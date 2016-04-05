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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 15 лют, 2024 13:59
vitaliiangel написав:
Если "уже готовы" почему не берут Харьков, Киев, не возвращают Херсон?
Може по тій же причині, чому ми не п'ємо зараз каву в Ялті? Бо війна це не театр, тут є й інша сторона в якої також свої плани
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Додано: Чет 15 лют, 2024 14:00
Вже місяць своїй знайомій не писав... - цікаво які там(в тилу) тепер настрої в підприємців?
Але може ще почекати прийняття нового закону, а тоді їй написати/запитати: "які настрої?"
А то, як був я у відпустці, то вже РРО в неї на столі було
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Додано: Чет 15 лют, 2024 14:03
vitaliiangel
,
Если "уже готовы" почему не берут Харьков, Киев, не возвращают Херсон?
Хочуть і пробують. Ще півроку побудемо без мобілізації і без поставок зброї - будуть штурмувати і Харків і Херсон.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 14:03
vt313 написав: ЛАД написав:Основная идея в том, что государство должно иметь возможность защищаться, а для этого должно иметь сильную армию и развитую промышленность и/или сильных союзников.
И для этого нести значительные финансовые расходы, что, естественно. отражается на благосостоянии населения.
Украина смогла защитить
ся от противника, который на порядок сильнее.
Тут многие занимаются искажением прошлой истории, а Вы решили искажать текущую, сразу?
Если бы не помощь "партнёров", чем бы защищались? Лопатами?
Что касается финансовых расходов, это неправильное мнение. Это было давно.
Сегодня оружие падает с неба даром, как по библии манна небесная?
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Додано: Чет 15 лют, 2024 14:04
The_Rebel написав: vitaliiangel написав:
Если "уже готовы" почему не берут Харьков, Киев, не возвращают Херсон?
Може по тій же причині, чому ми не п'ємо зараз каву в Ялті? Бо війна це не театр, тут є й інша сторона в якої також свої плани
потому что вы выдумываете то, что не подтверждается фактами. Может пуйло и хочет захватить Европу, только нечем. Было бы чем, ситуация развивалась бы сильно иначе.
Hotab написав:vitaliiangel
,
Если "уже готовы" почему не берут Харьков, Киев, не возвращают Херсон?
Хочуть і пробують. Ще півроку побудемо без мобілізації і без поставок зброї - будуть штурмувати і Харків і Херсон.
то есть даже без нашей мобилизациии и с перебоями в поставках оружия Авдеевку несколько месяцев взять не могут, а Харьков и Херсон возьмут? Ок я не военный, могу чего-то не понимать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 15 лют, 2024 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 14:06
fler написав: _hunter написав: fler написав:
hunter"
Хантер, ми ж не проти, наведіть результати інших наукових досіджень, де вони? Немає? Отож.
Вы, для начала, те "дослидження" про 80% приведите: прилично обществе принято свои слова доказывать, а не опровержение.
Хантер, справа в тому, що я наведу докази, а ви - ні (як завжди).
Типічна кацапська впертість - знає, що відгребе, але всеодно буде лізти)))
Отже, три дослідження від різних авторів. Насправді, можу навести ще купу, але після того, як Хантер наведе хоча б одне, що заперечує висновки цих досліджень.
\\\
Вы в очередной раз "немного ничего не поняли" -- дослидження нужно не рандомные приводить -- а хоть как-то относящееся к "щодо понад 80% згуртованості"
При этом: ваша же ссылка:
Overall Social Cohesion: 5,4 (из 10)
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Додано: Чет 15 лют, 2024 14:13
vt313 написав: The_Rebel написав:
Тому що спочатку має бути переможна війна з Україною. Воювати на 2 фронти дурнів нема.
Спочатку Україна, потім Молдова та Грузія. Але з ними постараються піти по білоруському сценарію, під загрозою сили установлять свої маріонеткові уряди. Якщо Україна паде, то це буде легко зробити, бо буде зрозуміло, що краще здатися і бути під росією чим бути зруйнованим і все рівно бути під росією.
Потім з України ще мільйони виїдуть, а ті хто залишаться будуть змушені взяти курячий паспорт і вперед - на захист родіни від НАТО. На той час уже й замість луки можуть поставити свою людину. Насправді вона вже є і його також звати Александр Григорьевич
(але Вольфович). Просто лука ще якось виляє і підтримує залишки державності, після нього так звана інтеграція вступить в повну силу і вся верхівка рб буде призначатися з москви
Наіщо такі складнощі. Можна зупинити війну з Україною, захопити те що слабкіше.
Так логічніше.
"зупинити війну з Україною" уже нельзя. Как Вы себе это представляете?
Захватить Молдову пока Украина независима невозможно. Да и не нужно. Создать анклав? Зачем? Только лишняя головная боль.
С логикой у Вас проблемы.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 15 лют, 2024 14:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 14:15
vitaliiangel написав: The_Rebel написав: vitaliiangel написав:
Если "уже готовы" почему не берут Харьков, Киев, не возвращают Херсон?
Може по тій же причині, чому ми не п'ємо зараз каву в Ялті? Бо війна це не театр, тут є й інша сторона в якої також свої плани
потому что вы выдумываете то, что не подтверждается фактами. Может пуйло и хочет захватить Европу, только нечем. Было бы чем, ситуация развивалась бы сильно иначе.
Ну просто я інколи намагаюся поставити себе на місце противника... І я б собі подумав, а не краще було б захопити Україну, потім і Білорусь доінтегрувати та вже тоді граючи м'язами або поставити Заходу свої умови (які й були поставлені у 2021 році - відхід НАТО до кордонів 1997, і перехід центрально-східної Європи під вплив росії), або гібридно атакувати чужими руками. Он поляки проїзд перекрили - чим би був не привід до нагнітання та ескалації? Було б бажання, а причина знайдеться. За пару років промивки мізків українці і білоруси в перших рядах будуть атакувати Польшу та Балтію
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Додано: Чет 15 лют, 2024 14:18
vitaliiangel
,
то есть даже без нашей мобилизациии и с перебоями в поставках оружия Авдеевку несколько месяцев взять не могут, а Харьков и Херсон возьмут? Ок я не военный, могу чего-то не понимать.
Авдеева держится на старых запасах. Хотя почти уже не держится.
Им на самом деле именно сейчас
не важно что брать. Они изматывают наши резервы (остатки) , выбивают нашу технику и боеприпасы (которая уже почти не поставляется) . Это происходит и под Купянском, и под Авдеевкой. Свои же потери они пока полностью компенсируют за счет пока еще наличных парков металлолома на Урале и выпуска боеприпасов.
Но все идет к плохому сценарию, если все будет как сейчас. Без мобилизации и без поставок техники и БК.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 15 лют, 2024 14:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 14:19
ЛАД написав:
"зупинити війну з Україною" уже нельзя. Как Вы себе это представляете?
vt313 написав: The_Rebel написав:
Тому що спочатку має бути переможна війна з Україною. Воювати на 2 фронти дурнів нема.
Спочатку Україна, потім Молдова та Грузія. Але з ними постараються піти по білоруському сценарію, під загрозою сили установлять свої маріонеткові уряди. Якщо Україна паде, то це буде легко зробити, бо буде зрозуміло, що краще здатися і бути під росією чим бути зруйнованим і все рівно бути під росією.
Потім з України ще мільйони виїдуть, а ті хто залишаться будуть змушені взяти курячий паспорт і вперед - на захист родіни від НАТО. На той час уже й замість луки можуть поставити свою людину. Насправді вона вже є і його також звати Александр Григорьевич
(але Вольфович). Просто лука ще якось виляє і підтримує залишки державності, після нього так звана інтеграція вступить в повну силу і вся верхівка рб буде призначатися з москви
Наіщо такі складнощі. Можна зупинити війну з Україною, захопити те що слабкіше.
Так логічніше.
Захватить Молдову пока Украина независима невозможно. Да и не нужно. Создать анклав? Зачем? Только лишняя головная боль.
С логикой у Вас проблемы.
Та вот то пресловутое "прекращение огня"...
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