 написав:
  The_Rebel написав:Тому що спочатку має бути переможна війна з Україною. Воювати на 2 фронти дурнів нема.
Спочатку Україна, потім Молдова та Грузія. Але з ними постараються піти по білоруському сценарію, під загрозою сили установлять свої маріонеткові уряди. Якщо Україна паде, то це буде легко зробити, бо буде зрозуміло, що краще здатися і бути під росією чим бути зруйнованим і все рівно бути під росією.
Потім з України ще мільйони виїдуть, а ті хто залишаться будуть змушені взяти курячий паспорт і вперед - на захист родіни від НАТО. На той час уже й замість луки можуть поставити свою людину. Насправді вона вже є і його також звати Александр Григорьевич :lol: :lol: :lol: (але Вольфович). Просто лука ще якось виляє і підтримує залишки державності, після нього так звана інтеграція вступить в повну силу і вся верхівка рб буде призначатися з москви


Наіщо такі складнощі. Можна зупинити війну з Україною, захопити те що слабкіше.
Так логічніше.

Логічно), так вони і трублять у всі труби - давайте зупинимо (заморозимо) війну. Це означає окуповані території будуть повністю інтегровані, рани зализані, з України втече ще декілька мільйонів чоловіків і через 2-3 роки захоплять те, що буде слабкіше
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 13:47

  vitaliiangel написав:
  The_Rebel написав:Тому що спочатку має бути переможна війна з Україною.
почему ушли из под Киева, не пытались брать Сумы и Харьков, отдали Херсон? что то в вашей логике не клеится с реальностью. Европу так же будут брать?

Нахрапом не вышло, а к войне на длительный срок ни ВПК, ни логистика не были готовы. Уже готовы.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 13:53

  vitaliiangel написав:
  The_Rebel написав:Тому що спочатку має бути переможна війна з Україною.
почему ушли из под Киева, не пытались брать Сумы и Харьков, отдали Херсон? что то в вашей логике не клеится с реальностью. Европу так же будут брать?

Вони самі пішли чи все ж таки їх "пішли"? Не треба вже так принижувати наших захисників. А було чим брати Харків на той момент? Та сили захищати Херсон? Мобілізацію вони почали проводити лише восени 2022 року. Розрахунок був на швидку перемогу, те що спланували погано - ну це ж не вперше для них. В Афгані також переворот зробили і думали все легко пройде, а потім ще 10 років без толку воювали
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 13:54

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  The_Rebel написав:Тому що спочатку має бути переможна війна з Україною.
почему ушли из под Киева, не пытались брать Сумы и Харьков, отдали Херсон? что то в вашей логике не клеится с реальностью. Европу так же будут брать?

Нахрапом не вышло, а к войне на длительный срок ни ВПК, ни логистика не были готовы. Уже готовы.

Если "уже готовы" почему не берут Харьков, Киев, не возвращают Херсон?
  The_Rebel написав:Вони самі пішли чи все ж таки їх "пішли"?
в сети есть инфа какого числа русккие покинули Бучу и через сколько дней туда зашли ЗСУ. Я никого не унижаю, не люблю когда занимаются самообманом в стиле марафона. Ушли сами. Перед этим ЗСУ сожгли несколько русских колон (фото есть в интернете) но далеко не всех.

Были бы там необходимые силы, кто бы им дал уйти? разгромили бы в пепел. То же и по Херсону. русня ушли сами. Штурмом ЗСУ Херсон не брали.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 15 лют, 2024 14:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 13:57

  ЛАД написав:Готовились, но, скорее, к обострению на Донбассе, а не к полномасштабной войне.


Вы зависли в середине прошлого века.
Военная доктрина РФ, - гибридная война.
Именно к ней и нужно было готовиться. Скорее всего к ней и готовились.
Это и произошло. Поскольку Украина выстояла, то, скорее всего, подготовились нормально.

А увеличение оборонных расходов ценой снижения благосостояния населения, - путь к поражению.
vt313
 
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